Олеся Давидюк: «Я уверена в том, что в обозримом будущем человечество развернется в сторону экологии»

На творческой волне

Важный вопрос: где вы пополняете свой гардероб: самарские магазины или европейские бутики?

А вот тут нет никаких ограничений и рамок! В моей жизни был такой период, когда я вообще всю одежду шила сама или заказывала в ателье модели, которые сама придумывала. Я и сейчас порой так делаю, только обращаюсь гораздо реже. Хотя вот уже более двадцати лет я все меховые изделия отшиваю в одном самарском меховом ателье, с командой которого я уже очень давно дружу. Признаюсь, мне нравится что-то придумывать, создавать и примерять: ничего не знаю, что с этим творческим началом делать.

Что обычно больше влияет на покупку: ежеминутное настроение или актуальные тренды?

Вообще, все всегда по-разному. Но не могу не похвалиться: меня моя знакомая девушка-байер называет трендсеттерром! Потому что я ей постоянно показываю то, что нашла в любимых магазинчиках, а потом это входит в моду. Недавно Pantone объявил очередной цвет года, а я показываю ей свои папочки, в которые я свои «хотелки» собираю: там вся коллекция в этом цвете. И это еще со школьной скамьи пошло: помню, однажды году в 1995 я захотела джинсы темно-темного синего цвета. Потому что дубленка у меня уже была, темно-синие замшевые ботиночки тоже были, а вот джинсы найти не смогли. Мы с мамой облазили весь «Колизей», Кировский и рынок в пятнадцатом микрорайоне: цвета, который мне нужен, не было, только голубые потертые. Получилось ли у нас найти выход? Безусловно! Купили обычные голубые и покрасили их. Но дело даже не в этом, а в том, что буквально через год все джинсы были темно-синими! И таких примеров у меня полно! И это проявляется не только в моде, но и в бизнесе. Но это нормально: кто-то улавливает волны в этом информационном поле, у кого-то это не получается. К тому же мода по сути циклична: сейчас вот мы снова переживаем пик всего русского народного, и мне этот стиль всегда импонировал. Недавно я вспоминала, как в начале нулевых мы ремонт делали, и я очень много одежды и обуви раздала: сегодня те туфли с перемычками и блузки были бы очень актуальны. Выглядела бы в них, как королева стиля!

Может, пора запускать собственный фэшн-бренд?

Я отвечу так: у меня были такие мысли! Вот только я точно знаю, что в эту историю уже не полезу, потому что момент безнадежно упущен: нужно было начинать это чуть раньше, до пандемии. Но, глядя на активное развитие нейросетей, можно пофантазировать, каким был бы мой бренд, созданный с помощью искусственного интеллекта. Во-первых, он однозначно был бы построен на одежде и аксессуарах, помогающих людям заботиться о себе и окружающей природе: мне бы хотелось попробовать использовать переработанные нанотехнологичные ткани, определяющие водный баланс организма, давление и уровень стресса, «умные» корсеты, майки и лонгсливы, которые помогали бы выпрямлять вечно ссутуленного современного человека, и другие чудеса современных технологий, когда они станут привычной частью нашей жизни. Во-вторых, моя одежда для женщин была бы очень девичьей и демонстрирующей силу женской энергии, красоты и чувственности. Потому что основной миссией моего бренда было бы напоминать женщинам, что они женщины в любых обстоятельствах!