Красный – новый грин-флаг: подбираем акцентные украшения ручной работы от бренда «Д.А»

Пришли переубедить всех, кто боится ярких (огненных!) акцентов «на каждый день»: украшения в красном цвете – история, подходящая не только для свиданий и особых поводов. В повседневных луках они – те самые тонкие, но такие важные акценты – освежают образ и добавляют ему характера.

Так что смело выбираем (можно и в подарок!) яркий чокер, серьги или акцентное кольцо-цветок от бренда «Д.А», собираем готовые капсулы с джинсами, рубашками и свитерами и не боимся пускать в повседневность цвет – просто так, без повода!