Представители сообщества региональных брендов и участников индустрии моды Самарской области «Территория моды» отправляются на Московскую Неделю моды!

Самарская мода отправляется в столицу! Представлять город-курорт на V сезоне Недели моды в Москве будут представители сообщества региональных брендов и участников индустрии моды Самарской области «Территория моды». Волжское дефиле будет построено на основе дипломных коллекций – Welcome to … Владиславы Энс, «Локура» Алины Семакиной и Mycelium Алисы Петровой – и капсульных коллекций сезона «Осень/Зима-2025/26»: «Код красный» от создательницы бренда LEVSHA Ольги Прониной и авторской коллекции от основателей dEbosh store Виктории Глуховой и Ирины Левитан.

Мария Казак, генеральный продюсер проекта «Территория моды»: 

«Чтобы стать официальным участником московской Недели моды, проект «Территория моды» прошел строгий отбор комиссии: этом году экспертное жюри рассматривало более двух тысяч заявок. Меня, как генерального продюсера маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области», радует, что организаторы московской Недели моды отметили наш проект на федеральном уровне. У нас получилось согласовать сборный показ, в котором примут участие не только профессиональные дизайнеры, но и выпускники профильных вузов региона со своими дипломными коллекциями: мне хотелось максимально продемонстрировать потенциал нашего региона. Надеюсь, участие в Неделе моды поможет самарской моде занять свое место на фэшн-карте страны и стать постоянным гостем федеральных проектов и программ».

