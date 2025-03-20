Олеся Давидюк: «Я уверена в том, что в обозримом будущем человечество развернется в сторону экологии»

Ресторатор, девелопер и модный визионер рассказала о даре предвидения трендов и перспективах открытия собственного фэшн-бизнеса.
Жилет и брюки MM6 Maison Margiela, дубленка Jacob Lee, туфли Paris Texas (VOLNASTORE)
Философия визионера
В последнее время вас часто называют модным визионером. Это ваша новая роль в жизни и бизнесе или вы играете ее давно?
Как бы парадоксально это ни прозвучало, но на оба вопроса можно ответить положительно: с одной стороны, я уже давно – пожалуй, с самого детства – играю эту роль, но привыкла я к ней недавно. Но в последнее время я все чаще выступаю в роли идейного вдохновителя и визионера в своем бизнесе: использую опыт, который успела накопить, делюсь мыслями и идеями по развитию и работаю с дизайнерами. И знаете что? Частенько ловлю себя на мысли, что это очень похоже на мою жизненную миссию: там, где я появляюсь, все начинает преобразовываться. Я так живу: мне всегда нужно сделать что-то, чтобы все было лучше, я всегда найду что-то, что нужно улучшить, покрасить, побелить, отремонтировать и добавить стиля.
А на чем строится философия вашего стиля?
Она сформировалась еще в детстве, которое было не таким легким и благополучным, как может кому-то показаться. Я, например, всегда любила интересно одеваться, но долгое время не могла себе позволить что-то купить. Поэтому в школьные годы одежду часто шила мне мама, а потом она научила шить меня, и я шила себе сама: очень хотелось чего-нибудь необычного. Мама кстати не только научила меня шить, но и подарила свое чувство вкуса: всегда с интересом смотрела, как одеваются героини сериалов, листала модные журналы, которые попадали ко мне в руки, и мечтала о том, как вырасту и позволю себе все, что захочу.
На творческой волне
Важный вопрос: где вы пополняете свой гардероб: самарские магазины или европейские бутики?
А вот тут нет никаких ограничений и рамок! В моей жизни был такой период, когда я вообще всю одежду шила сама или заказывала в ателье модели, которые сама придумывала. Я и сейчас порой так делаю, только обращаюсь гораздо реже. Хотя вот уже более двадцати лет я все меховые изделия отшиваю в одном самарском меховом ателье, с командой которого я уже очень давно дружу. Признаюсь, мне нравится что-то придумывать, создавать и примерять: ничего не знаю, что с этим творческим началом делать.
Что обычно больше влияет на покупку: ежеминутное настроение или актуальные тренды?
Вообще, все всегда по-разному. Но не могу не похвалиться: меня моя знакомая девушка-байер называет трендсеттерром! Потому что я ей постоянно показываю то, что нашла в любимых магазинчиках, а потом это входит в моду. Недавно Pantone объявил очередной цвет года, а я показываю ей свои папочки, в которые я свои «хотелки» собираю: там вся коллекция в этом цвете. И это еще со школьной скамьи пошло: помню, однажды году в 1995 я захотела джинсы темно-темного синего цвета. Потому что дубленка у меня уже была, темно-синие замшевые ботиночки тоже были, а вот джинсы найти не смогли. Мы с мамой облазили весь «Колизей», Кировский и рынок в пятнадцатом микрорайоне: цвета, который мне нужен, не было, только голубые потертые. Получилось ли у нас найти выход? Безусловно! Купили обычные голубые и покрасили их. Но дело даже не в этом, а в том, что буквально через год все джинсы были темно-синими! И таких примеров у меня полно! И это проявляется не только в моде, но и в бизнесе. Но это нормально: кто-то улавливает волны в этом информационном поле, у кого-то это не получается. К тому же мода по сути циклична: сейчас вот мы снова переживаем пик всего русского народного, и мне этот стиль всегда импонировал. Недавно я вспоминала, как в начале нулевых мы ремонт делали, и я очень много одежды и обуви раздала: сегодня те туфли с перемычками и блузки были бы очень актуальны. Выглядела бы в них, как королева стиля!
Может, пора запускать собственный фэшн-бренд?
Я отвечу так: у меня были такие мысли! Вот только я точно знаю, что в эту историю уже не полезу, потому что момент безнадежно упущен: нужно было начинать это чуть раньше, до пандемии. Но, глядя на активное развитие нейросетей, можно пофантазировать, каким был бы мой бренд, созданный с помощью искусственного интеллекта. Во-первых, он однозначно был бы построен на одежде и аксессуарах, помогающих людям заботиться о себе и окружающей природе: мне бы хотелось попробовать использовать переработанные нанотехнологичные ткани, определяющие водный баланс организма, давление и уровень стресса, «умные» корсеты, майки и лонгсливы, которые помогали бы выпрямлять вечно ссутуленного современного человека, и другие чудеса современных технологий, когда они станут привычной частью нашей жизни. Во-вторых, моя одежда для женщин была бы очень девичьей и демонстрирующей силу женской энергии, красоты и чувственности. Потому что основной миссией моего бренда было бы напоминать женщинам, что они женщины в любых обстоятельствах!
Как жить в эпоху искусственного интеллекта
Раз уж мы заговорили про искусственный интеллект, как вы думаете, какие модные тренды могут появиться благодаря развитию нейросетей?
Я уверена в том, что в обозримом будущем человечество развернется в сторону экологии: у нас буквально нет другого пути. И модную индустрию это затронет напрямую: одежда из переработанных и «умных» материалов станет повсеместной. Уже сейчас есть приложения, которые не просто подбирают твой личный стиль как виртуальный стилист, но и подсказывают, где и какие элементы гардероба сегодня купить наиболее выгодно, как долго тебе прослужит та или иная одежда и так далее. Вот эта тема однозначно будет развиваться еще активнее и интереснее. Безусловно, какие-то модные профессии исчезнут, а какие-то трансформируются. Мои дети, например, уверены, что в будущем исчезнут продавцы, и с ними сложно не согласиться: с развитием технологий и ИИ мы движемся к повсеместной цифровизации и минимизируем человеческий контакт в повседневной жизни. В последнее время часто вспоминаю фильм «Разрушитель» с Сандрой Буллок и Сильвестром Сталлоне, в котором еще в 1993 году показали, как люди сексом будут, например, заниматься, и сделали одно из первых предсказаний пандемии. Мне кажется, человечество в ближайшие 50-100 лет ждут потрясения покруче, чем мы пережили в последние пять лет, включая войны гигантов за первенство, в том числе и в сфере монополизации управления ИИ. Хотя молодое поколение дает надежду на лучшее: наблюдаю за ними и вижу в том же девелопменте, насколько они другие и как их предпочтения и понимание стиля жизни отличаются от наших и, тем более, от представлений наших родителей. Они мягче и спокойнее нас и больше за экологию жизни во всем, стремясь к природе и ее мотивам.
А не возникает ли опасения, что нейросети могут изменить сегодняшнее восприятие красоты и стандартов в моде?
Начнем с того, что чувство прекрасного всегда было и будет у всех разное, поэтому скорее нет, чем да. Но могу допустить, что нечто, выходящее сегодня за рамки стандартов «нормальности» и красоты, вполне будет считаться красивым и модным в будущем. Тут дело не только в развитии нейросетей: по такому пути развития в принципе движется человечество. Еще в XIX веке никто и представить не мог, что женщины будут носить штаны, как мужчины, и вряд ли кто-то тогда, взглянув на картинку из будущего, сказал бы, что это красиво. Что касается стандартов, повторюсь про ресайклинг: это станет нормой в любом сегменте.
Как думаете: эпоха ИИ как-то изменит ключевые навыки модных дизайнеров?
Чтобы эффективно использовать все возможности искусственного интеллекта, нужно в первую очередь самому быть интеллектуалом – развитым, интересным человеком. Дизайнеры и вообще творческие люди должны уметь мечтать, поэтому, если это можно назвать «навыком», это умение обязательно для профессии дизайнера и останется ключевым в будущем. Только человеческий мозг может сотворить нечто потрясающее в дуэте с душой и развитыми внутренними качествами. Иногда я ловлю себя на мысли, что мне было бы интересно пересмотреть свой образ, включая прическу и цвет волос, на основе рекомендаций нейростилиста. Ключевой элемент, который нейросеть может бесконечно генерировать, – это, конечно, аксессуары: интересные и совершенно неожиданные сумки, ремни и прочее, стали бы в моем гардеробе от ИИ главным акцентом. А еще – та моя «раритетная» одежда, которую нейросеть вписала бы по-новому в мой гардероб, сделала более актуальной и раскрыла так, как я могу не видеть ее сейчас сама.
Платье Self-Portrait, туфли Amina Muaddi
А не возникает ли опасения, что нейросети могут изменить сегодняшнее восприятие красоты и стандартов в моде?
Начнем с того, что чувство прекрасного всегда было и будет у всех разное, поэтому скорее нет, чем да. Но могу допустить, что нечто, выходящее сегодня за рамки стандартов «нормальности» и красоты, вполне будет считаться красивым и модным в будущем. Тут дело не только в развитии нейросетей: по такому пути развития в принципе движется человечество. Еще в XIX веке никто и представить не мог, что женщины будут носить штаны, как мужчины, и вряд ли кто-то тогда, взглянув на картинку из будущего, сказал бы, что это красиво. Что касается стандартов, повторюсь про ресайклинг: это станет нормой в любом сегменте.
Как думаете: эпоха ИИ как-то изменит ключевые навыки модных дизайнеров?
Чтобы эффективно использовать все возможности искусственного интеллекта, нужно в первую очередь самому быть интеллектуалом – развитым, интересным человеком. Дизайнеры и вообще творческие люди должны уметь мечтать, поэтому, если это можно назвать «навыком», это умение обязательно для профессии дизайнера и останется ключевым в будущем. Только человеческий мозг может сотворить нечто потрясающее в дуэте с душой и развитыми внутренними качествами. Иногда я ловлю себя на мысли, что мне было бы интересно пересмотреть свой образ, включая прическу и цвет волос, на основе рекомендаций нейростилиста. Ключевой элемент, который нейросеть может бесконечно генерировать, – это, конечно, аксессуары: интересные и совершенно неожиданные сумки, ремни и прочее, стали бы в моем гардеробе от ИИ главным акцентом. А еще – та моя «раритетная» одежда, которую нейросеть вписала бы по-новому в мой гардероб, сделала более актуальной и раскрыла так, как я могу не видеть ее сейчас сама.
Планы, советы и перспективы
Давайте используем ваш визионерский опыт: какой совет вы бы дали молодым людям, которые хотят выглядеть по-настоящему стильными?
Многие современные родители подростков – и я в их числе! – грустят, наблюдая за тем, как молодые девочки сплошь и рядом одеваются в какие-то «картофельные мешки». Но я и своим дочерям и всем всегда говорю так: можно надеть «мешок», но при этом добавить аксессуар, внимательно отнестись к обуви, сделать аккуратную прическу – и выглядеть женственно и стильно. Можно иметь совсем не большой гардероб, но при этом уметь сочетать его элементы. Мне кажется, молодежь просто необходимо обучать этикету и пониманию уместности: это воспитывает и организовывает человека как личность и важно для нас как для общества.
Поделитесь своими прогнозами на развитие моды и своего бизнеса?
Если говорить о моде, мой прогноз никогда не меняется: модно то, что тебе идет. Возможно, это банально, но посмотрите: абсолютно все женщины красивы, просто не все из них ощущают эту красоту или стесняются. Это первый момент. Второй момент в том, что сегодня активно развивается индустрия стилистов, визажистов и парикмахеров, которые всегда готовы помочь каждой женщине раскрыть свой потенциал. Главное, не забывать о том, что одеваться можно дорого, но выглядеть при этом максимально нелепо. А вот естественная натуральность – это всегда сексуально. Что касается бизнеса, тут все проще: в «Маяке» будет насыщенное лето с готовыми сценариями отдыха для всей семьи, а в Vivi хочется начать реализовывать то, что изначально было заложено в концепции: я же задумывала его как ресторан-галерею, поэтому будем работать вместе с девушками из арт-клуба «Худрук». В наших планах различные лекции, выставки и коллаборации. Планов достаточно, но 2025 год будет очень непростым: вся экономика будет постепенно перестраиваться, поэтому настало время черпать силы во внутренних ресурсах.
Фото: Анастасия Пудинова
AI-иллюстрации: Антон Лавин
Стиль: Анна Чех
Визаж, прическа: Альбина Любицкая (Daria Alikhanova Studio)
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