Город на стиле

Как изменился твой родной город — Самара — за время вашей разлуки?

Мне очень понравились изменения, которые произошли в Самаре: город действительно преобразился. Многие здания отреставрировали, некоторые выглядят лучше, чем я их помню. Даже мой старый дом, где я родилась и провела детство, отремонтировали, и одну из стен покрасили в мой любимый розовый цвет. Кто-то явно это знал!

Есть ли у самарцев свой собственный стиль?

Это сложный вопрос, ведь здесь все абсолютно разные — и это не хорошо, не плохо, просто факт. Мне кажется, в целом стильных людей в мире не так уж и много. Их чаще можно встретить там, где проходят главные фешен-мероприятия, например, на Неделях моды в Милане, Париже, Лондоне или Нью-Йорке.

А городу вообще нужен свой стиль?

Я думаю, да. Но, чтобы он был, стильными должны быть его жители. А начинать всегда стоит с себя. Если у тебя есть потребность быть стильным, ты, скорее всего, обратишься к профессионалам — стилистам, дизайнерам, визажистам. И со временем это начнет формировать и окружение. Так что если все начнут с себя, вскоре и у города появится свой стиль!

С чем у тебя ассоциируется Самара?

Прежде всего с домом, с детством и детскими увлечениями. Я родилась в Самаре, мои родители до сих пор здесь живут. Я всегда знаю, что в любой момент могу вернуться домой. Мне нравится бывать в родных краях — на любимой Волге и за городом, восхищаться невероятной природой Самарской области. Дом — это место силы, куда ты возвращаешься, чтобы перезагрузиться и набраться энергии.

Когда у тебя спрашивают, где твой дом, что ты отвечаешь?

Это зависит от контекста. Я долгое время живу в Нью-Йорке, так что, скорее всего, отвечу, что там. Но Самара — это моя родина, мой фундамент. И кто сказал, что нельзя иметь несколько домов?