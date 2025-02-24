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Подгоняем весну на итальянском: набираем очки с Etro

Когда еще запускать новую рубрику, если не за пару дней до наступления – хотя бы календарной! – весны? И, конечно, главным кандидатом на получение статуса «Вещь месяца» стали солнцезащитные очки: даже если солнца еще нет, они помогут ему – солнцу! – понять, что мы его очень ждем. Итак, «Вещь месяца» в марте по версии редакции становятся (тут должна быть барабанная дробь!) солнцезащитные очки Etromacaron!

Почему? Во-первых, это красиво! Во-вторых, в этой модели у итальянских мастеров получилось органично «подружить» авангардный дизайн, ретро-мелодию и конструкцию без оправы. А роскошным бонусом идут современные решения и технологии: от инновационного шарнира до регулируемых носоупоров и линз с защитой от ультрафиолета. Подробнее о модели могут рассказать менеджеры сети «Роскошное зрение».

Текст: Денис Либстер 
Фото: Архивы пресс-служб

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