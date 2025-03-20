18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Олеся Давидюк: «Я уверена в том, что в обозримом будущем человечество развернется в сторону экологии»

Ресторатор, девелопер и модный визионер рассказала о даре предвидения трендов и перспективах открытия собственного фэшн-бизнеса.

Жилет и брюки MM6 Maison Margiela, дубленка Jacob Lee, туфли Paris Texas (VOLNASTORE)

Жилет и брюки MM6 Maison Margiela, дубленка Jacob Lee, туфли Paris Texas (VOLNASTORE)

Философия визионера

В последнее время вас часто называют модным визионером. Это ваша новая роль в жизни и бизнесе или вы играете ее давно?

Как бы парадоксально это ни прозвучало, но на оба вопроса можно ответить положительно: с одной стороны, я уже давно – пожалуй, с самого детства – играю эту роль, но привыкла я к ней недавно. Но в последнее время я все чаще выступаю в роли идейного вдохновителя и визионера в своем бизнесе: использую опыт, который успела накопить, делюсь мыслями и идеями по развитию и работаю с дизайнерами. И знаете что? Частенько ловлю себя на мысли, что это очень похоже на мою жизненную миссию: там, где я появляюсь, все начинает преобразовываться. Я так живу: мне всегда нужно сделать что-то, чтобы все было лучше, я всегда найду что-то, что нужно улучшить, покрасить, побелить, отремонтировать и добавить стиля.

А на чем строится философия вашего стиля?

Она сформировалась еще в детстве, которое было не таким легким и благополучным, как может кому-то показаться. Я, например, всегда любила интересно одеваться, но долгое время не могла себе позволить что-то купить. Поэтому в школьные годы одежду часто шила мне мама, а потом она научила шить меня, и я шила себе сама: очень хотелось чего-нибудь необычного. Мама кстати не только научила меня шить, но и подарила свое чувство вкуса: всегда с интересом смотрела, как одеваются героини сериалов, листала модные журналы, которые попадали ко мне в руки, и мечтала о том, как вырасту и позволю себе все, что захочу.

Пуховик Brunello Cucinelli, водолазка Sportmax, джинсы Jil Sander, ботильоны Bottega Veneta, сумка Retrofête (VOLNASTORE), очки Versace («Роскошное

Пуховик Brunello Cucinelli, водолазка Sportmax, джинсы Jil Sander, ботильоны Bottega Veneta, сумка Retrofête (VOLNASTORE), очки Versace («Роскошное зрение»)

На творческой волне

Важный вопрос: где вы пополняете свой гардероб: самарские магазины или европейские бутики?

А вот тут нет никаких ограничений и рамок! В моей жизни был такой период, когда я вообще всю одежду шила сама или заказывала в ателье модели, которые сама придумывала. Я и сейчас порой так делаю, только обращаюсь гораздо реже. Хотя вот уже более двадцати лет я все меховые изделия отшиваю в одном самарском меховом ателье, с командой которого я уже очень давно дружу. Признаюсь, мне нравится что-то придумывать, создавать и примерять: ничего не знаю, что с этим творческим началом делать.

Что обычно больше влияет на покупку: ежеминутное настроение или актуальные тренды?

Вообще, все всегда по-разному. Но не могу не похвалиться: меня моя знакомая девушка-байер называет трендсеттерром! Потому что я ей постоянно показываю то, что нашла в любимых магазинчиках, а потом это входит в моду. Недавно Pantone объявил очередной цвет года, а я показываю ей свои папочки, в которые я свои «хотелки» собираю: там вся коллекция в этом цвете. И это еще со школьной скамьи пошло: помню, однажды году в 1995 я захотела джинсы темно-темного синего цвета. Потому что дубленка у меня уже была, темно-синие замшевые ботиночки тоже были, а вот джинсы найти не смогли. Мы с мамой облазили весь «Колизей», Кировский и рынок в пятнадцатом микрорайоне: цвета, который мне нужен, не было, только голубые потертые. Получилось ли у нас найти выход? Безусловно! Купили обычные голубые и покрасили их. Но дело даже не в этом, а в том, что буквально через год все джинсы были темно-синими! И таких примеров у меня полно! И это проявляется не только в моде, но и в бизнесе. Но это нормально: кто-то улавливает волны в этом информационном поле, у кого-то это не получается. К тому же мода по сути циклична: сейчас вот мы снова переживаем пик всего русского народного, и мне этот стиль всегда импонировал. Недавно я вспоминала, как в начале нулевых мы ремонт делали, и я очень много одежды и обуви раздала: сегодня те туфли с перемычками и блузки были бы очень актуальны. Выглядела бы в них, как королева стиля!

Может, пора запускать собственный фэшн-бренд?

Я отвечу так: у меня были такие мысли! Вот только я точно знаю, что в эту историю уже не полезу, потому что момент безнадежно упущен: нужно было начинать это чуть раньше, до пандемии. Но, глядя на активное развитие нейросетей, можно пофантазировать, каким был бы мой бренд, созданный с помощью искусственного интеллекта. Во-первых, он однозначно был бы построен на одежде и аксессуарах, помогающих людям заботиться о себе и окружающей природе: мне бы хотелось попробовать использовать переработанные нанотехнологичные ткани, определяющие водный баланс организма, давление и уровень стресса, «умные» корсеты, майки и лонгсливы, которые помогали бы выпрямлять вечно ссутуленного современного человека, и другие чудеса современных технологий, когда они станут привычной частью нашей жизни. Во-вторых, моя одежда для женщин была бы очень девичьей и демонстрирующей силу женской энергии, красоты и чувственности. Потому что основной миссией моего бренда было бы напоминать женщинам, что они женщины в любых обстоятельствах!

Платье Retrofête (VOLNASTORE), туфли Gianvito Rossi

Платье Retrofête (VOLNASTORE), туфли Gianvito Rossi

Как жить в эпоху искусственного интеллекта

Раз уж мы заговорили про искусственный интеллект, как вы думаете, какие модные тренды могут появиться благодаря развитию нейросетей?

Я уверена в том, что в обозримом будущем человечество развернется в сторону экологии: у нас буквально нет другого пути. И модную индустрию это затронет напрямую: одежда из переработанных и «умных» материалов станет повсеместной. Уже сейчас есть приложения, которые не просто подбирают твой личный стиль как виртуальный стилист, но и подсказывают, где и какие элементы гардероба сегодня купить наиболее выгодно, как долго тебе прослужит та или иная одежда и так далее. Вот эта тема однозначно будет развиваться еще активнее и интереснее. Безусловно, какие-то модные профессии исчезнут, а какие-то трансформируются. Мои дети, например, уверены, что в будущем исчезнут продавцы, и с ними сложно не согласиться: с развитием технологий и ИИ мы движемся к повсеместной цифровизации и минимизируем человеческий контакт в повседневной жизни. В последнее время часто вспоминаю фильм «Разрушитель» с Сандрой Буллок и Сильвестром Сталлоне, в котором еще в 1993 году показали, как люди сексом будут, например, заниматься, и сделали одно из первых предсказаний пандемии. Мне кажется, человечество в ближайшие 50-100 лет ждут потрясения покруче, чем мы пережили в последние пять лет, включая войны гигантов за первенство, в том числе и в сфере монополизации управления ИИ. Хотя молодое поколение дает надежду на лучшее: наблюдаю за ними и вижу в том же девелопменте, насколько они другие и как их предпочтения и понимание стиля жизни отличаются от наших и, тем более, от представлений наших родителей. Они мягче и спокойнее нас и больше за экологию жизни во всем, стремясь к природе и ее мотивам.

А не возникает ли опасения, что нейросети могут изменить сегодняшнее восприятие красоты и стандартов в моде?

Начнем с того, что чувство прекрасного всегда было и будет у всех разное, поэтому скорее нет, чем да. Но могу допустить, что нечто, выходящее сегодня за рамки стандартов «нормальности» и красоты, вполне будет считаться красивым и модным в будущем. Тут дело не только в развитии нейросетей: по такому пути развития в принципе движется человечество. Еще в XIX веке никто и представить не мог, что женщины будут носить штаны, как мужчины, и вряд ли кто-то тогда, взглянув на картинку из будущего, сказал бы, что это красиво. Что касается стандартов, повторюсь про ресайклинг: это станет нормой в любом сегменте.

Как думаете: эпоха ИИ как-то изменит ключевые навыки модных дизайнеров?

Чтобы эффективно использовать все возможности искусственного интеллекта, нужно в первую очередь самому быть интеллектуалом – развитым, интересным человеком. Дизайнеры и вообще творческие люди должны уметь мечтать, поэтому, если это можно назвать «навыком», это умение обязательно для профессии дизайнера и останется ключевым в будущем. Только человеческий мозг может сотворить нечто потрясающее в дуэте с душой и развитыми внутренними качествами. Иногда я ловлю себя на мысли, что мне было бы интересно пересмотреть свой образ, включая прическу и цвет волос, на основе рекомендаций нейростилиста. Ключевой элемент, который нейросеть может бесконечно генерировать, – это, конечно, аксессуары: интересные и совершенно неожиданные сумки, ремни и прочее, стали бы в моем гардеробе от ИИ главным акцентом. А еще – та моя «раритетная» одежда, которую нейросеть вписала бы по-новому в мой гардероб, сделала более актуальной и раскрыла так, как я могу не видеть ее сейчас сама.

Платье Self-Portrait, туфли Amina Muaddi

Платье Self-Portrait, туфли Amina Muaddi

А не возникает ли опасения, что нейросети могут изменить сегодняшнее восприятие красоты и стандартов в моде?

Начнем с того, что чувство прекрасного всегда было и будет у всех разное, поэтому скорее нет, чем да. Но могу допустить, что нечто, выходящее сегодня за рамки стандартов «нормальности» и красоты, вполне будет считаться красивым и модным в будущем. Тут дело не только в развитии нейросетей: по такому пути развития в принципе движется человечество. Еще в XIX веке никто и представить не мог, что женщины будут носить штаны, как мужчины, и вряд ли кто-то тогда, взглянув на картинку из будущего, сказал бы, что это красиво. Что касается стандартов, повторюсь про ресайклинг: это станет нормой в любом сегменте.

Как думаете: эпоха ИИ как-то изменит ключевые навыки модных дизайнеров?

Чтобы эффективно использовать все возможности искусственного интеллекта, нужно в первую очередь самому быть интеллектуалом – развитым, интересным человеком. Дизайнеры и вообще творческие люди должны уметь мечтать, поэтому, если это можно назвать «навыком», это умение обязательно для профессии дизайнера и останется ключевым в будущем. Только человеческий мозг может сотворить нечто потрясающее в дуэте с душой и развитыми внутренними качествами. Иногда я ловлю себя на мысли, что мне было бы интересно пересмотреть свой образ, включая прическу и цвет волос, на основе рекомендаций нейростилиста. Ключевой элемент, который нейросеть может бесконечно генерировать, – это, конечно, аксессуары: интересные и совершенно неожиданные сумки, ремни и прочее, стали бы в моем гардеробе от ИИ главным акцентом. А еще – та моя «раритетная» одежда, которую нейросеть вписала бы по-новому в мой гардероб, сделала более актуальной и раскрыла так, как я могу не видеть ее сейчас сама.

Платье Kalmanovich, туфли Gianvito Rossi

Платье Kalmanovich, туфли Gianvito Rossi

Планы, советы и перспективы

Давайте используем ваш визионерский опыт: какой совет вы бы дали молодым людям, которые хотят выглядеть по-настоящему стильными?

Многие современные родители подростков – и я в их числе! – грустят, наблюдая за тем, как молодые девочки сплошь и рядом одеваются в какие-то «картофельные мешки». Но я и своим дочерям и всем всегда говорю так: можно надеть «мешок», но при этом добавить аксессуар, внимательно отнестись к обуви, сделать аккуратную прическу – и выглядеть женственно и стильно. Можно иметь совсем не большой гардероб, но при этом уметь сочетать его элементы. Мне кажется, молодежь просто необходимо обучать этикету и пониманию уместности: это воспитывает и организовывает человека как личность и важно для нас как для общества.

Поделитесь своими прогнозами на развитие моды и своего бизнеса?

Если говорить о моде, мой прогноз никогда не меняется: модно то, что тебе идет. Возможно, это банально, но посмотрите: абсолютно все женщины красивы, просто не все из них ощущают эту красоту или стесняются. Это первый момент. Второй момент в том, что сегодня активно развивается индустрия стилистов, визажистов и парикмахеров, которые всегда готовы помочь каждой женщине раскрыть свой потенциал. Главное, не забывать о том, что одеваться можно дорого, но выглядеть при этом максимально нелепо. А вот естественная натуральность – это всегда сексуально. Что касается бизнеса, тут все проще: в «Маяке» будет насыщенное лето с готовыми сценариями отдыха для всей семьи, а в Vivi хочется начать реализовывать то, что изначально было заложено в концепции: я же задумывала его как ресторан-галерею, поэтому будем работать вместе с девушками из арт-клуба «Худрук». В наших планах различные лекции, выставки и коллаборации. Планов достаточно, но 2025 год будет очень непростым: вся экономика будет постепенно перестраиваться, поэтому настало время черпать силы во внутренних ресурсах.

Фото: Анастасия Пудинова
AI-иллюстрации: Антон Лавин
Стиль: Анна Чех
Визаж, прическа: Альбина Любицкая  (Daria Alikhanova Studio)

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Мода
Люди:
Олеся Давидюк

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: