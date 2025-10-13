Сердце Тольятти – в принте: дизайнит Глеб Тарасов

Как выглядела стартовая идея у бренда – что было до открытия?

Все началось с заправки: долгие смены, усталость, а денег не хватало даже на оплату квартиры. И вместе с этим нужно было совмещать с учебой. Было тяжело: хотелось добиться большего – я хотел обрести счастье. Так я уехал вместе с девушкой в отпуск в Абхазию. Там я понял: что-то в моей жизни не так. И тут уже пришла идея заняться производством футболок. Проследил за трендами, изучил модные тенденции – мне всегда это нравилось – и после я сделал свой первый шаг: создание бренда. Дизайном занимаюсь также самостоятельно, как и всеми остальными процессами.

Как появилась идея обыграть в дизайне город Тольятти?

Я мониторил рынок – и не видел наш город в дизайне одежды. Тут я понял: нужно разрабатывать концепты – они были разработаны за месяц до первой коллекции. Я хотел передать в них особое очарование, стиль и красоту, чтобы люди после школы не старались «убежать» отсюда, а ценили то счастье, которое у них есть буквально под носом. Поэтому на одной из футболок коллекции написано: «покинешь этот город – останешься без счастья». В коллекции я передаю свои впечатления и открываю скрытое для других.