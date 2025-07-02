Мария Казак: «Я уверена, что можно быть успешным, оставаясь жить и работать в родном городе!»

В какой роли вам в последнее время приходится выступать: организатор, какой-то таран в продвижении идей или все-таки создатель?

Мне нравятся обе роли: в какой-то момент приходится переключаться с одной на другую. Тем более что сейчас у меня в регионе объективно меньше работы в качестве художника по костюмам, чем организаторской деятельности, продюсирования и продвижения индустрии моды региона как внутри области, так и за ее пределами. Тем более что видны перспективы и возможности: было бы глупо их не использовать. Жалею только об одном: в самарских театрах все чаще предпочитают обращаться к услугам приглашенных художников по костюмам, а не предоставить шанс показать себя региональным и молодым авторам.

Можете поделиться самыми яркими моментами из своего судового журнала? Которыми хочется, если не гордиться, то хотя бы вспоминать и перечитывать?

Конечно, такие моменты есть! Например, в 2013 году мы представляли российскую моду в Марселе в проекте «Марсель – культурная столица Европы». Тогда организаторы прямо в старом порту построили павильон для показов, а среди зрителей был президент прет-а-порте Франции и мэр Марселя – и дизайнер именитого бренда! – Дидье Паракян. Мы представляли нашу культуру, продемонстрировали коллекции, в том числе мою под названием «Русский квадрат», общались и обменивались опытом, получили высокую оценку творчества. А еще хочется отметить наше неоднократное участие в неделях моды «Шелковый путь» в Китае. И, пожалуй, самая запоминающаяся из четырех недель была неделя моды в городе Сиань, откуда начинался великий «Шелковый путь»: демонстрационный зал находился в музее прямо на рыночной площади города, откуда сотни лет назад уходили караваны. Мы привозили туда коллекцию с русским культурным кодом: со снегирями и рябиной. Трудно забыть реакцию людей на тот показ, работу наших дизайнеров и непередаваемое чувство восторга и ощущения, что ты идешь верной дорогой, делаешь что-то настоящее и значимое.

А были какие-то последствия от этих путешествий в Марсель и Сиань?

Безусловно! В рамках «Поволжских сезонов» мы много лет сотрудничали с фэшн-экспертами из Франции: у нас всегда были международные члены жюри, чтобы участники могли получить из первых уст международную экспертизу своего творчества. В Самару приезжал президент фонда Александра Васильева в Париже Кристоф Дюбуа, преподаватель истории моды Рубио и руководитель синдиката моды Юга Франции мадам Анни Каре. Она, кстати, после визита на «Поволжские сезоны» и посещения нашей мастерской театрального костюма прислала к нам на обучение стажера из Франции, который три месяца жил в Самаре и перенимал у нас мастерство. А из Китая на «Поволжские сезоны» приезжала большая делегация: привезли коллекцию традиционного китайского платья – шелк, ручная вышивка, золотое шитье и драконы. Мы с ними сделали потрясающий показ на сцене Театра оперы и балета и красивую выставку в музее «Россия – моя история» – в нашем городе до этого никогда ничего подобного не демонстрировалось. Они и сегодня готовы продолжать с нами сотрудничество, и мы ждем удобного момента, чтобы его возобновить. И не только момента: чтобы работать с Китаем и другими международными партнерами, нужно иметь заранее согласованный и утвержденный план мероприятий с точными датами и форматом. Мы пока о такой планомерной размеренной работе только мечтаем. Чаще бывает так, что приходиться в сжатые сроки творить чудеса организаторской работы, всей команде проявлять максимум гибкости и работоспособности. Моя мечта – два регулярных модных мероприятия в год для нашего региона, с поддержкой и датами проведения, которые не будут меняться. Мода – это, прежде всего, бизнес с четкой сезонностью и циклами выстроенных процессов, которые должны работать как часы и встраиваться во всероссийские и международные календари.

Как думаете, этих лет, что вы провели в моде, хватает, чтобы ощутить, что вы, Мария, творите историю?

Нет, конечно! Даже итоги какие-то подводить еще рано, впереди множество задумок. И потом, я занимаюсь своим любимым делом, кайфую от процесса и промежуточных результатов, не задумываясь о следах в истории. Мы двадцать лет занимались «Поволжскими сезонами», но, находясь внутри проекта и будучи в него влюбленной, сложно оценить результаты своей деятельности. Но не буду скрывать: на мой взгляд, это было очень значимым и заметным явлением в мире российской моды. Мне бы очень хотелось вернуть этот утраченный формат, и я чувствую в этом запрос времени.

Кстати, есть хоть какой-то шанс, что «Сезоны» вернутся?

Посмотрим. Может, они и вернутся, но скорее всего с другим названием. Но я хочу сказать, что та концепция, которую придумала моя мама Ольга Казак и ее коллега Ольга Андреева, даже после стольких лет все еще актуальна! Смотрю на попытки коллег организовать какие-то аналогичные мероприятия и понимаю, что сравниться с «Поволжскими сезонами» до сих пор мало кто может. Я с большим уважением отношусь к коллегам-организаторам из санкт-петербургской «Адмиралтейской иглы» и московского международного конкурса «Русский силуэт», с которым мы прекрасно сотрудничали многие годы, хотя у нас разные весовые категории.