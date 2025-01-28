Французские выходные в «Роскошном зрении»!

Познакомиться с брендом LaFont можно будет 30-31 января. Если бы великий французский композитор Серж Генсбур был бы жив, то он точно носил бы именно эти очки. LaFont – это воплощение французской эстетики и столетней традиции мастерства. История бренда началась аж в 1923 году, и с тех пор уже многие поколение носят эти очки, а сам продукт становится все лучше и качественнее. И речь не только про солнцезащитные очки – медицинские оправы также будут представлены в «Роскошном зрении».

LaFont – это дизайн, качество и, конечно же, ручная работа. Внимание к каждой детали, элегантная посадка и долговечность: бренд использует ацетат целлюлозы и высококачественные металлы, обеспечивая долговечность и комфорт при ношении оправ. LaFont — исключительно семейная и чисто французская история, бренд поддерживает местные традиции ремесла и предлагает разнообразные коллекции, такие как LaFont Paris, Réédition, Issy & La и LaFont Kids.

Напеваем je t'aime moi non plus и идем знакомиться с французской эстетикой в «Роскошное зрение»!