Что интересного в самарском фэшн-комьюнити? Отвечают Ольга Пронина и Мария Казак

Все не так, как у всех

Ольга: А у меня всегда все не так, как у всех. Это еще со времен хореографии, наверное, а может, и вовсе с самого детства. Я просто не люблю делать, как все. Надо мной даже муж смеется: даже если ты дверь будешь видеть открытую, все равно постараешься рядом с ней дыру в стене пробить. И тут дело не только в темпераменте или характере, просто я уверена, что если хочешь создать что-то новое и интересное, нельзя действовать по шаблону. Кому интересны шаблоны? Никому! Должны же о ком-то говорить. Взять тех же моделей-бородачей: когда я поняла, что на «Поволжских сезонах» нужно работать не столько на жюри, сколько на публику, сразу решила, что буду делать мужскую коллекцию и придумала концепцию, которая «зацепит» зрителей. Тем более, вечерние платья или театральные костюмы – это совсем не моя история. А для того, чтобы достойно представить мою коллекцию, мне нужны были брутальные здоровые бородатые мужики. И то, как мы их искали, – это отдельная история! Кто-то написал сам после того, как я кинула клич в сетях. Кого-то знакомые порекомендовали, а одного мой конструктор на пляже нашла. Помню, как сидела в мастерской, а она мне фотки, украдкой сделанные, прислала: смотри, мол, каков! Я, конечно, ей написала: «Надо брать», и она за ним буквально до буйков плыла, чтобы предложить попробовать себя в роли модели. Мы, кстати, с Леней до сих пор общаемся: он раньше на заводе работал, а после нашего показа ушел в модельный бизнес и в рекламе снимался.

Мария: Ну вот! Направила представителя производственной сферы в креативную экономику. Но ты мне лучше скажи, когда ты поняла, что у тебя уже не просто коллекции для фестиваля, а серьезный бренд? В какой момент произошла эта трансформация?

Ольга: На «Поволжские сезоны» я пришла как дизайнер Ольга Пронина с коллекцией, которая потом переросла в многообещающий проект: мерч к чемпионату мира.

Мария: В этом, кстати, и проявляется талант дизайнера: угадать направление, которое в ближайшее время станет мейнстримом.

Ольга: Наверное, ты права. Вот только с мейнстримом я угадала, а с проектом – не очень. Идея «давайте нашьем тучу футболок и продадим их туристам» с самого начала мне не очень нравилась, но закончилось даже хуже, чем я могла предположить. В итоге пошло не так не что-то, а вообще все, и вспоминать об этом я совсем не хочу.

Мария: Это была ошибка начинающего или какой-то системный сбой?

Ольга: Там скорее второй вариант. Потому что вопрос же не в том, что ошиблась Ольга Пронина и ее партнеры – речь о том, что стратегия проекта «Чемпионат мира» была, скажем так, не идеальна: не очень удачный маркетинг, странный выбор точек продаж и еще более странная логика строительства туристического маршрута. Я же не одна тогда «попала»: многие обожглись на мундиале. И некоторых это даже сломало, так что мне, можно сказать, повезло: я смогла этот факап пережить и забыть.