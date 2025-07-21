ПОМЕ(Щ)ЕНИЕ отмечает новоселье: новая страница истории начнется с Summer Party

Не пропустите самую горячую новость недели! Мультибрендовое пространство ПОМЕ(Щ)ЕНИЕ сменило прописку и решило отметить свой переезд подарком для городского модного сообщества: в этот четверг всех ждут на летней фэшн-вечеринке! В программе Summer Party примерка летней коллекции российских дизайнеров, сет диджея Насти Столповской и много игристого, а самые яркие кадры попадут в репортаж Собака.ru! Встречаемся в историческом центре – Некрасовская, 47 – города в семь вечера!