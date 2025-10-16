Дина Базарбаева: «Damet научил меня верить в себя и быть честной с самой собой»

«Все начиналось с переосмысления маминого гардероба, а сегодня стараюсь ориентироваться не на тренды, а на свой внутренний компас»

Сегодня для вас мода и бренд Damet – это что? Бизнес, самореализация или исполнение юношеской мечты?

На этот вопрос сложно ответить, потому что для меня бизнес — это тоже самореализация. Для меня главное то, что сегодня я получаю удовольствие от творческого процесса. Я не создаю коллекций, потому что для такого формата мне не хватает масштаба и ресурсов. За годы работы вокруг моего бренда сформировалось определенное сообщество, которое ценит мое видение прекрасного.

А это видение меняется со временем? На чем базируется сейчас ваша философия как модного дизайнера?

Мне всегда нравился конструктивизм, но с начала своей карьеры я успела попробовать себя в разных стилях. Все начиналось с переосмысления маминого гардероба, а сегодня стараюсь ориентироваться не на тренды, а на свой внутренний компас: хочется создавать, а не копировать. Я бесконечно улучшаю свои лекала: иногда это становится проблемой, потому что я хочу бесконечно улучшать свои модели. Как ценителю анатомии, мне нравится наблюдать за изменениями форм и пропорций женского тела и создавать новые формы.

В какой момент пришло понимание, что вы выбрали правильное направление?

Наверное, это произошло, когда началась ковид-изоляция. Во-первых, у меня получилось добиться адаптивности одежды, к которой я долго шла. Во-вторых, в 2021 году я приняла участие в конкурсе, который предлагал короткий курс от экспертов Британской высшей школы дизайна, где я хотела учиться. Даже на День открытых дверей к ним ездила в 2012 году, но не решилась уехать в Москву учиться: не нравится мне этот город, он меня выматывает. А тут увидела конкурс, прочитала, что там будет обучающий курс, и решила принять участие, хотя никогда не любила «соревнования» – это довольно стрессовая ситуация, когда тебя сравнивают. А в процессе обучения у меня родилась одна интересная идея, с которой я прошла на вторую часть курса и лично познакомилась со многими экспертами, которые работали за рубежом. Одним из них была Анна Рыкова, которая потом мою коллекцию – я отшила ее на полученные призовые – отправила в Сенегал. Вот именно в тот момент я и поняла: если такие уважаемые люди, которые обучают моде в России, говорят, что я все хорошо делаю, значит, я выбрала верный курс.

А это важно – получить подтверждение, что идешь в нужную сторону?

Честно говоря, я восхищаюсь людьми, которые знают, чего хотят, и ориентируются на свои чувства. Мне к этому пришлось идти долго. И вряд ли получилось бы прийти быстрее, потому что у каждого свой путь. Когда я вспоминаю, из какой я деревни и о чем думала, когда оканчивала школу, понимаю, что все, что произошло со мной, произошло вовремя. Считаю ли я себя успешным дизайнером? Для себя – да! Я получила уверенность в том, что делаю то, что нравится не только мне, но и другим людям. Это ценно! Я не хочу «вырастать» из маленькой мастерской: меня устраивает все не по объему, а по глубине. Это же здорово! Я не верю, что можно сделать много и разбогатеть, мне не хочется помогать развитию мира перепотребления, для меня важна живая коммуникации с людьми. Я никогда не получу такой же обратной связи, если выставлю свою одежду на условном Wildberries.