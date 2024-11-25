Денис Миронов: «Эта одежда для тех людей, которые обрели внутреннюю форму: они не пытаются искать силу вне, не хотят кому-то что-то доказывать»

Суть — в названии

Название бренда སྤྱན་རས་གཟིགས — что это? Какие смыслы были в него вложены?

В разных языках имя бодхисаттвы, который олицетворяет в себе мудрую любовь и сострадание, звучит по-разному: в переводе с тибетского языка — Ченрезиг, с китайского — Гуаньинь, а на санскрите оно произносится как Авалокитешвара. Звучание и написание могут быть разными, но смысл в них вложен один — любящие глаза. Идея создания бренда и его название появились у меня три года назад, когда я только начал практиковать буддизм.

Можно ли сказать, что на это тебя вдохновили еще и путешествия?

Да, особенно поездки в Таиланд: уже при первом соприкосновении с этой страной я изменил взгляд на окружающий мир. Также мне нравятся и Япония, и Вьетнам, и Тибет, и Китай. Азия отличается от других частей света своими восприятием происходящего, отношением друг к другу и к самому себе.

Первоочередным источником вдохновения для меня является именно природа — в ней я вижу истинную ценность и красоту. Здесь есть баланс, который полностью все расставляет по своим местам.

Когда и как ты создал свой бренд?

Это было около четырех лет назад. Мне захотелось сшить себе кимоно для дома, а после — сделать что-то похожее и для других людей. Я начал изучать разные натуральные ткани и формы, много экспериментировал. Носил, изучал, пробовал, ошибался, переделывал, но в какой-то момент остановился. Я понял, что прийти к идеальной форме невозможно, потому что ничего идеального просто не существует.

Не проще ли было купить что-то готовое, а не создавать с нуля кимоно самостоятельно?

Я не находил того, что мне действительно бы подошло. А может быть, я даже и не искал. Мне интересен исследовательский подход. Я люблю изучать, углубляться и создавать что-то свое.