Дина Базарбаева: «Damet научил меня верить в себя и быть честной с самой собой»

Амбассадор ремесленного труда и умеренного потребления Дина Базарбаева придумала свои знаменитые – их видели даже в Сенегале! – брюки, которые никогда не жмут, а потом создала бренд авторской одежды и назвала своим казахским именем Damet. Поговорили с одним из самых ярких самарских дизайнеров о проблемах перепотребления, производственных календарях и пути к мечте.
«Я уже в девятом классе поняла, что буду заниматься одеждой»
Мода – это случайный выбор или осознанный?
Я уже в девятом классе поняла, что хочу заниматься одеждой, так что шить я начала в школе: для себя, для одноклассников. Какие-то модели даже продавала – не только мне тогда не хватало модных вещей. Мне так хотелось связать свою жизнь с модой, что ушла в колледж учиться на технолога: подумала, что так будет проще найти работу в модной индустрии, чтобы заработать опыт и наработать какие-то навыки. О том, чтобы открыть собственное дело, я тогда не думала – мне просто хотелось заниматься тем, что нравится. Но без опыта работы брали только джинсы подшивать, а на этом много не заработаешь. Так что пришлось мне искать работу в другой сфере: стала бухгалтером. Первые восемь лет мне даже нравилось работать клерком.
Но бухгалтерию трудно назвать альтернативой «скучно»!
Это так! В какой-то момент мне стало очень жалко тратить время на просиживание в офисе, тем более что мои отчеты ни на что не влияли. Сначала я ходила на курсы актерского мастерства после работы, а потом вспомнила о своей мечте и решила, что хочу заниматься чем-то, что приносит мне удовольствие не только после шести – надоело ждать окончания рабочего дня, чтобы приступить к любимому делу. Тогда я, как говорится, преисполнилась, купила швейную машинку и начала шить на заказ.
Иногда творческим людям нужна вторая «скучная» профессия, которая служит некой «подушкой безопасности». Не было страшно жечь мосты?
У меня просто не получилось сохранить скучную работу до тех пор, пока творчество не выстрелит. Я пыталась работать удаленно, потому что офис и творчество никак не сочетаются, но у меня не вышло: удаленка занимала слишком много ресурсов и места в голове. И тогда я рискнула: убедила себя, что у меня все получится. Что мода и творчество подарят мне независимость от работодателя и внешних экономических факторов и дадут мне возможность жить для себя.
«Все начиналось с переосмысления маминого гардероба, а сегодня стараюсь ориентироваться не на тренды, а на свой внутренний компас»
Сегодня для вас мода и бренд Damet – это что? Бизнес, самореализация или исполнение юношеской мечты?
На этот вопрос сложно ответить, потому что для меня бизнес — это тоже самореализация. Для меня главное то, что сегодня я получаю удовольствие от творческого процесса. Я не создаю коллекций, потому что для такого формата мне не хватает масштаба и ресурсов. За годы работы вокруг моего бренда сформировалось определенное сообщество, которое ценит мое видение прекрасного.
А это видение меняется со временем? На чем базируется сейчас ваша философия как модного дизайнера?
Мне всегда нравился конструктивизм, но с начала своей карьеры я успела попробовать себя в разных стилях. Все начиналось с переосмысления маминого гардероба, а сегодня стараюсь ориентироваться не на тренды, а на свой внутренний компас: хочется создавать, а не копировать. Я бесконечно улучшаю свои лекала: иногда это становится проблемой, потому что я хочу бесконечно улучшать свои модели. Как ценителю анатомии, мне нравится наблюдать за изменениями форм и пропорций женского тела и создавать новые формы.
В какой момент пришло понимание, что вы выбрали правильное направление?
Наверное, это произошло, когда началась ковид-изоляция. Во-первых, у меня получилось добиться адаптивности одежды, к которой я долго шла. Во-вторых, в 2021 году я приняла участие в конкурсе, который предлагал короткий курс от экспертов Британской высшей школы дизайна, где я хотела учиться. Даже на День открытых дверей к ним ездила в 2012 году, но не решилась уехать в Москву учиться: не нравится мне этот город, он меня выматывает. А тут увидела конкурс, прочитала, что там будет обучающий курс, и решила принять участие, хотя никогда не любила «соревнования» – это довольно стрессовая ситуация, когда тебя сравнивают. А в процессе обучения у меня родилась одна интересная идея, с которой я прошла на вторую часть курса и лично познакомилась со многими экспертами, которые работали за рубежом. Одним из них была Анна Рыкова, которая потом мою коллекцию – я отшила ее на полученные призовые – отправила в Сенегал. Вот именно в тот момент я и поняла: если такие уважаемые люди, которые обучают моде в России, говорят, что я все хорошо делаю, значит, я выбрала верный курс.
А это важно – получить подтверждение, что идешь в нужную сторону?
Честно говоря, я восхищаюсь людьми, которые знают, чего хотят, и ориентируются на свои чувства. Мне к этому пришлось идти долго. И вряд ли получилось бы прийти быстрее, потому что у каждого свой путь. Когда я вспоминаю, из какой я деревни и о чем думала, когда оканчивала школу, понимаю, что все, что произошло со мной, произошло вовремя. Считаю ли я себя успешным дизайнером? Для себя – да! Я получила уверенность в том, что делаю то, что нравится не только мне, но и другим людям. Это ценно! Я не хочу «вырастать» из маленькой мастерской: меня устраивает все не по объему, а по глубине. Это же здорово! Я не верю, что можно сделать много и разбогатеть, мне не хочется помогать развитию мира перепотребления, для меня важна живая коммуникации с людьми. Я никогда не получу такой же обратной связи, если выставлю свою одежду на условном Wildberries.
«Когда идешь, руководствуясь только «надо» или «выгодно», не всегда приходишь к тому, что хочешь»
Чему вас научил Damet? Можете поделиться своими самыми главными открытиями за последнее время?
Я не отделяю свою работу от жизни, поэтому много открытий мне подарило мое стремление развиваться в том, что мне нравится. Damet научил меня верить в себя и быть честной с самой собой. Потому что, когда идешь, руководствуясь только «надо» или «выгодно», не всегда приходишь к тому, что хочешь.
А есть какие-то планы, которыми можно поделиться? Нашли какую-то новую форму? Или какой-то новый силуэт вот-вот появится?
В какой-то момент я очень увлеклась брюками: могло сложиться впечатление, что это мой монопродукт. Мне кажется, я близка к решению своей вечной проблемки, когда брюк у нас много, а вот «верхов» каких-то всегда не хватает: я работаю над взаимосочетаемой капсулой предметов гардероба. Но это не то, чтобы цель – это скорее процесс. Например, год назад у меня появился сарафан, который потеснил брюки.
А байеры российских бутиков приходят в Damet?
Я пока не очень представляю себе, как строить с ними работу, потому что у них очень высокие требования, и дело вовсе не в качестве: нужен производственный календарь, в котором я не работаю, сезонные коллекции и так далее. Они оценивают обороты и маркетинговую стратегию – все, что для меня не на первом месте, скажем так. Но прямо сейчас я прохожу обучение, чтобы работать с байерами и бутиками в рамках хакатона Beinopen.
А есть какие-то сферы, в которых хочется стать лучше, сильнее и грамотнее?
В первую очередь, это работа с людьми: хочется научиться собирать команду и мотивировать ее. Потому что сейчас у меня нет команды – есть хорошие исполнители. Может, дело в непрокачанном навыке делегирования полномочий, может, виной тому глобальная социофобия – есть у меня трудности с доверием к миру. В своем развитии я ориентируюсь больше на внутренние ощущения: все хорошо, пока я делаю то, что имеет для меня смысл, нравится мне и не разрушает меня. В том смысле, что иногда работа превращается в зависимость и помогает сбежать от реальности. Вот это можно назвать условным KPI моей работы: чтобы она приносила мне удовольствие, позволяла покупать то, что я хочу купить, и могла заботиться о своем благополучии – как физическом, так и ментальном. Не так уж и много мне надо, так получается!
А еще для меня важна ценность ручного труда! И это тоже пока нереализованная цель – транслировать в своем блоге философию своего бренда, которая предполагает максимальную осознанность в одежных практиках. Проще говоря, я всегда готова переделать и подшить каждую вещь «под человека». Что буду делать, если кто-то закажет у меня большую партию, которую не получится сделать в моей мастерской? Я на всякий случай оцифровала лекала своих главных хитов и могу отдать их на масштабное производство. Но для меня важно, чтобы мои вещи продавались в тех местах, где уважают философию осознанного потребления.
Текст: Денис Либстер
Фото: Дарья Ильина
Макияж: Евгения Золотарева (Manufaktura beauty)
Прическа: Гуля Давлатова (Manufaktura beauty)
Комментарии (0)