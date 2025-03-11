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Вещь с историей: кольцо Ольги Жуковой

Собака.ru активно коллекционирует истории, которые связаны с вещами и украшениями героев города. В этот раз своей историей поделилась прекрасная актриса Самарского театра драмы Ольга Жукова.

Ольга Жукова

Актриса Самарского театра драмы

«А вам когда-нибудь делали предложение любви и творчества? Мне вот делали. И я, разумеется, ответила: «Да!» А дело было так: однажды одна из моих коллег по музыкально-поэтическому проекту LOVALOVA сделала всем остальным участницам проекта романтическое предложение руки и сердца. Она буквально встала на колено и вручила нам кольца с гравировкой LOVALOVA, предложив совместное творчество, любовь и дружбу. И, знаете, в ту минуту каждая из нас волновалась как девчонка, потому что это был очень трепетный и ответственный момент!»

Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб

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