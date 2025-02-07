Модный янг блад: итоги опен-колла Собака.ru

Мария Казак, театральный художник, художник-модельер и генеральный продюсер Маркет-фестиваля «Территория моды»

Levsha

Я очень захотела отметить этот бренд, потому что в этом году ему исполняется целых 10 лет. Проявлять себя дизайнер Ольга Пронина начала еще со времен «Поволжских сезонов» Александра Васильева. Хочется выделить ее узнаваемый авторский стиль и собственный почерк в работах: зачастую она использует оригинальные конструкции и применяет конструктивные решения в своих моделях. Интересный крой, деконструкция формы костюма с оригинальными элементами и решениями – все это про работы Ольги.

Интересно то, как она подходит к выбору текстиля для своих изделий, используя как брендовый мерный лоскут итальянских производителей, так и винтажные ткани, в том числе времен Советского Союза. Все ее изделия созданы в единичном экземпляре. В этом одновременно и сложность, и ценность – повторов в ее коллекциях не бывает никогда.

OLAMARIN

Автор этого бренда – Марина Тювилева – архитектор по образованию. Она создает женственные, утонченные изделия для девушек. Марина и сама является носителем похожих стиля, образа жизни и мышления. Ее бренд как раз подчеркивает красоту женского тела и его линий – и это становится возможным благодаря струящимся, слегка прилегающим, а зачастую – прозрачным силуэтам. Очень свежо и стильно!

У бренда OLAMARIN множество элементов, которые, как конструктор, можно собирать в единый образ. Я бы особенно отметила ее драпированные жилеты, сделанные как будто из гофрированной бумаги. Они были представлены в нашем пространстве, их отмечали многие модники города за архитектурность и графичность форм, возможность создания красивых комплектов как с базовыми изделиями из линейки OLAMARIN, так и с вещами от других брендов.

Алсу Бирюкова

Дизайнер Алсу Бирюкова знакома мне еще со времен «Поволжских сезонов» Александра Васильева. Она лично создает все изделия собственными руками. Чаще всего ее работы представлены в единичном экземпляре. У этого дизайнера своя уникальная технология создания и декорирования изделий: это и работа с натуральным шелком, и особая технология раскроя шелковых лент по косой, и оригинальные рисунки и переливы материалов, и использование элементов от кутюр. Да и цветовая гамма всех работ – она всегда красивая и очень сложная!

Бренд существует уже давно, но он не перестает находить своего потребителя не только в Самаре, но и за пределами нашего города. Уникальные штучные изделия также экспонируются в качестве самостоятельных арт-объектов. И это неспроста: каждая работа Алсу – это произведение искусства.

Yanik Art

Бренд Яны Кузнецовой один из самых молодых среди тех, которые я выделила в своей подборке. Впервые он был представлен на Маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области». Здорово, что источником вдохновения и темой для своих работ она выбрала самарскую архитектуру и городские достопримечательности. В итоге у нее получился качественный и коммерчески успешный продукт, который может выступать и оригинальным сувениром. Рада, что она стала расширять свою линейку сувенирных изделий так называемого самарского мерча еще и в сторону шитых изделий, с которыми можно собирать красивые образы.

Недавно этот проект был выделен из более чем ста заявок в грантовом конкурсе от центра «Мой бизнес 63» в сфере креативных индустрии. Уверена, что такая господдержка поможет развивать это направление. К тому же, ниша сувенирной продукции с Самарой занята, как мне кажется, не в полной мере – и бренд Yanik Art стал заметным на рынке таких дизайнерских услуг в нашем городе.