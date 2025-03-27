Екатерина Заводчикова: «Не стоит думать о трендах – нужно думать о себе»

Март – тренды распускаются, как цветы: наступает время тотального обновления гардероба, а именитые дизайнеры на Неделях моды уже вовсю раздают стиль на следующий осенне-зимний сезон. Какими мастхэвами стоит запастись уже сейчас, чтобы летом уверенно держаться на фэшн-волнах? Действительно ли пора закупаться мехами к холодам? И стоит ли скупать сразу все микротрендовые вещи или лучше сделать акцент на классике? На эти вопросы Собака.ru отвечает Екатерина Заводчикова – байер со стажем более двадцати пяти (!) лет, владелица бутиков JOY и VOLNASTORE.
«Поездки на Недели моды – они всегда про комбинацию приятного и полезного: их можно сравнить с рабочими командировками»
Совсем недавно завершился «горячий» сезон – отгремели известные Недели моды. Удается ли уследить за всеми показами?
Я наблюдаю практически за всеми – и это самое интересное время в моей работе, когда можно немного отойти от бизнес-задач и погрузиться в творчество, красоту и моду, наблюдать за тем, что происходит на подиумах и какие изменения для нас подготовили бренды. Это время предвкушения и ожидания приятных сюрпризов.
Часть показов мне удается посетить лично: естественно, я выбираю те бренды, с которыми мы работаем. В случаях, когда мне не удается попасть в Милан или Париж, я смотрю онлайн-обзоры, например, на сайте журнала Vogue.
Поездки на Недели моды – они всегда про комбинацию приятного и полезного: их можно сравнить с рабочими командировками. В них много общения с дизайнерами и представителями известных брендов. Так, во время последнего бизнес-путешествия я побывала на красивой презентации коллекции Brunello Cucinelli, а после – познакомилась с парой новых концептуальных молодежных брендов, которые не представлены в онлайне.
Такие бизнес-поездки – они обязательны? Нельзя ли заказать все онлайн?
В период пандемии мы полностью перестроились на онлайн-режим заказов, и для меня это было очень непривычно! Риски – не угадать, не понять, не рассмотреть бестселлеры – значительно росли. Но это здорово упростило техническую сторону вопроса: так как мы работаем порядка с 40 партнерами, посетить их всех за две недели в Париже и Милане просто нереально.
Коммуникация с брендами сейчас – это сложная история?
Да, сложности есть, но они полностью решаемы. Некоторые партнеры ушли, но перед нами открылись другие двери. Я продолжаю привозить все заветные коллекции и нахожу пути решения, например, через коллег.
А спрос – изменился ли он?
Однозначно, запросы у клиентов изменились: мы все подвержены эмоциональным перепадам, которые сейчас прослеживаются во всем мире. В то же время я не наблюдаю роста продаж в массмаркете: тенденции на экологию, осознанное потребление, избирательность и любовь к себе продолжают жить. Мне кажется, что все больше людей отказываются от покупки пяти вещей из массмаркета в пользу одной качественной – от известного бренда.
«Никогда не предугадаешь, когда вещь снова станет трендовой: через два года или через десять лет»
Сейчас, когда Недели моды уже позади, можно ли однозначно сказать, что будет с нами в следующих сезонах?
Показы весенних и летних коллекций прошли в октябре, и я уже выделила для себя несколько любимых трендов. Во-первых, возвращается мода на женственность! Да, мы все немного устали от оверсайза и унисекса. И возвращению, например, приталенных силуэтов я очень рада! Кружева, слегка прозрачные ткани – все это ждет нас в теплое время года. Весенняя цветовая гамма в этом году очень красивая: дизайнеры советуют обращать внимание на холодный вишневый цвет, цвет сливочного масла – переходящий в лимонный, цвет овса и пастельно-голубой.
А вот те показы, которые прошли в феврале и марте 2025 года, – они уже про тренды зимнего сезона 2025–2026 годов. Нас всех ждет мех – шубы, пиджаки с меховыми лацканами и пушистые аксессуары. Был период, когда мех считался дурным тоном, все были против него, но это время позади. Уверена, что для всех, кто живет в России, в нашем суровом климате, возвращение меха будет радостным событием. В цветах акценты расставлены на натуральные теплые оттенки и, конечно, черный – он главенствует. Это стиль!
Стразы, переливающийся велюр и море пайеток – все это в моде?
Все это, как мне кажется, микротренды. С коммерческой точки зрения стразы и пайетки не пользуются глобальным спросом – они направлены на любителя.
Стоит ли тогда быть падкими на все микротренды или лучше делать ставку строгую классику?
Обычно микротренды существуют один сезон, максимум – два, а затем исчезают. Но в то же время мы никогда не можем предугадать, что будет дальше. Да и купить вещь, которая будет в моде еще лет пять, практически нереально. Классические брюки, которые были актуальны пару лет назад, не будут актуальными сейчас, в 2025 году.
Мы работаем напрямую с людьми: общаясь с клиентами, для меня самое приятное – видеть их довольными и понимать, что они действительно нравятся сами себе! И это главная цель. Не стоит думать о трендах – нужно думать о себе. Людям, которые хотят ходить в кольчуге из страз, надо делать это! А тем, кто привык к спокойным пастельным оттенкам в гардеробе, не стоит скупать все вещи в вишневом оттенке и смешивать его со сливочным. Надо чувствовать себя. И это мой главный совет. Я, например, очень люблю брючные костюмы: чувствую себя в них максимально комфортно и уверенно и не гонюсь за чем-то более эффектным и трендовым.
Есть ли в вашем гардеробе пара вещей, которые с вами уже более пяти лет, но они до сих пор не вышли из списка любимчиков?
Для меня это по-настоящему сложный вопрос! Обновления в моем гардеробе происходят молниеносно – каждый сезон. Однако я не из тех, кто не будет носить вещь, если она висит в гардеробе более двух лет. Например, многие мои пиджаки со мной уже не первый год. И ботинки Tabi от Maison Margiela: их создали довольно давно, и прямо сейчас они в тренде!
Насколько мода циклична? Стоит ли сейчас импульсивно избавляться от микротрендовых вещей или лучше сохранить их до подходящих времен?
Честно, невозможно предугадать, когда вещь снова станет трендовой: через два года или через десять лет. Лично я не храню и не складирую вещи слишком долго.
«В Самаре ценят качество, и это знают даже все наши бренды-партнеры!»
Можно ли сказать, что байер – это настоящая профессия, которой не учат в университетах и которую возможно освоить только на опыте?
Скорее всего, да, потому что я, например, не только байер, но еще и владелец бизнеса. Я училась в России на факультете менеджмента, а второе высшее образование получила во Франции, на факультете международных отношений. И все полученные навыки в университетах мне помогают и сейчас. Я уверенно себя чувствую в вопросе международной деловой коммуникации: например, я лично договаривалась о дистрибьюции с Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gucci и другими крупными брендами.
Считаю, чтобы работать байером, владеть ретейл-бизнесом, работать в фэшн-индустрии, нужно понимать моду и разбираться в ней, видеть ее изменения и уметь их прогнозировать, анализировать текущую ситуацию на рынке, выявлять закономерности, постоянно оценивать статистику продаж и покупательскую способность. Мы должны разбираться и в дизайне, и в материалах, и в качестве, и в технологии изготовления. А еще очень важно знать локальные особенности клиентов.
А какие локальные особенности есть у Самары?
В Самаре очень много стильных девушек, есть спрос не на вычурные яркие вещи, а, скорее, на интеллектуальную моду. В Самаре ценят качество, и это знают даже все наши бренды-партнеры!
Вы в фэшн-ретейле уже более 25 лет. Как началась эта история?
Это семейный бизнес, который начали мои родители. Отец впервые поехал в Париж в 1998 году, познакомился там с некоторыми брендами, сделал первые закупки и привез их в Самару. Тогда здесь ничего не было – и то, что сделал папа, вызвало фурор. После того, как я закончила обучение во Франции и вернулась в Самару, я присоединилась к семейному делу. Так мы начали развивать люкс, которого раньше не было в Самаре.
Удается ли хотя бы на день устроить себе выходной?
Выходной практически всегда – в воскресенье. Почему практически? Потому что во время Недель моды я работаю без отдыха. В остальное время на воскресенье я стараюсь не ставить никаких встреч и ничего не планировать: только релакс, подъем без будильника и завтрак в обед!
Чем любите заниматься, когда нет рабочих задач?
Я люблю спорт: лыжи, коньки, плавание, фитнес, йога, пилатес – и это далеко не все. В свободное время рисую, хотя выделить даже пару часов на это занятие получается крайне редко. А еще я обожаю читать – почему-то исключительно большие книги!
Знаю, что у вас есть дочка: она интересуется миром моды и вашим бизнесом?
Дочке 15 лет: она у меня очень интересная, творческая, активная. Но модой и одеждой не увлекается и не интересуется. Дочка за комфорт – у нее свои каноны красоты, свои желания.
У нее уже есть понимание, кем она хочет стать?
Пока нет, но я вижу, что у нее есть математические таланты. Она очень продвинута в математике, физике, но в то же время любит творчество. Недавно мне сказали, что все великие математики – творческие люди. Посмотрим! Одно знаю точно: я бы хотела, чтобы она была мобильной и гибкой, умела адаптироваться к изменчивому миру. Мечтаю, чтобы она увидела весь мир.
У всех разная мотивация продолжать заниматься тем, что им нравится, тем, что приносит удовольствие. Какая мотивация у вас?
Я нахожу мотивацию в общении с теми людьми, с которыми я работаю, с кем выстраиваю партнерские отношения. Меня восхищает их настоящий профессионализм. И если я выбираю себе в партнеры бренды, то я всегда уверена в них – в качестве их тканей, силуэтах и действительно красивых цветах. Это вдохновляет и мотивирует меня на дальнейшую работу.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Анастасия Пудинова
Макияж: Валерия Бологова (LU:DI)
Прическа: Мария Коротченко (LU:DI)
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