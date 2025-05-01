Что интересного в самарском фэшн-комьюнити? Отвечают Ольга Пронина и Мария Казак

Собака.ги так часто ищет ответы на вопросы о положении дел в самарской моде, что одного героя нам уже не хватает — в этот раз мы пригласили сразу двух! Дизайнер и основательница бренда LEVSHA Ольга Пронина и генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды» Мария Казак обсудили расстановку сил в самарском модном сообществе и порассуждали о том, чего не хватает городской индустрии для полного счастья.
Ольга Пронина
Дизайнер и основательница бренда LEVSHA
Мария Казак
Генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды»
Первые «Поволжские сезоны»
Ольга: Как людям, которые почти каждый день встречаются, чтобы поговорить, нам будет довольно сложно сделать вид, что мы увиделись впервые на интервью. К счастью, это совсем не обязательно – главное, говорить честно.
Мария: Мы всегда говорим честно. К тому же иногда хорошо, когда беседа остается на бумаге, потому что это помогает найти смыслы, которые могут ускользнуть в обычном разговоре. А условным поводом для нашей встречи стал юбилей бренда Levsha: десять лет для самарского бренда – это больше чем жизнь! И это не просто десять лет выживания и борьбы – это регулярный выпуск коллекций, продуктов и создания моды. И мне очень приятно, что я с тобой давно знакома. С тех самых пор, когда ты стала участницей «Поволжских сезонов»: уже тогда, даже на фоне сотни других участников, было понятно, что твои коллекции – это что-то совсем иное в самарской моде. И вот сегодня, спустя много лет, хочу спросить: как ты себя ощущала на «Сезонах»?
Ольга: Наверное, стоит начать с самого начала, когда я работала хореографом – у меня и образование первое хореографическое, и опыт работы огромный – и мне прислали сообщение в ВК: большой федеральный проект ищет молодых дизайнеров. Я выбрала из списка номинацию «Победа» и нарисовала несколько эскизов на тему годовщины Великой Отечественной войны. Нарисовала, отправила и забыла. А эти эскизы успешно прошли первый этап, после чего меня пригласили в Москву на собеседование. Я, конечно, отказалась: у меня гимназия, дети и репетиции. Сошлись на «Скайпе»: в те времена еще был «Скайп», представляешь, как давно это было? По итогам разговора я отправилась в столицу на три месяца, чтобы отшить эскизы в костюмы, а потом был масштабный показ в Новом манеже. В Самару я вернулась с короной – ого-го какой! – на голове. Так что на «Поволжские сезоны» я заходила королевской походкой.
Мария: А это ощущалось! Мы все были уверены, что ты в фэшн-индустрии уже давно: очень запомнилась твоя мужская коллекция. С мужской одеждой в принципе сложно работать, поэтому у нас мало кто берется за это направление, но твоя заявка с мужской коллекцией и выбором нетипичных моделей для этой презентации , тоже стали довольно ярким моментом. Никогда не забуду, как ты саботировала наш кастинг, привела своих моделей и устроила театрализованный кордебалет в финале. Такое трудно забыть!
Все не так, как у всех
Ольга: А у меня всегда все не так, как у всех. Это еще со времен хореографии, наверное, а может, и вовсе с самого детства. Я просто не люблю делать, как все. Надо мной даже муж смеется: даже если ты дверь будешь видеть открытую, все равно постараешься рядом с ней дыру в стене пробить. И тут дело не только в темпераменте или характере, просто я уверена, что если хочешь создать что-то новое и интересное, нельзя действовать по шаблону. Кому интересны шаблоны? Никому! Должны же о ком-то говорить. Взять тех же моделей-бородачей: когда я поняла, что на «Поволжских сезонах» нужно работать не столько на жюри, сколько на публику, сразу решила, что буду делать мужскую коллекцию и придумала концепцию, которая «зацепит» зрителей. Тем более, вечерние платья или театральные костюмы – это совсем не моя история. А для того, чтобы достойно представить мою коллекцию, мне нужны были брутальные здоровые бородатые мужики. И то, как мы их искали, – это отдельная история! Кто-то написал сам после того, как я кинула клич в сетях. Кого-то знакомые порекомендовали, а одного мой конструктор на пляже нашла. Помню, как сидела в мастерской, а она мне фотки, украдкой сделанные, прислала: смотри, мол, каков! Я, конечно, ей написала: «Надо брать», и она за ним буквально до буйков плыла, чтобы предложить попробовать себя в роли модели. Мы, кстати, с Леней до сих пор общаемся: он раньше на заводе работал, а после нашего показа ушел в модельный бизнес и в рекламе снимался.
Мария: Ну вот! Направила представителя производственной сферы в креативную экономику. Но ты мне лучше скажи, когда ты поняла, что у тебя уже не просто коллекции для фестиваля, а серьезный бренд? В какой момент произошла эта трансформация?
Ольга: На «Поволжские сезоны» я пришла как дизайнер Ольга Пронина с коллекцией, которая потом переросла в многообещающий проект: мерч к чемпионату мира.
Мария: В этом, кстати, и проявляется талант дизайнера: угадать направление, которое в ближайшее время станет мейнстримом.
Ольга: Наверное, ты права. Вот только с мейнстримом я угадала, а с проектом – не очень. Идея «давайте нашьем тучу футболок и продадим их туристам» с самого начала мне не очень нравилась, но закончилось даже хуже, чем я могла предположить. В итоге пошло не так не что-то, а вообще все, и вспоминать об этом я совсем не хочу.
Мария: Это была ошибка начинающего или какой-то системный сбой?
Ольга: Там скорее второй вариант. Потому что вопрос же не в том, что ошиблась Ольга Пронина и ее партнеры – речь о том, что стратегия проекта «Чемпионат мира» была, скажем так, не идеальна: не очень удачный маркетинг, странный выбор точек продаж и еще более странная логика строительства туристического маршрута. Я же не одна тогда «попала»: многие обожглись на мундиале. И некоторых это даже сломало, так что мне, можно сказать, повезло: я смогла этот факап пережить и забыть.
Художник должен быть голодным
Мария: Наверное, это классическая история взлетов и падений, из которых состоит жизнь фэшн-дизайнера. Главное – понять, на что это больше похоже: на череду факапов, между которыми иногда светит солнце, или серию побед, которую немного разбавляют неудачи.
Ольга: Интересный вопрос! Все зависит от того, есть ли у тебя финансовая подушка или какая-то финансовая поддержка. Ты же понимаешь, что человек, который делает первые шаги в модной индустрии, всегда сыроват и глуповат, – это правило, кстати, работает во всех творческих сферах. И неважно, в каком возрасте человек начинает бренд, он все равно будет сырым. А это значит только одно: его ждут провалы и неудачи. И вот тут важно, насколько этот начинающий дизайнер стоек, насколько он готов идти к своей цели. Кстати, о цели: всегда говорю студенткам своего курса, что добиться успеха можно, только когда у дизайнера есть четкое понимание, какую мысль он хочет принести в мир, а у его бренда есть четкая и понятная миссия. А если речь идет исключительно о том, чтобы потешить свое самолюбие, все закончится быстро и печально.
Мария: В общем, все немножко по Брехту: насколько длинная у тебя злость и насколько ее хватит. Несмотря на все, твоя внутренняя путеводная звезда, куда она тебя ведет? И куда ты хочешь прийти?
Ольга: Над этим вопросом я серьезно задумалась в декабре прошлого года, когда поняла, что в апреле этого моему бренду исполнится десять лет. И, честно говоря, немного охренела от этой цифры. Я даже и не заметила, как время пролетело, серьезно! Один показ, другой показ… И хлоп! Десять лет! Хорошая новость в том, что я за эти десять лет не сломалась. Плохая – я прекрасно понимаю, что достигла определенного потолка в плане творчества. А может, мне просто не хочется просто сидеть на попе, периодически отшивая сезонные коллекции. Неинтересно мне так, мне нужны какие-то трудности!
Мария: И какие трудности ты приготовила себе в подарок на день рождения?
Ольга: Я поняла, что Levsha готов масштабироваться и выходить на федеральный уровень. И речь идет не про франшизу: мой бренд не получится вывести в франшизу – он построен на единичных вещах, которые я отшиваю из итальянских стоковых брендовых тканей или винтажных советских тканей. То есть тут вопрос даже не моего желания или нежелания: просто такого количества ткани, чтобы шить массово, просто нет. Поэтому моя концепция масштабирования будет строиться на работе с другими тканями. Не итальянскими. Хочу попробовать сочетание своего образного мышления и более доступных материалов. И я, наверное, должна это сказать: мое желание масштабироваться никак не связано с желанием заработать. Просто хочется, чтобы моя одежда радовала творческих и креативных людей. А деньги… Я, вообще, считаю, что художник должен быть голодным, иначе он не будет развиваться. Человеку ничего не нужно, если он сыт.
Мария: Выход на федеральный уровень – мечта для многих представителей региональной индустрии моды, это понятно. Но! Ты не боишься потерять свою фишку – уникальность?
Ольга: Боюсь. Но в то же время я прекрасно понимаю, что байеры, которые закупают одежду для бутиков во всем мире, не станут покупать коллекции российского бренда из тканей условной Max Mara. И никакой эксклюзивный дизайн не поможет, потому что на этом этапе в дело вступает экономика.
Хорошие новости тоже есть
Мария: Но давай попробуем найти позитивный момент: у нас есть потенциал для роста в этом направлении! В любом случае формирование пула творческих специалистов – это всегда игра вдолгую. Сложность скорее в том, что большинству начинающих специалистов немного мешают амбиции. Но то, что прямо сейчас креативная сфера города переживает этап эволюционного развития, – это все-таки факт.
Ольга: Ну, да! Мы и сами растем, и других растим. На самом деле мы с тобой встретились в довольно непростой для российской индустрии моды момент, потому что сейчас идет откат после эйфории, охватившей всех после ухода западных брендов. Тогда у всех сложилось ощущение, что все ниши освободились и их можно будет занять. Оказалось, все не так просто! Прямо сейчас я смотрю на сегментирование и зачистку рынка: кто-то за эти пару лет смог выжить, как-то укрепиться и что-то себе наработать, а кто-то неправильно рассчитал свои силы и бизнес-процессы, неправильно расставил приоритеты и поставил не на те карты. Браваду остудила экономика: оказалось, что да, мы можем шить майки, худи и брюки, но только по цене те, которые мы шьем, не могут конкурировать с продуктами, которые продают на маркетплейсах и отшивают в бывших союзных республиках тысячными тиражами. В итоге большое количество региональных брендов лопнули, как мыльные пузыри.
Мария: Давай честно: такой итог был очевиден для всех экспертов индустрии. И это одна из причин, по которой я решила поговорить с тобой: твой бренд не просто пережил эту эйфорию, но еще и сумел сохранить характер и историю. И совершенно логично продолжает свое развитие. А то, что западные бренды к нам вернутся, было понятно: у нас слишком привлекательный рынок, чтобы терять его из-за политики. Из хороших моментов можно отметить только одно: российские бренды получили шанс попробовать свои силы и определенную фору. Ну, а то, что не все смогли эту фору использовать себе во благо, – это разговор отдельный. Но! Можно с уверенностью говорить, что бренды, которые смогли, действительно что-то из себя представляют.
Ольга: Согласна с тобой! И добавлю, что получилось у многих: я сейчас говорю не только о Самаре, а вообще о каких-то федеральных брендах из других городов. Я за многими слежу, но, в первую очередь, конечно, мне интересны те, которые отличаются от большинства. К примеру, те, кто с культурным ходом работают: вот они действительно несут что-то интересное и останутся, потому что на них возвращение западных брендов никак не отразится.
Мария: И мы снова возвращаемся к тому, что бренд, который не несет никаких смыслов и ценностей, обречен. А все, кто просто решил подзаработать или хайпануть, долго на рынке не задерживаются. Но, если оценивать динамику развития индустрии, она все же положительная: у нас появился системная поддержка региона и потрясающий фестиваль «Территория моды», который привлекает к себе огромное количество производителей и вообще тех, кто работает в сфере легкой промышленности. У нас появилось очень много молодых брендов, у молодых дизайнеров есть запал и желание создавать, они готовы оставаться здесь в регионе и работать над развитием российской моды. Так что разница между 2020 и 2025 годами огромная. И одно из самых важных достижений брендов, которые представлены в нашем пространстве, – это то, что у них получилось сформировать свою аудиторию, найти покупателей, которые приходят покупать конкретный бренд.
Ольга: Развитие, конечно, заметно. И даже присматриваться не нужно, чтобы его заметить! Уже не стремно, например, носить сумки российского производства, появился наш, региональный трикотаж, производство стало более экологичным, а цикл ношения вещей, даже среди молодежи, увеличивается. Мы начинаем отвыкать от массмаркета, возникает потребность в качественной одежде: желание купить хорошую вещь с долгим сроком службы по более высокой цене все чаще перевешивает стремление приобрести что-то одноразовое. Все больше брендов, которые занимаются апсайклингом и ресайклингом, который дарит вещам вторую и третью жизнь. И это уже не что-то такое прям удивляющее, а вполне привычное явление. И это классно.
Мария: Может, попробуем пофантазировать, что нам нужно, чтобы модная индустрия города развивалась? Я думаю, что обязательный пункт программы развития – это минимум два регулярных мероприятия в год, которые стоят в общегубернском календаре: с неизменными датами, закрепленными на пять лет вперед. Чтобы мы могли на эти даты ориентироваться. А еще нужно выбрать несколько ключевых федеральных мероприятий в сфере индустрии моды, на которых Самара будет представлена хотя бы в формате сборного стенда от региона. Хочется, чтобы дизайнеры, также, как творческие и музыкальные коллективы, получили возможность входить в состав программ крупных региональных междисциплинарных проектов и фестивалей таких, как, например, «ВолгаФест». Потому что у многих брендов нет возможности организовать собственный показ с нуля, а вот творческий потенциал есть! И команда фестиваля может помочь этот потенциал реализовать. Тут начинает работать эффект синергии, усиливая эффект от сотворчества.
Ольга: Да, было бы неплохо!
Мария: И это не все! Потому еще хочется, чтобы в точках соприкосновения туристического потока с нашей инфраструктурой были павильоны или магазины для реализации продукции региональных брендов. И это должны быть не разовые контакты, а повторяющиеся. Другими словами, должна быть разработана стратегия развития индустрии дизайна. И это должна быть стратегия на стыке туризма, промышленности и визуальных кодов региона. Системный подход – его очень не хватает. Как же хорошо, например, подготовились к восьмидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне: есть фирменный стиль, который может скачать с сайта каждый, кто хочет сделать себе майку, флажок или принт изготовить. Такая вот общая модная айдентика региона – это здорово же! Тем более, что есть примеры, на которые можно ориентироваться: в Ивановской области, например, разработали айдентику своего региона, начав с ремонта вокзала, а потом превратив город Шую в столицу Рождества и запустив ретропоезд. И теперь у них туристы от вокзала в стиле конструктивизма, где стоят ткацкие станки и лепнина на колоннах стилизована под узоры из Музея ивановского ситца, на ретропоезде едут в Шую к самой высокой отдельно стоящей колокольне в России. И каждый год они к этому маршруту что-то добавляют. У нас же есть для этого все возможности в Самаре. А еще хочется получить поддержку по созданию костюмного фонда, который можно использовать для привлечения в регион киношников: наш город прекрасно подходит для съемок! У нас же и Жигулевские горы есть, и Волга, и старый центр, в котором можно снимать красивые фильмы.
Ольга: Работа с кинематографистами на самом деле может стать подмогой для нашего бизнеса! И задачи, опять же, интересные: я бы с удовольствием разработала костюмы для картины на основе волжских мифов! Но фантазии – это хорошо, а нам пока остается просто идти и делать!
Мария: Так мы и делаем! Хорошо, что есть силы и путеводная звезда пока ведет. Так и живем: смотрим вперед, кучкуемся и поддерживаем друг друга, подставляя плечо в минуты отчаяния и кризисов: как творческих, так и финансовых.
Ольга: Вот тут я согласна: что бы ни случилось, главное — держаться вместе!
Фото: Анастасия Дави
Стиль: Алина Тарасова
Модели: София Ерманова, Дарья Науменко, Шарифа (Lea Models)
Визаж: Валентина Реброва (LU:DI)
Прическа: Наталья Никулина (LU:DI)
Локация: Центр труда и отдыха «Станкозавод»
Платье, рубашка, брюки, жилет, жакет LEVSHA,
аксессуары Юлия Верхоглядова,
NDH , Дмитрий Недыхалов, LEXON (« Кабинет Территория моды »)
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