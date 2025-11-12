Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Мужским украшениям – да! Самарский бренд ручной работы «Д.А.» представил новую коллекцию Men’s Story

Показываем красивое: это Men’s Story – мужская коллекция бренда «Д.А.». В своих авторских украшениях ручной работы дизайнер Анна Дмитриева миксует классику с современным прочтением элегантности и доказывает, что аксессуары – важная история для всех. Украшения из драгоценного и ювелирного бисера от японских производителей Toho и Miyuki, кристаллов Swarovski и – по желанию! – серебра точно не останутся незамеченными.  

На торжество (а может, и на каждый день!) выбираем между брошью-иглой, запонками с оплетенным кристаллом и бутоньеркой с центральным кристаллом – или выкручиваем шик на максимум и примеряем сразу все.

Фото: архивы пресс-служб

