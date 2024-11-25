Денис Миронов: «Эта одежда для тех людей, которые обрели внутреннюю форму: они не пытаются искать силу вне, не хотят кому-то что-то доказывать»

Одежда украшает человека или все-таки наоборот? Четыре года назад бренд свободной и комфортной одежды «Ченрезиг» стартовал с первого кимоно для дома, а к осени 2024-го линейка выросла до пиджаков, брюк и утепленных пальто из натуральных тканей. Основатель бренда Денис Миронов рассказал о создании одежды для людей, которые нашли форму, смыслы и силу — внутри себя, а не вовне.
Суть — в названии
Название бренда སྤྱན་རས་གཟིགས — что это? Какие смыслы были в него вложены?
В разных языках имя бодхисаттвы, который олицетворяет в себе мудрую любовь и сострадание, звучит по-разному: в переводе с тибетского языка — Ченрезиг, с китайского — Гуаньинь, а на санскрите оно произносится как Авалокитешвара. Звучание и написание могут быть разными, но смысл в них вложен один — любящие глаза. Идея создания бренда и его название появились у меня три года назад, когда я только начал практиковать буддизм.
Можно ли сказать, что на это тебя вдохновили еще и путешествия?
Да, особенно поездки в Таиланд: уже при первом соприкосновении с этой страной я изменил взгляд на окружающий мир. Также мне нравятся и Япония, и Вьетнам, и Тибет, и Китай. Азия отличается от других частей света своими восприятием происходящего, отношением друг к другу и к самому себе.
Первоочередным источником вдохновения для меня является именно природа — в ней я вижу истинную ценность и красоту. Здесь есть баланс, который полностью все расставляет по своим местам.
Когда и как ты создал свой бренд?
Это было около четырех лет назад. Мне захотелось сшить себе кимоно для дома, а после — сделать что-то похожее и для других людей. Я начал изучать разные натуральные ткани и формы, много экспериментировал. Носил, изучал, пробовал, ошибался, переделывал, но в какой-то момент остановился. Я понял, что прийти к идеальной форме невозможно, потому что ничего идеального просто не существует.
Не проще ли было купить что-то готовое, а не создавать с нуля кимоно самостоятельно?
Я не находил того, что мне действительно бы подошло. А может быть, я даже и не искал. Мне интересен исследовательский подход. Я люблю изучать, углубляться и создавать что-то свое.
Швы, пожелания и любовь
Первое кимоно, созданное четыре года назад, и кимоно сейчас — что изменилось?
Все: от объема и длины до малейших деталей, которые зачастую и определяют форму изделия.
Какие детали для тебя важны?
Например, швы: мне важно, чтобы они были ровными. Но самое важное и сильное скрывается в надписях на одежде: я говорю здесь и про название бренда, и про пожелания, которые я печатаю на некоторых изделиях.
Ты сам выбираешь, какие пожелания печатать? Или человек может попросить те, которые ему близки?
Я печатаю только одно пожелание — четыре безграничных выражения любви. Она способна привлечь внимание людей к себе и по-другому взглянуть на отношения к окружающим.
Человек бренда — какой он?
Эта одежда для тех людей, которые обрели внутреннюю форму: они не пытаются искать силу вне, не хотят кому-то что-то доказывать. Люди «Ченрезиг» устремились внутрь себя, нашли там богатство и обрели гармонию.
«Ченрезиг» — это свободная одежда, которая никого ни к чему не обязывает. Она создана, чтобы окружать человека комфортом и заботой.
Одежда подходит только для теплых сезонов? А как же быть зимой?
Да, так было до недавнего времени, но сейчас в коллекции появятся пиджаки и штаны, а также утепленные пальто.
Как ты понимаешь, что посыл твоего бренда действительно доходит до адресата?
Об этом говорят их горящие глаза. Они понимают и чувствуют мой подход. Летом 2024 года я поучаствовал в нескольких маркетах, в том и в самарском «ВолгаФесте». Я научился сразу же определять, с какими намерениями ко мне подходит человек: купит ли он какую-либо вещь или нет. Люди, которые в спешке перебирали вещи, скорее всего, уходили от меня без покупок. Они сильно разобщены сами с собой. Сфокусированные люди никуда не торопятся, долго рассматривают ткани и понимают, действительно ли нужна им эта покупка или нет.
Повторов не будет
В бренде ты и дизайнер, и портной, и маркетолог?
Самим процессом сшивания тканей я не занимаюсь: это я доверяю профессиональным портным, в мастерстве которых уверен. Я же отвечаю за дизайн, детали, выбор тканей и дальнейшее продвижение бренда.
Не было ли у тебя идеи самому научиться шить?
Нет, я не хочу шить, потому что большую часть моего времени занимает создание музыки. Для меня это наивысшее проявление искусства.
Новая модель, например, кимоно обязательно проходит «тест-драйв» перед тем, как отправиться на продажу?
Новые изделия в коллекции тестирую сначала я. Процентах в 80-ти вещи отправляются на доработку. Я обращаю внимание на все: например, на то, как лежит ткань на теле, как она ощущается, как смотрится в движении, как выглядит после стирки, как ведет себя через полгода после носки.
Из чего складывается цена?
Передо мной не стоит цели сшить как можно больше кимоно и скорее продать их людям. Мой бренд не про это. Цена складывается не только из затрат: в стоимость изделия включены еще и поиск тканей, и работа людей. С каждым годом найти подходящий материал становится все сложнее и дороже. Ткани для кимоно, пиджаков, мешков, лонгсливов и футболок я закупаю в России, а поставщикам они приходят из Азии, Италии, Турции и Беларуси.
Сейчас мне интересно самостоятельно ездить по глубинкам Азии, искать там интересную фактурную ткань в небольших объемах и отшивать из нее лимитированные вещи. Надеюсь, что в скором путешествии на Бали я тоже смогу найти несколько подходящих вариантов. Мне не хочется повторяться — я люблю придумывать и генерировать что-то новое. Мне не хочется привязываться к одному месту и продвигать бренд только в одном городе или в конкретной стране. Я нахожусь в постоянном движении, путешествую, изучаю, ищу новые места и не планирую останавливаться.
Фото: Тимур Сафин
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