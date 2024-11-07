Удивить мощным бэкграундом в мире моды может далеко не каждый, но финалист XIX сезона Project Runway, дизайнер с опытом работы с Tom Ford, Carolina Herrera и Marc Jacobs, а также создатель собственного бренда одежды Кристина Харлашкина — запросто. Она начинала свой путь в Самаре, а 15 лет назад уехала в Европу, затем — в Штаты. Мы встретились с Кристиной, чтобы узнать, что стоит за ее победами и достижениями, почему она решила попробовать себя в других направлениях — театре и кино, и как в ее глазах изменился родной город — место, которое она всегда будет называть домом.
Город на стиле
Как изменился твой родной город — Самара — за время вашей разлуки?
Мне очень понравились изменения, которые произошли в Самаре: город действительно преобразился. Многие здания отреставрировали, некоторые выглядят лучше, чем я их помню. Даже мой старый дом, где я родилась и провела детство, отремонтировали, и одну из стен покрасили в мой любимый розовый цвет. Кто-то явно это знал!
Есть ли у самарцев свой собственный стиль?
Это сложный вопрос, ведь здесь все абсолютно разные — и это не хорошо, не плохо, просто факт. Мне кажется, в целом стильных людей в мире не так уж и много. Их чаще можно встретить там, где проходят главные фешен-мероприятия, например, на Неделях моды в Милане, Париже, Лондоне или Нью-Йорке.
А городу вообще нужен свой стиль?
Я думаю, да. Но, чтобы он был, стильными должны быть его жители. А начинать всегда стоит с себя. Если у тебя есть потребность быть стильным, ты, скорее всего, обратишься к профессионалам — стилистам, дизайнерам, визажистам. И со временем это начнет формировать и окружение. Так что если все начнут с себя, вскоре и у города появится свой стиль!
С чем у тебя ассоциируется Самара?
Прежде всего с домом, с детством и детскими увлечениями. Я родилась в Самаре, мои родители до сих пор здесь живут. Я всегда знаю, что в любой момент могу вернуться домой. Мне нравится бывать в родных краях — на любимой Волге и за городом, восхищаться невероятной природой Самарской области. Дом — это место силы, куда ты возвращаешься, чтобы перезагрузиться и набраться энергии.
Когда у тебя спрашивают, где твой дом, что ты отвечаешь?
Это зависит от контекста. Я долгое время живу в Нью-Йорке, так что, скорее всего, отвечу, что там. Но Самара — это моя родина, мой фундамент. И кто сказал, что нельзя иметь несколько домов?
Реалити-шоу и работа в театре
Если бы мы сейчас составили список главных событий за два года, какие бы ты точно в него включила?
Без сомнения, участие в Project Runway — это событие, которое я запомню на всю жизнь. Еще одна веха — работа с Мэй Маск, мамой Илона Маска, для фотосессии в Harper’s Bazaar. Получение гранта на создание униформы для ELLE Café в Катаре. И, конечно, моя первая публикация в Vogue — это важный момент для любого дизайнера!
На встрече на «Станкозаводе» ты рассказывала, что решила попробовать себя в кино и театре. Для чего?
Да, я делала костюмы для спектакля в Америке. Мода — это моя страсть, но я поняла, что хочу расширять свои горизонты. В театре и кино костюмы играют огромную роль, ведь это не только про одежду, но и про смыслы, эмоции, настроение. Все это очень интересно — новые люди, новые связи! Мода может быть довольно плоской, а в театре и кино все гораздо глубже! Иногда коммерческая мода слишком упрощена, а в театре и кино костюмы — это часть сюжета, они подчеркивают идею и эмоции. Здесь важен контакт не только с произведением, но и с актерами, режиссером. Это своего рода творческая синергия.
Заходить в новую — даже смежную со своей — сферу зачастую сложно. Было ли тебе страшно на старте?
Совсем нет. Страх? Меня всегда больше мотивирует желание узнать что-то новое, чем боязнь сделать ошибку.
Перфекционизм — в прошлом
Какие события с начала нулевых, когда ты только погружалась в индустрию моды, повлияли на тебя больше всего?
Первое — это конкурс Hempel Award в Китае в 2009 году. Я представляла Россию среди 28 дизайнеров со всего мира. Затем — обучение в Антверпене с 2010 по 2014 годы. Это полностью изменило мое понимание моды. Позже, в 2016-м, я переехала в Америку, в 2022 году приняла участие в Project Runway. А в 2023 году я открыла свой бренд. Это, пожалуй, самые важные вехи.
В какой момент ты поняла, что пора брать инициативу в свои руки?
После Project Runway я осознала, что могу всегда вернуться на работу по найму, но для создания своего дела нужны силы, ресурсы и решительность. В своем бизнесе взрослеешь в геометрической прогрессии!
В домах моды нужно определяться с узкими специальностями: твоими были вышивка и работа с текстилем. Были ли еще варианты?
Для меня эти два направления были естественным и понятным выбором, другие варианты я не особо рассматривала. Да, приходилось долго и много учиться: бывало, что в работе над одним проектом я использовала более 70 материалов, каждый из которых уникален. Иногда работа превращалась в своеобразный марафон — ночи напролет, дни без перерывов. Я брала на себя столько задач, сколько только можно было впихнуть в одни сутки — даже кофе в конце концов сдавался.
Для тебя личный бизнес — это намного ответственнее найма?
Это даже не обсуждается! Первый год был, как прогулка по лабиринту с завязанными глазами. Я не знала ничего о ведении бизнеса, и да, это было тяжело. Пришлось многому научиться, голова шла кругом. И, честно, я до сих пор учусь. Но когда ты занимаешься тем, что любишь, это абсолютно другая энергия. Я буквально живу и дышу этим.
Можно ли сказать, что ты перфекционист в работе?
Раньше — точно да. Когда что-то шло не по плану, я могла вздыхать и думать: «Ну, что ж, ты сделала максимум, чего себя мучить из-за пары мелочей?» Так что учиться отпускать было жизненно важно. В этом мне помог Project Runway. В одном эпизоде у меня оставалось всего 20 минут до показа, и нужно было доделать брюки, пиджак с подкладкой, рубашку и платье. Я просто посчитала, что на каждую вещь есть по пять минут. Это был полный хаос! О каком-то идеале речи быть не могло, главное, чтобы модель ничего не потеряла на подиуме. Я, кстати, выиграла в этом эпизоде. Вот такие моменты меняют подход, и ты ощущаешь, как профессиональные навыки взлетают на новый уровень.
Модный голод
Удается ли тебе наблюдать за развитием российских дизайнеров и брендов?
Слежу, конечно! Например, 12STOREEZ и USHATÁVA — просто молодцы! В России люди по-настоящему жаждут моду. Они «голодны» в самом лучшем смысле этого слова. Такие качественные бренды очень востребованы, и мне приятно видеть, как российские дизайнеры готовы расти, учиться и выводить моду на новый уровень. Это вызывает гордость.
Векторы развития моды в США, в Европе и в России имеют хотя бы что-то общее?
Кажется, что они совершенно разные. Хотя тренд на sustainability — экологичную моду — развивается быстро и повсеместно. Рынок сильно перенасыщен во всех странах, массмаркет выходит за все допустимые пределы. Я не уверена, что нам нужно больше одежды. Я считаю, что инновации и изменения в сфере моды должны произойти именно в плане выбора тканей, их качества и, конечно, в подключении новых технологий.
Ты переехала в Европу в 23 года. Кажется, что человеку любой профессии, в том числе и дизайнеру, важно понимать менталитет местных жителей. Получилось ли у тебя добиться этого спустя 15 лет?
Менталитет жителей Америки, Европы и России кардинально отличается. Пожив в каждой из этих частей света, начинаешь понимать, насколько глубоки эти различия. Я чувствую себя уже немного чужой «здесь» и пока еще не совсем своей «там». Это любопытное состояние межкультурного равновесия, где ты ни к чему до конца не принадлежишь. Но, признаюсь, с такой перспективой видишь мир совершенно по-новому.
Труд за красивыми картинками
Возникало ли желание вернуться в Самару?
Было и такое. Особенно в начале моего пути в Бельгии, когда было очень тяжело. Европейцы, как оказалось, большие консерваторы, и адаптация оказалась непростой. Сложные времена были и в Америке, особенно на Project Runway. Часто говорят, что за красивыми картинками скрывается огромный труд, бессонные ночи, желание сдаться. В такие моменты особенно хочется домой, поближе к родным.
Где искать поддержку в моменты, когда очень тяжело?
Опора, в первую очередь, внутри. И, конечно, поддержка семьи и близких друзей — это бесценно.
В одном из интервью ты говорила, что главное качество для дизайнера — это стрессоустойчивость. Изменилось ли со временем твое мнение?
Да, стрессоустойчивость по-прежнему остается главным качеством. Когда я открыла свой бизнес, это стало необходимым, как дыхание. Решить задачи, дойти до цели несмотря ни на что! Тут точно не обойтись без железных нервов.
Возможно ли молодым дизайнерам пройти тот же путь в 2024 году, что и ты в начале 2000-х?
Абсолютно. Все возможно, если есть желание. Все ограничения только в наших головах. Главное — двигаться вперед, несмотря ни на что. И тогда все обязательно получится!
Даже если очень страшно?
Идти надо всегда туда, где страшно, там — новые возможности. Страх — это всего лишь чувство. И как только начинаешь что-то делать, страх пропадает. Делай свое дело, и будь что будет. Одна ситуация — бояться высоты или глубины, а другая — бояться новых возможностей. Их как раз и нужно использовать, ведь кто знает, может, там и есть твой шанс?
Фото: Дарья Мищенко
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