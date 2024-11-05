Томас Мосидзе

Осенью и зимой, которая, к слову, уже очень близко, для меня останется топовой история с офискором: вся та эстетика, которую транслируют бренды Miu Miu и Prada уже четвертый сезон. Мне близок и стиль Yves Saint Laurent: широкие плечи, классические брюки, ботильоны, большие сумки, палантины, пальто и тренчи в пол. Но также мне очень нравится заигрывающий и легкий стиль преппи — такой, как у героев из сериала «Сплетница», с короткими твидовыми мини-юбками и жакетами, жемчугом, цветными колготками и яркими пальто. Весной и летом следующего года я бы присмотрелся к бохо-эстетике и истории baby-doll. Заметьте, что все последние Недели моды отсылают нас именно к ним.

Не нужно забывать, что главное в холода — это тепло и здоровье. Мне нравятся пуховики длиной до середины щиколотки. Для женской аудитории есть множество вариантов с интересными принтами, например, с цветами. Выбор просто огромный. Еще я бы точно присмотрел себе балаклаву, вязаную косынку, снуд или длинный шарф крупной вязки. Такие аксессуары однозначно станут и стильным, и теплым дополнением к образам.

Классно, что сейчас никто не одевается одинаково — все действительно разные и индивидуальные. Бренды тоже стараются быть максимально «развернутыми» к покупателям для того, чтобы дать им возможность выбрать что-то свое из всего многообразия. Да, сегодня я могу проснуться в настроении супер-дарк-фэшн и пойти на тусовку, завтра — выбрать спортивный костюм, а послезавтра — отдать предпочтение классике с бадлоном, лоферами и сумкой-дипломатом. Я бы не стал ограничиваться «красными» и «зелеными» флагами в стиле. Важно просто тренировать насмотренность и хороший вкус. Я, если честно, даже не против скинни-джинс. Посмотрите на Джонни Деппа в скинни, казаказах, рубашке и жилете с обвесом — он выглядит потрясающе. Но есть то, что я не хотел бы видеть ни у себя в гардеробе, ни в гардеробе клиентов, с которыми я работаю, — и это логомания. Огромные надписи, черепа из страз — все это точно не мое. Еще в следующий сезон я не хотел бы забирать с собой кроше и все сетчатые истории, например, вязаные платья, которые носят поверх купальников.

Рад, что многие люди все чаще обращаются к профессиональным стилистам, наблюдают за блогерами и вырабатывают свою насмотренность. Мне, конечно, не особо нравятся тренды в соцсетях из разряда «хочу-могу». Считаю, всегда нужно стремиться к тому, что ты хочешь. Тогда все будет супер.