В чем ходить на выставки? Разбираемся со стилистом

Не пустили на выставку из-за слишком «нарядного» образа? Что? Да! Столкнемся ли мы с таким в Самаре? Верим и надеемся, что нет! Но все равно решили перестраховаться (мы же не хотим, чтобы было, как в Эрмитаже?): обратились за практическими советами к персональному и фэшн-стилисту Катерине Валуйских. Берем ли сменку? А в мини можно? Что насчет ярких аксессуаров? Ответы – на сайте!

Как подготовить образ для выставок?

Перед тем, как выбрать наряд, уточните три вещи: формат выставки, локацию, а также наличие дресс-кода – иногда он указан в приглашении. Образ лучше всего подготовить заранее, чтобы избежать утренней суеты.

Что выбрать?

Выбор одежды зависит от характера выставки, однако есть и универсальные принципы. Можно уйти в сторону самобытного минимализма с простыми формами, акцентными элементами, например, необычными украшениями и интересным кроем. Не стоит забывать и про удобные силуэты: приталенные жакеты, брюки прямого кроя, свободные рубашки из легких тканей. Тем, кто захочет выйти в свет в платье, советую делать ставки на комфорт – фасоны, ограничивающие свободу движений, здесь не лучший вариант.

Собираясь на деловую выставку, можно рассмотреть смарт-кэжуал: меняем классику на современные силуэты, например, выбираем жилет вместо пиджака, а на смену шпилькам берем лоферы.

А мини-юбки и короткие платья?

Почему бы и нет? Главное, чтобы было комфортно. Но стоит проконтролировать, чтобы образ не выглядел слишком откровенно в контексте культурного события.

Сменка – да или нет?

Обувь – ключевой элемент любого стильного образа. Лучше избегать обуви, которая быстро утомляет ноги: говорим «да» устойчивому каблуку, например kitten heel, балеткам, а также выбираем лоферы или мюли. В случаях, когда дресс-код подразумевает каблуки, и вы знаете, что выдержите на них всего лишь час, взять с собой сменную обувь – это не стрем, а разумный подход. Идеальные варианты – изящные балетки или слингбэки.

Какие аксессуары точно брать?

Я бы советовала обратить внимание на минималистичные, но выразительные украшения: крупные кольца, браслеты, стильные серьги, тонкий платок на шею и элегантные часы. Небольшая сумка или клатч – кросс-боди или компактная сумка на плечо – помогут подчеркнуть образ. Важно не забыть про солнцезащитные очки – они точно пригодятся в том случае, когда мероприятие проходит на открытом воздухе.

А вот от объемных сумок, спортивных рюкзаков, звенящих аксессуаров, широкополых шляп я бы посоветовала отказаться – они могут помешать не только вам, но и другим участникам мероприятия.

Подстраиваться ли под тематику выставки или нет?

Под тематику стоит подстраиваться, но без фанатизма. Основная задача – подчеркнуть свою индивидуальность, а не стать частью инсталляции. Важно не переиграть и не слиться с экспозицией. Так, на выставку современного искусства, авангарда или диджитал-арта уходим в сторону экспериментальности, эклектики, нестандартных сочетаний, асимметричного кроя и различных принтов. Хорошо смотрится и знакомый всем черный тотал-лук, но с одной яркой деталью. Классические строгие костюмы или слишком романтичные образы нежелательны: они могут показаться слишком консервативными в данном контексте.

Классическая живопись и музейные экспозиции требуют другого подхода: здесь смотрим в сторону элегантности, благородных тканей, спокойной цветовой гаммы. Подойдут минималистичные монохромные образы, приглушенные оттенки, лаконичный крой. Берем легкие брюки, приталенный жакет, добавляем лоферы, слингбэки или аккуратные ботильоны – идеальный образ для мероприятия такого формата. А вот слишком спортивный стиль с толстовками, кроссовками и леггинсами здесь точно будет не к месту.

На фото- фэшн- лайфстайл-выставки идем в стильном кэжуале и позволяем себе эксперименты с модными трендами – расслабленными костюмами, эффектными аксессуарами, необычными сочетаниями. Юбка поверх брюк? Дайте две!

Технологические и научные выставки – они про удобство и умный кэжуал: подойдет комфортный, но стильный образ: джинсы со структурированной рубашкой или удобное платье-футляр из мягкого трикотажа. Здесь не до гламура и вечерних образов – они могут выглядеть неуместно.