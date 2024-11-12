Апсайкл в законе моды: экологичные истории самарских апсайкл-брендов

Ведущий тренд прошлой Московской недели моды — устойчивое потребление — уже давно вышел за пределы столицы. Обсудили с основателями самарских апсайкл-брендов Skull.Shell Артемом Евдокимовым, Swo_oshed Ольгой Гарасевич и Full of faith Димой Каспером, как вторичное использование, казалось бы, уже ненужных материалов помогает не только планете, но и всем любителям модных вещей найти что-то свое — действительно не такое, как у всех.
Артем Евдокимов
«Это была чистая импровизация — я сидел за машинкой с горящими глазами весь день»
Апсайкл становится значимым для каждого, кто задумывается об экологии и сохранении планеты. Для меня это направление стало важным около четырех лет назад: сперва начал сдавать одежду на переработку, потом отказался от массмаркета в пользу секондов, а после — придумал, как сделать из старых вещей что-то новое и свежее с минимальным количеством потерь и отходов.
Идея создания собственного бренда и его названия пришла ко мне внезапно. Пару лет назад я сделал татуировку на голове — нанес контуры черепных швов как раз в области свода. В социальных сетях фотографии работы вызвали резонанс. Да и вживую люди постоянно обращали внимание на мою татуировку. Вот я и подумал, что рисунок с моей головы можно сделать фирменным логотипом моего же бренда. Название Skull.Shell появилось уже после: оно состоит из двух слов, которые переводятся как «череп» и «панцирь». Свод человеческого черепа, состоящий из нескольких костей, и является своеобразной защитой для нашего головного мозга. Наверное, эти название и логотип подошли бы бренду больше, если бы я делал головные уборы. Но кто знает, может, и они будут впереди.
Изначально название и логотип создавались для граффити и стикербомбинга, но в конце 2023 года я купил себе швейную машинку и к новому году уже сделал первую сумку. Она была сшита из того, что оказалось под рукой: за основу я взял синтетические плотные рабочие штаны, немного стропы, молнию от старого рюкзака и карабины из спортивного магазина. Это была чистая импровизация — я сидел за машинкой с горящими глазами весь день.
«Мне никогда не было интересно брать готовые выкройки в интернете, поэтому каждый силуэт я разрабатываю и подгоняю самостоятельно»
В работе я стараюсь выбирать легкие и прочные материалы. Но иногда чем-то приходится жертвовать, как, например, в случае с советским брезентом. Да, он крепкий и плотный, но довольно тяжелый. Зато он прекрасно держит форму! А вот материалы, которые тянутся и могут легко повредиться от потертостей или зацепов, а также просто не рассчитаны на чрезмерные усилия, совсем не подойдут для пошива изделий. Крепкие и пригодные для носки сумки можно сделать из рабочей или верхней одежды, а еще из старого туристического снаряжения.
Не все детали сумки можно собрать только лишь из старых вещей: зачастую приходится закупать новые молнии, фурнитуру и стропы. Все это и формирует стоимость финального изделия. И, конечно, время работы: пока что все сумки были представлены в единичных экземплярах и поэтому требовали разработки практически с нуля. Мне никогда не было интересно брать готовые выкройки в интернете, поэтому каждый силуэт я разрабатываю и подгоняю самостоятельно.
«Человек не просто покупает мою сумку: он разделяет вместе со мной настроение и смыслы»
На самом деле никакой философии бренда нет: я просто делаю крутые вещи, которые нравятся мне самому, из симпатичных материалов и приятных форм. Мне безумно приятно, когда людей цепляет полученный результат. Человек не просто покупает мою сумку: он разделяет вместе со мной настроение и смыслы.
Сумки от моего бренда здорово подойдут таким же ребятам, как и я: и тем, кто очень любит выбираться на природу, и тем, кто живет в городе и нуждается в комфорте, и тем, кто любит подходить к выбору аксессуаров со вкусом. И, конечно, вещи от Skull.Shell понравятся тем, кто переживает за чистоту и сохранность нашего мира.
Ольга Гарасевич
«Мы никогда не делали никаких пошивов из абсолютно новых тканей: либо мы находили их в секондах, либо нам их кто-то отдавал»
Нам с Ильей Ночкой — сооснователем бренда — всегда трудно находить в массмаркете то, что на самом деле западет нам в душу. Мы любим шопиться в разных секондах и искать что-то действительно оригинальное и индивидуальное. Какое-то время я даже работала байером: возила в московский секонд своей подруги вещи из Самары. А Илья хотел создать свой бренд одежды — такой, чтобы можно было совмещать несколько интересных вещей в одну. Все совпало: так у нас и появился собственный апсайкл-бренд одежды Swo_oshed.
В работу мы берем вторичное сырье: все вещи, которые используем в нашем проекте, кто-то уже носил. Мы никогда не делали никаких пошивов из абсолютно новых тканей: либо мы находили их в секондах, либо нам их кто-то отдавал. Можно сказать, мы взяли на себя такую ответственность, как в свое время это сделал H&M: уверена, все помнят эти огромные ящики в магазинах для сбора ненужной одежды для дальнейшей переработки.
Продвижением бренда занимается Илья: он договаривается с ребятами и по поводу возможных коллабораций, и по поводу рекламы. А вот над дизайном мы работаем вместе. Каждый рисует свой эскиз, после — мы их объединяем и останавливаемся на том варианте, который нравится нам двоим. Следом идет этап пошива. Изначально эту работу выполняла мама Ильи: она и конструктор, и швея с огромным стажем. Со временем мы стали искать еще и других мастериц, которые бы помогали нам с производством больших тиражей. Чаще всего мы предлагали сотрудничество женщинам старше 60 лет: вместе мы отшивали все наши коллекции.
«Философия бренда проста — дать новую жизнь старым вещам и выделиться на фоне массмаркета»
В производстве мы используем любые материалы: подходят те, что хорошо прошиваются, классно смотрятся и имеют, например, лейбловые надписи или необычную фурнитуру. Единственное, с чем тяжело работать, так это с атласными и трикотажными тканями: они могут сильно деформироваться во время шитья. А так у нас нет конкретных рабочих материалов, как у многих дизайнерских брендов: например, мы не шьем только изо льна и не занимаемся исключительно шерстью. Мы берем вещи из секондов или ненужную одежду из наших шкафов, гардеробов друзей и знакомых и получаем что-то совершенно новое.
Философия бренда проста — дать новую жизнь старым вещам и выделиться на фоне массмаркета. Апсайкл — это не только про спасение старой и любимой одежды, но еще и про эксперименты. Каждая сшитая вещь не имеет аналогов — она индивидуальна. Наша уникальность в том, что мы не просто делаем вещи для себя, но еще и для других людей из их вещей, которые они перестали носить. Мы вдохновляемся эпохой нулевых: музыкой того времени и постерами из нашего детства. Все вещи из наших коллекций — унисекс: например, парни и девушки могут носить одну и ту же рубашку по очереди. И это, как мне кажется, очень классно!
Дима Каспер
«Я приблизился на шаг к своей мечте — путешествовать по миру, просыпаться в разных городах и выпускать коллекции, транслируя глубину своей жизненной философии»
Я начал шить еще в подростковом возрасте, примерно в 16 лет: взял простую рокерскую джинсовку и украсил ее разными нашивками. Позже — начал увлекаться апсайклом: первые джинсы сделал для ребенка моей подруги в подарок на день рождения. Помню, что там даже был съемный чехол для фотоаппарата.
Сам бренд Full of faith появился относительно недавно — в начале июня 2024 года, когда я переехал в Самару. Хотя уже более четырех лет до этого я шил вещи для себя и на заказ: проживая в Москве, выпускал коллекции, одна из которых была представлена в рамках мероприятия Всероссийского конкурса женской красоты в «Известия-Холл», куда были приглашены звездные гости.
Путь дизайнера я начал в октябре 2020-го, проживая в Красной Поляне. Это был момент прозрения. Прогуливаясь между гор и размышляя о смысле жизни и о том, чем мне заниматься, сформировалось намерение транслировать миру уникальность каждого человека на планете и подчеркивать это через одежду. Мой бренд больше про глубину и искусство, и это притягивает таких же людей в мою среду.
В начале пути у меня не было денег — порой мне нужно было выживать, проходя проверки судьбы и укрепляя чувство веры, а когда они были пройдены — вселенная отблагодарила меня, и я приблизился на шаг к своей мечте — путешествовать по миру, просыпаться в разных городах и выпускать коллекции, транслируя глубину своей жизненной философии.
«Моя мама вложила в меня любовь к ближнему, чувство заботы о нем и о мире, в котором мы живем»
Название бренда Full of faith переводится как «полон веры». И это не только про нейминг, но и про комьюнити людей, которые несут в себе эту веру и благодаря ей не опускают руки. Именно это чувство позволило мне не сдаться, пройти все проверки судьбы, испытания и, как следствие, найти себя.
Для меня одежда — это просто холст, на котором я могу творить. Мне близка апсайкл-концепция с детства: моя мама вложила в меня любовь к ближнему, чувство заботы о нем и о мире, в котором мы живем. Я могу использовать в работе и одежду из секондов, и личные вещи тех, кто делает у меня заказ, и покупные вещи, например, у тех, кто постоянно приобретает что-то новое и пакетами продает то, что уже не носит. Чаще всего я перешиваю джинсу — плотный и качественный материал. Да, мне намного удобнее брать готовые джинсы или куртки, переделывать и модернизировать их, а не шить все с нуля. Я могу взять несколько пар джинсов и сделать из них одни — уникальные и ни на что не похожие. То же самое реально выполнить, например, и из женской сумки, пиджака, кошелька, шляпы и даже чехла для очков. Совершенно одинаковых вещей у бренда Full of faith не было и быть не может: я никогда заранее не знаю, каким будет конечный результат. Обычно каждая вещь создается в моменте.
«Такие площадки, как Pinterest, помогают мне не ощущать себя одиноким безумцем»
Я не слежу за другими брендами и дизайнерами, практически ни с кем не знаком из этой сферы. Я лишь наблюдаю за миром, в котором живу, и изредка листаю Pinterest — из последнего, увиденного там, меня здорово зацепила обшитая джинсой мебель. Такие площадки, как Pinterest, помогают мне не ощущать себя одиноким безумцем.
Миссия Full of faith, в первую очередь, в том, чтобы подчеркнуть индивидуальность и уникальность каждого человека. Моя одежда помогает людям чувствовать себя свободными, необычными и по-настоящему творческими.
Пока что над брендом я работаю в одиночку. Но этим летом ко мне обратились за обучением: один ученик был из Москвы, а второй — из Самары. Меня часто посещают мысли взять их команду и организовать свою штаб-квартиру, где мы сможем генерировать новые идеи, творить и вдохновлять наш мир.
Фото: Алина Листай
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