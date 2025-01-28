Внутри Vagtoma Bags: что носит с собой создательница сумок Тома Купцова

Тома Купцова – основатель бренда Vagtoma Bags – всю жизнь мечтала сняться в видеоблоге «покажите свою сумочку» и редакция Собака.ru решила – хоть и частично – исполнить ее мечту. Рассказываем, на какой телефон она снимает контент для своих соцсетей, какими средствами для ухода пользуется и без чего никогда не выходит из дома.
Каждый день я беру с собой iPhone 15 Pro Max: ни на что не променяю технику Apple, потому что она идеальна как для работы, так и для создания фото- и видео-контента. В последнее время я стала носить еще и петличку для записи звука и штатив – вдруг захочется снять пару историй для личного блога или для моей рабочей страницы.
Также я умещаю в сумке кардхолдер от Гоши Орехова, классного дизайнера из Питера, и самые нужные мне средства по уходу. Беру крем для рук – не поверите – но «Бархатные ручки», и блеск для губ – Clarins в самом идеальном 25-ом оттенке.
Так как я довольно тревожный человек, то у меня всегда с собой аптечка с нашатырем, разными спреями и таблетками от головной боли. Без этого я вообще не выхожу из дома.
Из самого необычного в моей сумке можно найти метафорические карты! Я часто ношу их с собой и предлагаю людям – с помощью этих самых карт – найти ответы на интересующие их вопросы.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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