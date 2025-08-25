Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Возвращение в июль: как прошел pop-up YULIAWAVE в бутике Galore

В июле в бутике Galore открылся pop-up YULIAWAVE. Целых три дня в Самаре – эксклюзивно – была представлена новая линейка бренда и можно было познакомиться с основателям и дизайнером Модного Дома Юлии Василевской. «Что бы ни случилось, и каким бы ни был ваш план на сегодня, мы проведем этот день вместе» – в этом тезисе заключается главный месседж бренда, а выездные pop-up мероприятия YULIAWAVE проходят под девизом Women to Women, чтобы знакомить клиентов с миссией и ценностями Модного Дома. Каждое из изделий коллекции является частью повседневной жизни женщины – героини бренда YULIAWAVE. Мы собрали самые яркие кадры с pop-up-открытия, чтобы сохранить этот момент в истории. И да, здесь было все: от игристого и фирменных пирожков от бистро «Земляне» до смол-токов и важных – бесценных! – знакомств.

Текст: Денис Либстер

Фото: Алина Листай

