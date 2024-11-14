Давайте начнем разговор с банального вопроса: всегда интересно, что приводит человеку в сферу, в которой он начинает развиваться. Что вас привело в моду?

Если честно, я никогда не собиралась этим заниматься. Да, сколько себя помню, я всегда шила одежду на кукол и рисовала на бумажных «моделей»: отец называл мою коллекцию «Тысяча и одно платье». Но я никогда не воспринимала это увлечение как будущую профессию: мне хотелось быть экспертом-криминалистом, как Кибрит из «Знатоков». Или экономистом, как советовала моя тетя, которая была экономистом высокого уровня и считала, что это единственная профессия, которой стоит заниматься. Поэтому, когда пришло время выбирать сферу деятельности, я поступила на заочные подготовительные курсы экономического факультета МГУ.

Но в Москву вы так и не уехали?

Нет. Я думаю, что родители за моей спиной решили не отпускать меня в столицу, хотя я никогда с ними потом не обсуждала эту тему. Тогда все закончилось тем, что отец через своих друзей организовал мне экскурсию по Ивановскому текстильному институту, в котором был швейный факультет. Мне показали мастерские, рассказали, как это здорово и удобно – учиться в родном городе, и я «купилась»! Между прочим, когда я поступала, в Ивановский текстильный был конкурс десять человек на место и сдать экзамены нужно было на все пятерки. Это было тяжелое испытание. Можно сказать, я тогда впервые зауважала свою будущую профессию. Учебу в ИвТИ всегда вспоминаю с удовольствием: Студенческий дом моделей, выступления на ВДНХ и Олимпиаде-80 – историй на небольшую книгу хватит. А потом было распределение, и я выбрала Куйбышевский Дом моделей.

А почему, кстати?

Потому что у меня в Куйбышеве жил двоюродный брат. И потом, другие варианты меня вообще не цепляли. Одна подруга выбрала Новосибирск, другая – Нижний Новгород, кто-то уехал в Ташкент, кто-то ушел работать в почтовый ящик.

Почтовый ящик?

Так называли цеха на зонах. Нужны были специалисты, которые могли бы руководить этими цехами, а бонусом давали квартиру.

Позволю себе спросить: никогда не пытались представить, как сложилась бы ваша жизнь, если бы все-таки поступили в МГУ?

Конечно, иногда задумывалась на эту тему. Но это же все «если бы»! Я ведь в какой-то момент всерьез хотела бросить учебу. На пятом курсе! Дело было так: я училась на конструктора швейных изделий, но всегда хотела быть художником или дизайнером. И вот, в тот самый год, когда я перешла на пятый курс, в институте открылся факультет «Дизайн костюма». Что делать? Закончить одно направление и поступить на другое в те годы было нельзя: сначала нужно было отработать «распределение». И тогда я задумала «побег»: бросить свой факультет на пятом курсе и поступить на дизайн. Такой вот план был по слому системы. Мне очень хотелось быть с теми, кто начинает с нуля, – это всегда очень интересно, когда идут первые в прямом смысле этого слова курсы, когда все рождается на твоих глазах. В таких проектах всегда какая-то особая энергия. Но меня отговорила одна мудрая женщина – один из преподавателей нашего факультета.

Если я правильно понимаю, через какое-то время вы открыли свой собственный факультет дизайна?

Да, правильно. В какой-то момент обстоятельства сложились так, что я ушла из Куйбышевского Дома моделей. Ну, как обстоятельства: ребенок пошел в школу и нужно было как-то совместить наши графики. Сначала я поработала в филиале Московского технологического института, в котором готовили технологов швейных изделий, а потом меня пригласили в Самарский архитектурно-строительный институт, в котором решили открыть специальность «Дизайн костюма». И мы с бывшим главным художником Куйбышевского Дома моделей Натальей Сабило стояли у истоков этого направления: разрабатывали программы, методики и выстраивали учебный процесс. Отдала этому более десяти лет и очень довольна проделанной педагогической и методической работой: у нас получилось увязать все предметы между собой и построить органичную систему развития специалиста. Просто мы обе были практиками и прекрасно знали, какие навыки потребуются нашим студентам в будущей работе. Мне очень жаль, что потом эту систему сломали...

Перед тем как поговорим о «сломали», скажите, есть ли вообще смысл сравнивать индустрию моды вашего времени с тем, во что она превратилась сейчас? Без какого-то эмоционального – хорошо или плохо – оттенка, а с точки зрения специалиста?

Это, наверное, все равно, что сравнивать экономические условия существования: социалистические и капиталистические. Когда мы входили в эту профессию, существовала масштабная система с проектными организациями, огромными фабриками и Домами моделей. Почему, например, закрылся Куйбышевский Дом моделей? Потому что в области закрылись швейные фабрики, которые не смогли вписаться в новую экономическую модель, – все взаимосвязано. Сейчас сложилась другая парадигма и сформировалась другая система. Сравнивать их сложно.

А можно ли, вообще, построить моду, опираясь на экономическое планирование? Или мода – это какой-то выплеск творческой энергии индивидуумов?

Вы немного путаете моду для фэшн-сообщества и одежду для массмаркета. То, что мы зачастую называем модой, конечно, отражается на массовой одежде, но со всеми допущениями и упрощениями, присущими массмаркету. Это работает так: какой-то Дом моды выпускает новую коллекцию, которую производители начинают адаптировать, упрощая смыслы и технологии. Поэтому одна из главных проблем у нас – нехватка больших игроков формата H&M и Zara, которые занимаются «переформатированием» высокой моды с подиумов в магазины. Хотя мы развиваемся в этом направлении: мои бывшие студенты работают в Ostin и Lime, и очень неплохо, на мой взгляд, работают. Я всегда что-то покупаю, что мне по размеру подходит. Правда, большая часть их продукции отшивается за границей. И тканей отечественных почти нет. Вот это и есть главная задача: запустить фабрики и восстановить производственную цепочку.

Насколько высоки, на ваш взгляд, шансы на восстановление?

Мне кажется, что перспектива есть. Тем более, когда перед глазами вдохновляющий пример сельского хозяйства, которое много лет считалось убыточным, а сейчас поднимается. Тут нужно понимать, что восстановление фабрик – это не только оборудование и технологии, но и люди, которых нужно привлечь в эту сферу. Ткацкий труд очень тяжелый – это не красивая картинка для телевизора. По сложности условий работы труд ткачей сопоставим с шахтерами: шум и вибрация станков плюс высокая влажность, которая нужна, чтобы нитки не пересыхали и не рвались. А, если получится решить кадровый вопрос, сразу встанут вопросы сбыта – в общем, работы очень много.