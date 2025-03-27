Екатерина Заводчикова: «Не стоит думать о трендах – нужно думать о себе»

«Никогда не предугадаешь, когда вещь снова станет трендовой: через два года или через десять лет»

Сейчас, когда Недели моды уже позади, можно ли однозначно сказать, что будет с нами в следующих сезонах?

Показы весенних и летних коллекций прошли в октябре, и я уже выделила для себя несколько любимых трендов. Во-первых, возвращается мода на женственность! Да, мы все немного устали от оверсайза и унисекса. И возвращению, например, приталенных силуэтов я очень рада! Кружева, слегка прозрачные ткани – все это ждет нас в теплое время года. Весенняя цветовая гамма в этом году очень красивая: дизайнеры советуют обращать внимание на холодный вишневый цвет, цвет сливочного масла – переходящий в лимонный, цвет овса и пастельно-голубой.

А вот те показы, которые прошли в феврале и марте 2025 года, – они уже про тренды зимнего сезона 2025–2026 годов. Нас всех ждет мех – шубы, пиджаки с меховыми лацканами и пушистые аксессуары. Был период, когда мех считался дурным тоном, все были против него, но это время позади. Уверена, что для всех, кто живет в России, в нашем суровом климате, возвращение меха будет радостным событием. В цветах акценты расставлены на натуральные теплые оттенки и, конечно, черный – он главенствует. Это стиль!

Стразы, переливающийся велюр и море пайеток – все это в моде?

Все это, как мне кажется, микротренды. С коммерческой точки зрения стразы и пайетки не пользуются глобальным спросом – они направлены на любителя.

Стоит ли тогда быть падкими на все микротренды или лучше делать ставку строгую классику?

Обычно микротренды существуют один сезон, максимум – два, а затем исчезают. Но в то же время мы никогда не можем предугадать, что будет дальше. Да и купить вещь, которая будет в моде еще лет пять, практически нереально. Классические брюки, которые были актуальны пару лет назад, не будут актуальными сейчас, в 2025 году.

Мы работаем напрямую с людьми: общаясь с клиентами, для меня самое приятное – видеть их довольными и понимать, что они действительно нравятся сами себе! И это главная цель. Не стоит думать о трендах – нужно думать о себе. Людям, которые хотят ходить в кольчуге из страз, надо делать это! А тем, кто привык к спокойным пастельным оттенкам в гардеробе, не стоит скупать все вещи в вишневом оттенке и смешивать его со сливочным. Надо чувствовать себя. И это мой главный совет. Я, например, очень люблю брючные костюмы: чувствую себя в них максимально комфортно и уверенно и не гонюсь за чем-то более эффектным и трендовым.

Есть ли в вашем гардеробе пара вещей, которые с вами уже более пяти лет, но они до сих пор не вышли из списка любимчиков?

Для меня это по-настоящему сложный вопрос! Обновления в моем гардеробе происходят молниеносно – каждый сезон. Однако я не из тех, кто не будет носить вещь, если она висит в гардеробе более двух лет. Например, многие мои пиджаки со мной уже не первый год. И ботинки Tabi от Maison Margiela: их создали довольно давно, и прямо сейчас они в тренде!

Насколько мода циклична? Стоит ли сейчас импульсивно избавляться от микротрендовых вещей или лучше сохранить их до подходящих времен?

Честно, невозможно предугадать, когда вещь снова станет трендовой: через два года или через десять лет. Лично я не храню и не складирую вещи слишком долго.