Всем стритвир и Волга-кор! Андрей Комзов и Василий Румянцев продолжают – уже тринадцать лет – прокачивать бренд нашего сердца

Офис-кор – это, конечно, хорошо, но вот Волга-кор – просто идеально. Тринадцать лет назад в области появился бренд Volga Mama – самобытный, смелый и по-настоящему родной. Основатели стритвир-легенды Андрей Комзов и Василий Румянцев начинали «баловство» со снепбеков (и такое было!), а сейчас в их коллекции есть, кажется, вообще все: от стильных футболок и свитшотов до комбинезонов и спортивных платьев. Меньше года назад у Volga Mama появился новый большой дом в Самаре – флагманский магазин на «Станкозаводе». Шалость однозначно удалась!
«Со «Станкозаводом» у нас общий вайб, сходятся наши амплитуды в вибрациях»
Бренд Volga Mama появился в 2012 году, тринадцать лет назад. Давайте назовем вещи, которые изменились в бренде за это время? А что осталось неизменными?
Андрей: На самом деле, начинали мы наш бизнес втроем – я, Василий и Илья Угрюмов. Изменились, конечно, и наш масштаб, и вся внутренняя кухня компании: вчера мы баловались производством кепок, а сегодня строим вертикально интегрированную компанию и зонтичный бренд.
Неизменными остались наша любовь к Волге и ее берегам. Мы не ходим на работу, мы делаем любимое дело. И, конечно, сохранились наши ценности и принципы, стремление стать мощным федеральным игроком – с самого первого дня.
В октябре флагманский магазин на «Станкозаводе» отметит свой первый день рождения. Почему была выбрана эта локация?
Василий: Мы давно грезили флагманской точкой продаж в Самаре, долго и основательно искали подходящее место, которое отвечало бы нашим пожеланиям. И при запуске «Станкозавода» четко решили, что хотим быть в нем. В этом кластере есть все, что совпадает с нашими запросами – сейчас и в перспективе его развития. А еще мы давние друзья с командой центра труда и отдыха.
Андрей: Со «Станкозаводом» у нас общий вайб, сходятся наши амплитуды в вибрациях. У кластера такая аура, которая только усиливает творческое моджо.
Открытие на «Станкозаводе»: какие трудности были? Есть ли те моменты, в которых ожидания и реальность не совпали?
Василий: Трудностей не было, все моменты были легко решаемы. Ребята развиваются в похожем на наш темпе – все идеи и ожидания будут со временем воплощены. Качаем синергию.
Сразу ли пошли продажи на «Станке»? Или аудиторию приходилось раскачивать?
Василий: Продажи пошли сразу – наша аудитория нас ждала. Но мы всегда открыты к новой, той, которая до нас еще не дошла.
Андрей: Но и про раскачку мы не забываем: организуем свои ивенты, участвуем в мероприятиях наших друзей – благо у нас их много – и устраиваем интересные коллаборации.
Как вам кажется, центр труда и отдыха еще будет развиваться?
Андрей: Конечно! «Станкозавод» ждут новые творческие резиденты с уникальным видением и сильными идеями. Чем больше таких героев будет в кластере, тем круче будет каждому из его участников!
«Сама по себе Волга давно перестала быть для нас чем-то локальным – это один из главных символов всей страны»
Можно ли сказать, что Volga Mama – это не просто бренд повседневной одежды, а один из узнаваемых брендов региона и его визитная карточка?
Андрей: Однозначно, да. Думаю, по отношению к бренду уже можно смело использовать такое прилагательное, как легендарный. Мы вкладываем, в первую очередь, душу и любовь в каждый наш шаг, все тринадцать лет. Упорство, труд и немного таланта – это про нас!
Что откликается в сердцах жителей Самарской области? Можно ли сказать, что позиции с узнаваемыми символами региона покупают чаще и больше?
Андрей: Конечно, самая продаваемая позиция – это базовая футболка. На самом деле, покупают вещи не только связанные с регионом – на Волге много крутого, например, та же Долина лотосов в дельте реки. И мы рассказываем про это, потому что мы – в первую очередь – вдохновляемся этим сами. А сама по себе Волга давно перестала быть для нас чем-то локальным – это один из главных символов всей страны.
Что главное в удачном бренде – чтобы он понравился аудитории или – прежде всего – самим создателям? Можно ли создать классный бренд без любви?
Василий: Главный наш секрет: мы делаем то, что нравится нам самим, поэтому за столько лет мы сохранили эту любовь к своему делу, а по-настоящему наши люди подхватывают нашу волну и передают ценности уже более молодому поколению.
Андрей: Мы такие, какие есть: вкладываем в бизнес свою любовь и делаем это честно, а обман и имитацию сразу было бы заметно. Без любви никуда и никак – это важное топливо.
Какие планы по развитию бренда? Будут ли еще открываться магазины?
Василий: У нас всегда были грандиозные планы: будем продолжать рост по Волге и по всей стране, добавлять новые позиции и шаг за шагом заходить на новые рынки. Уверен, что потенциал нашего бренда не раскрыт еще даже наполовину.
Андрей: Много проектов в работе, но еще больше – лежат в папочке «Завтра». По секрету – несколько магазинов в ближайших городах уже находятся на стадии разработки, а несколько отдаленных – на стадии переговоров. Таков путь.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Максим Монахов
Комментарии (0)