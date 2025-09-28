Модный итог: что мы возьмем с собой с прошедших модных показов

Показы каких модных домов запомнились вам больше всего?

Первая нью-йоркская неделя моды – стартовая часть большой осенней вереницы показов по всему миру. Поэтому вполне ожидаемо было увидеть на подиуме такие крупные модные дома как Calvin Klein, Nanushka, Simon & Schuster, KHAITE и другие. Лично мне больше всего запомнился показ бренда KHAITE – минимализм, которому не чужд декор: от защипов и многослойности до асимметрии.

Какие фэшн-трюки вы заберете себе? Что точно будет в тренде весной-летом 2026?

Однозначно трендом весны и лета 2026 года станет элегантность. Ее следы прослеживаются не только в выбранных дизайнерами фасонах, но и в цветовой палитре – в моду вернутся молочные, белые и черные оттенки. Бахрома – еще один главный тренд летнего сезона. В этом году модные дома предлагают разнообразить свой гардероб украшениями, поясами и вечерними платьями в стиле бохо. Изюминкой показа стал тренд на тотал-красный лук, который сильно разнообразил пастельное настроение нью-йоркской недели моды. Лично мне такое не сильно импонирует, но ярким девушкам точно придется по душе. Не забываем и про бабл-штаны, брюки «Алладина» или просто шаровары. На подиуме они присутствовали почти у каждого бренда, однако данный фэшн-изыск оценит не каждый модник.

Текст: Екатерина Узилова

Фото: Егор Забаровский