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ПОМЕ(Щ)ЕНИЕ отмечает новоселье: новая страница истории начнется с Summer Party

Не пропустите самую горячую новость недели! Мультибрендовое пространство ПОМЕ(Щ)ЕНИЕ сменило прописку и решило отметить свой переезд подарком для городского модного сообщества: в этот четверг всех ждут на летней  фэшн-вечеринке! В программе Summer Party примерка летней коллекции российских дизайнеров, сет диджея Насти Столповской и много игристого, а самые яркие кадры попадут в репортаж Собака.ru! Встречаемся в историческом центре – Некрасовская, 47 – города в семь вечера!

Фото: Архивы пресс-служб

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