Вещь с историей: кольцо Ольги Жуковой

Актриса Самарского театра драмы

«А вам когда-нибудь делали предложение любви и творчества? Мне вот делали. И я, разумеется, ответила: «Да!» А дело было так: однажды одна из моих коллег по музыкально-поэтическому проекту LOVALOVA сделала всем остальным участницам проекта романтическое предложение руки и сердца. Она буквально встала на колено и вручила нам кольца с гравировкой LOVALOVA, предложив совместное творчество, любовь и дружбу. И, знаете, в ту минуту каждая из нас волновалась как девчонка, потому что это был очень трепетный и ответственный момент!»