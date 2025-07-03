Всем стритвир и Волга-кор! Андрей Комзов и Василий Румянцев продолжают – уже тринадцать лет – прокачивать бренд нашего сердца

«Со «Станкозаводом» у нас общий вайб, сходятся наши амплитуды в вибрациях»

Бренд Volga Mama появился в 2012 году, тринадцать лет назад. Давайте назовем вещи, которые изменились в бренде за это время? А что осталось неизменными?

Андрей: На самом деле, начинали мы наш бизнес втроем – я, Василий и Илья Угрюмов. Изменились, конечно, и наш масштаб, и вся внутренняя кухня компании: вчера мы баловались производством кепок, а сегодня строим вертикально интегрированную компанию и зонтичный бренд.

Неизменными остались наша любовь к Волге и ее берегам. Мы не ходим на работу, мы делаем любимое дело. И, конечно, сохранились наши ценности и принципы, стремление стать мощным федеральным игроком – с самого первого дня.

В октябре флагманский магазин на «Станкозаводе» отметит свой первый день рождения. Почему была выбрана эта локация?

Василий: Мы давно грезили флагманской точкой продаж в Самаре, долго и основательно искали подходящее место, которое отвечало бы нашим пожеланиям. И при запуске «Станкозавода» четко решили, что хотим быть в нем. В этом кластере есть все, что совпадает с нашими запросами – сейчас и в перспективе его развития. А еще мы давние друзья с командой центра труда и отдыха.

Андрей: Со «Станкозаводом» у нас общий вайб, сходятся наши амплитуды в вибрациях. У кластера такая аура, которая только усиливает творческое моджо.

Открытие на «Станкозаводе»: какие трудности были? Есть ли те моменты, в которых ожидания и реальность не совпали?

Василий: Трудностей не было, все моменты были легко решаемы. Ребята развиваются в похожем на наш темпе – все идеи и ожидания будут со временем воплощены. Качаем синергию.

Сразу ли пошли продажи на «Станке»? Или аудиторию приходилось раскачивать?

Василий: Продажи пошли сразу – наша аудитория нас ждала. Но мы всегда открыты к новой, той, которая до нас еще не дошла.

Андрей: Но и про раскачку мы не забываем: организуем свои ивенты, участвуем в мероприятиях наших друзей – благо у нас их много – и устраиваем интересные коллаборации.

Как вам кажется, центр труда и отдыха еще будет развиваться?

Андрей: Конечно! «Станкозавод» ждут новые творческие резиденты с уникальным видением и сильными идеями. Чем больше таких героев будет в кластере, тем круче будет каждому из его участников!