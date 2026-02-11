Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Украшения

Красный – новый грин-флаг: подбираем акцентные украшения ручной работы от бренда «Д.А»

Пришли переубедить всех, кто боится ярких (огненных!) акцентов «на каждый день»: украшения в красном цвете – история, подходящая не только для свиданий и особых поводов. В повседневных луках они – те самые тонкие, но такие важные акценты – освежают образ и добавляют ему характера. 

Так что смело выбираем (можно и в подарок!) яркий чокер, серьги или акцентное кольцо-цветок от бренда «Д.А», собираем готовые капсулы с джинсами, рубашками и свитерами и не боимся пускать в повседневность цвет – просто так, без повода!

Фото: Архивы пресс-служб

