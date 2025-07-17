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Аксессуары с душой: кольца, которые достались Алисе Лапшиной от мамы

Все, что чувствует наша душа в иллюзорных неуловимых мгновениях, театр отражает ярко в живых образах. Открыли завесу тайны вместе с Алисой Лапшиной – режиссером, актрисой, преподавательницей и основательницей «Душевного театра». Да, любовь действительно прячется в искусстве, на сцене и – неожиданно – в кольцах!

Алиса Лапшина

Режиссер, актриса, преподавательница и основательница «Душевного театра»

«У меня есть четыре кольца, которые я ношу постоянно – и это кольца моей мамы.
Когда-то я прочитала, что ношение этих аксессуаров на определенных пальцах может повлиять на проявление разных качеств. Не скажу, что сильно поверила, но решила – почему бы и не попробовать. Может быть, это мамина любовь или моя вера в эту теорию, но с кольцами я чувствую приток уверенности, силы и даже защиту. Все испытываемые чувства я вкладываю в свое творчество: ведь через них идет мотивация не только творить, но и вкладывать в искусство осознанное доверительное общение. 

Сцена – лишь место встречи для диалога душ. Для меня – это главная суперспособность – любить мир и людей. Творчество помогает эту любовь выразить и притянуть в жизнь море тепла. Кольца – это напоминание об этой любви, которая лежит в основе всего».

Текст: Елизавета Гончарова

Фото: Архивы пресс-служб

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