Апсайкл в законе моды: экологичные истории самарских апсайкл-брендов

«Это была чистая импровизация — я сидел за машинкой с горящими глазами весь день»

Апсайкл становится значимым для каждого, кто задумывается об экологии и сохранении планеты. Для меня это направление стало важным около четырех лет назад: сперва начал сдавать одежду на переработку, потом отказался от массмаркета в пользу секондов, а после — придумал, как сделать из старых вещей что-то новое и свежее с минимальным количеством потерь и отходов.

Идея создания собственного бренда и его названия пришла ко мне внезапно. Пару лет назад я сделал татуировку на голове — нанес контуры черепных швов как раз в области свода. В социальных сетях фотографии работы вызвали резонанс. Да и вживую люди постоянно обращали внимание на мою татуировку. Вот я и подумал, что рисунок с моей головы можно сделать фирменным логотипом моего же бренда. Название Skull.Shell появилось уже после: оно состоит из двух слов, которые переводятся как «череп» и «панцирь». Свод человеческого черепа, состоящий из нескольких костей, и является своеобразной защитой для нашего головного мозга. Наверное, эти название и логотип подошли бы бренду больше, если бы я делал головные уборы. Но кто знает, может, и они будут впереди.

Изначально название и логотип создавались для граффити и стикербомбинга, но в конце 2023 года я купил себе швейную машинку и к новому году уже сделал первую сумку. Она была сшита из того, что оказалось под рукой: за основу я взял синтетические плотные рабочие штаны, немного стропы, молнию от старого рюкзака и карабины из спортивного магазина. Это была чистая импровизация — я сидел за машинкой с горящими глазами весь день.