Мария Казак: «Я уверена, что можно быть успешным, оставаясь жить и работать в родном городе!»

Театральный художник, член Союза дизайнеров России и генеральный продюсер Маркет-фестиваля «Территория моды» пришла в моду с самого детства: росла в Куйбышевском Доме моделей, взрослела с Фестивалем моды и театрального костюма «Поволжские сезоны», концепцию которого создала ее мама, а потом сама создала масштабное фэшн-комьюнити, объединившее локальные бренды и позволяющее реализовать свои мечты самарским дизайнерам.
Зачем большому городу нужна мода?
Может, и не нужна на самом-то деле. Большой город — это огромное количество разных людей, идущих разными дорогами, и не всем им нужна мода. Объективно многие вообще не задумываются, что носить – они просто закрывают потребности в одежде и все. А вот те, кому мода нужна, начинают собираться в какие-то сообщества, где находят близких по духу людей и создают свои уютные миры, в которых людям хочется быть, творить и созидать. Я хочу сказать, что есть еще люди, для которых мода – это не пустое слово, а способ самовыражения и взаимодействия с миром. Люди, которые любят экспериментировать с образами, проявляться: «Сегодня я буду таким и посмотрю, как на меня откликнется внешний мир. А завтра попробую что-то новое!»
У меня есть смутное подозрение, что вы относитесь к тем, кто любит эксперименты. Поэтому, пользуясь случаем, хочу спросить: что вами движет?
Мною движет желание добавить вокруг себя красоты и гармонии. И это начинается с моей комнаты, моей квартиры, моей семьи и того пространства, где я живу и работаю. И если есть возможность расширить свое влияние, всегда пользуюсь этой возможностью, что прекрасно известно моим заказчикам, клиентам, коллегам и партнерам, которые доверяют мне свои миры и пространства. И это доверие в сочетании с возможностью создавать что-то окрыляет меня. Это очень приятно получать отзывы, видеть эти горящие глаза и эмоции заказчиков, детей и зрителей. Для меня это высшая ценность. В этом я могу проявляться!
Как по-вашему, мода – это река, которая впадает в огромный океан культуры, или речка, которая вытекает из этого океана?
Не бывает рек, текущих сразу в двух направлениях. Для меня мода – это красивая река, текущая своим путем. Чистая, красивая и цветущая, которую живописцы пишут маслом, а поэты воспевают в балладах. Примерно так.
А вы, Мария, отважный капитан, который на своей каравелле исследует новые берега и страны или у вас уютное бунгало в уютной гавани, из окна которого вы смотрите на корабли, которые проплывают мимо?
Я, наверное, капитан. Не скажу, что я этим горжусь, просто не могу иначе: когда тебе что-то дано, ты не можешь отказываться от реализации своего таланта. Не можешь не делать то, что должен. Если честно, иногда хочется пришвартоваться, отлежаться на берегу, позагорать, поддаться гедонизму, но не получается: река несет меня вдаль. Иногда даже роль спасателя приходится примерять. Но я работаю над своими личными заблуждениями, что имею право на спасение. Стараюсь, чтобы моя помощь не превращалась в причинение добра. Оправдываю себя тем, что знакома с ситуациями, когда творческие люди зарывается в своих процессах, не видят картину целиком, и все, что им нужно, – это взгляд со стороны. Мне посчастливилось научиться переключаться между режимами творца и рационалиста, абстрагироваться и посмотреть на ситуацию объективно. Может, все дело в том, что я близнец по знаку зодиака. А может, дело в моей насмотренности, кругозоре и накопленной базе данных.
В какой роли вам в последнее время приходится выступать: организатор, какой-то таран в продвижении идей или все-таки создатель?
Мне нравятся обе роли: в какой-то момент приходится переключаться с одной на другую. Тем более что сейчас у меня в регионе объективно меньше работы в качестве художника по костюмам, чем организаторской деятельности, продюсирования и продвижения индустрии моды региона как внутри области, так и за ее пределами. Тем более что видны перспективы и возможности: было бы глупо их не использовать. Жалею только об одном: в самарских театрах все чаще предпочитают обращаться к услугам приглашенных художников по костюмам, а не предоставить шанс показать себя региональным и молодым авторам.
Можете поделиться самыми яркими моментами из своего судового журнала? Которыми хочется, если не гордиться, то хотя бы вспоминать и перечитывать?
Конечно, такие моменты есть! Например, в 2013 году мы представляли российскую моду в Марселе в проекте «Марсель – культурная столица Европы». Тогда организаторы прямо в старом порту построили павильон для показов, а среди зрителей был президент прет-а-порте Франции и мэр Марселя – и дизайнер именитого бренда! – Дидье Паракян. Мы представляли нашу культуру, продемонстрировали коллекции, в том числе мою под названием «Русский квадрат», общались и обменивались опытом, получили высокую оценку творчества. А еще хочется отметить наше неоднократное участие в неделях моды «Шелковый путь» в Китае. И, пожалуй, самая запоминающаяся из четырех недель была неделя моды в городе Сиань, откуда начинался великий «Шелковый путь»: демонстрационный зал находился в музее прямо на рыночной площади города, откуда сотни лет назад уходили караваны. Мы привозили туда коллекцию с русским культурным кодом: со снегирями и рябиной. Трудно забыть реакцию людей на тот показ, работу наших дизайнеров и непередаваемое чувство восторга и ощущения, что ты идешь верной дорогой, делаешь что-то настоящее и значимое.
А были какие-то последствия от этих путешествий в Марсель и Сиань?
Безусловно! В рамках «Поволжских сезонов» мы много лет сотрудничали с фэшн-экспертами из Франции: у нас всегда были международные члены жюри, чтобы участники могли получить из первых уст международную экспертизу своего творчества. В Самару приезжал президент фонда Александра Васильева в Париже Кристоф Дюбуа, преподаватель истории моды Рубио и руководитель синдиката моды Юга Франции мадам Анни Каре. Она, кстати, после визита на «Поволжские сезоны» и посещения нашей мастерской театрального костюма прислала к нам на обучение стажера из Франции, который три месяца жил в Самаре и перенимал у нас мастерство. А из Китая на «Поволжские сезоны» приезжала большая делегация: привезли коллекцию традиционного китайского платья – шелк, ручная вышивка, золотое шитье и драконы. Мы с ними сделали потрясающий показ на сцене Театра оперы и балета и красивую выставку в музее «Россия – моя история» – в нашем городе до этого никогда ничего подобного не демонстрировалось. Они и сегодня готовы продолжать с нами сотрудничество, и мы ждем удобного момента, чтобы его возобновить. И не только момента: чтобы работать с Китаем и другими международными партнерами, нужно иметь заранее согласованный и утвержденный план мероприятий с точными датами и форматом. Мы пока о такой планомерной размеренной работе только мечтаем. Чаще бывает так, что приходиться в сжатые сроки творить чудеса организаторской работы, всей команде проявлять максимум гибкости и работоспособности. Моя мечта – два регулярных модных мероприятия в год для нашего региона, с поддержкой и датами проведения, которые не будут меняться. Мода – это, прежде всего, бизнес с четкой сезонностью и циклами выстроенных процессов, которые должны работать как часы и встраиваться во всероссийские и международные календари.
Как думаете, этих лет, что вы провели в моде, хватает, чтобы ощутить, что вы, Мария, творите историю?
Нет, конечно! Даже итоги какие-то подводить еще рано, впереди множество задумок. И потом, я занимаюсь своим любимым делом, кайфую от процесса и промежуточных результатов, не задумываясь о следах в истории. Мы двадцать лет занимались «Поволжскими сезонами», но, находясь внутри проекта и будучи в него влюбленной, сложно оценить результаты своей деятельности. Но не буду скрывать: на мой взгляд, это было очень значимым и заметным явлением в мире российской моды. Мне бы очень хотелось вернуть этот утраченный формат, и я чувствую в этом запрос времени.
Кстати, есть хоть какой-то шанс, что «Сезоны» вернутся?
Посмотрим. Может, они и вернутся, но скорее всего с другим названием. Но я хочу сказать, что та концепция, которую придумала моя мама Ольга Казак и ее коллега Ольга Андреева, даже после стольких лет все еще актуальна! Смотрю на попытки коллег организовать какие-то аналогичные мероприятия и понимаю, что сравниться с «Поволжскими сезонами» до сих пор мало кто может. Я с большим уважением отношусь к коллегам-организаторам из санкт-петербургской «Адмиралтейской иглы» и московского международного конкурса «Русский силуэт», с которым мы прекрасно сотрудничали многие годы, хотя у нас разные весовые категории.
Как думаете, есть ли у самарского модного комьюнити какие-то перспективы развития?
Скажем так: есть пессимистический вариант, когда мы продолжим делать все своими силами кустарно-локальным методом. А есть оптимистический сценарий, когда мы получаем «зеленый свет» и поддержку государства, со стратегией развития индустрии, возможностью выхода на федеральный уровень, поддержкой выставочной и торговой деятельности, льготным кредитованием на закупку оборудования. Потому что мы понимаем, что сейчас мода – это быстрорастущая индустрия, которая обеспечивает в том числе и социально значимые потребности, а в нашем регионе большинство все еще работает по старинке. А индустрия – это всегда вопрос денег, технологий, модернизации и маркетинга. Но мы уже видим, как ситуация начинает изменяться к лучшему, многие из этих тем и запросов уже озвучиваются на самом высоком уровне и ищутся пути решения. Мне бы хотелось верить, что я живу во время, когда в российской моде произойдут значимые изменения в лучшую сторону и мы станем соучастниками этого.
Я правильно понимаю, что мода – это развитие легкой промышленности, новые рабочие места, а потом еще и выход региона на какой-то новый уровень?
В первую очередь, это возможность популяризировать через моду культурные коды! Это мягкая сила! И не стоит забывать о том, что развитие модной индустрии подарит возможность не просто зарабатывать деньги для региона, но еще и оставлять эти деньги в области. Глава международного холдинга LVMH, например, один из самых богатых в мире людей!
Осторожно: а разве у владельца Louis Vuitton была государственная поддержка?
А как же! Например, во Франции существует руководящий орган индустрии моды – Французская федерация высокой моды, прет-а-порте и модных дизайнеров, куда входит и Синдикат высокой моды. Прежде всего он обеспечивает защиту своих брендов и продуктов от копирования, защищает авторские права, следит за соблюдением высоких стандартов, организовывает и координирует календарь недель моды. И это государственная стратегия! А вот еще один пример: на наших глазах меняется парадигма у китайских производителей! Вы не обращали внимания, что раньше была концепция Made in China, а теперь уже Designed in China? Понимаете, как изменилась национальная политика? Они долгое время отправляли своих специалистов учиться в лучшие школы по всему миру, а потом вернули их домой. С автопромом, кстати, точно также было: они взяли лучшее, что могли взять, на этапе контрактного производства, а теперь активно развивают собственный автомобильный дизайн, а дизайн – это же целая цепочка процессов, которая не рождается на ровном месте. Это долгая планомерная стратегия, выстраиваемая шаг за шагом. И на первых этапах она, на мой взгляд, не осуществима без мер поддержки. Особенно в части поддержки производителей сырья и материалов для индустрии моды. Поэтому я уверена, что нам нужно возрождать наши традиционные производства, ткачество: пеньку, коноплю, пушнину – это же, вообще, наше золото. Вспомните наших известных российских меценатов и благотворителей, чьи имена сейчас сохраняются в том числе в ведущих музеях страны – династия купцов и промышленников Морозовых, династия предпринимателей Щукиных, «ситцевые купцы» Прохоровы и многие другие – они повлияли на сохранение и развитие русской культуры, развивая предприятия текстильной промышленности.
Давайте закончим разговор прогнозом: все будет хорошо? Самарские криейторы перестанут уезжать в столицу?
Я оптимист и верю, что все будет хорошо. Мы обязательно должны более активно появляться и проявляться на модной карте нашей страны. Я уверена, что можно быть успешным, оставаясь жить и работать в родном городе. Совсем недавно мы делегацией региональных брендов под объединяющим проектом «Территория моды» успешно показали себя на Ульяновской Неделе моды, совмещенной с Всероссийским форумом производителей одежды. Надеюсь, самарские дизайнеры ярко покажут себя и на Московской неделе моды. И обеспечат себе хорошие продажи. Знаете, сразу после института у меня была возможность уехать работать в Китай: ездила в Москву со своим портфолио на собеседование и меня готовы были взять на стажировку дизайнером в популярный на тот момент российский бренд одежды Sultanna Frantsuzova, производство которого располагалось в Китае. Тогда я отказалась резко изменить свою жизнь. А спустя десять лет я все же приехала в Китай уже арт-директором «Поволжских сезонов» с нашей делегацией дизайнеров на Неделю моды «Шелковый путь» в совершенно другом статусе. Я это к тому, что когда ты идешь своим путем и искренне любишь то, что делаешь, все получается в свое время!
Текст: Денис Либстер
Продюсер: Елизавета Петухова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Анастасия Рашевская
Визаж, прическа: Виктория Фокина
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