Раскидали по полочкам все, что было модно пару сезонов назад, ворвалось в мир стиля только в этом сезоне или осталось — в сердцах и на вешалках — бессменной классикой. Помогли разобрать гардероб блогер, модель и креативный директор MASHA GORYACHEVA Томас Мосидзе и основатель бренда Vagtoma bags Тома Купцова. Внутри: тренды на легкость и комфорт, зимние блокбастеры и анти-фэшн-вещи — только лишь на наш скромный и субъективный взгляд.
Томас Мосидзе
Осенью и зимой, которая, к слову, уже очень близко, для меня останется топовой история с офискором: вся та эстетика, которую транслируют бренды Miu Miu и Prada уже четвертый сезон. Мне близок и стиль Yves Saint Laurent: широкие плечи, классические брюки, ботильоны, большие сумки, палантины, пальто и тренчи в пол. Но также мне очень нравится заигрывающий и легкий стиль преппи — такой, как у героев из сериала «Сплетница», с короткими твидовыми мини-юбками и жакетами, жемчугом, цветными колготками и яркими пальто. Весной и летом следующего года я бы присмотрелся к бохо-эстетике и истории baby-doll. Заметьте, что все последние Недели моды отсылают нас именно к ним.
Не нужно забывать, что главное в холода — это тепло и здоровье. Мне нравятся пуховики длиной до середины щиколотки. Для женской аудитории есть множество вариантов с интересными принтами, например, с цветами. Выбор просто огромный. Еще я бы точно присмотрел себе балаклаву, вязаную косынку, снуд или длинный шарф крупной вязки. Такие аксессуары однозначно станут и стильным, и теплым дополнением к образам.
Классно, что сейчас никто не одевается одинаково — все действительно разные и индивидуальные. Бренды тоже стараются быть максимально «развернутыми» к покупателям для того, чтобы дать им возможность выбрать что-то свое из всего многообразия. Да, сегодня я могу проснуться в настроении супер-дарк-фэшн и пойти на тусовку, завтра — выбрать спортивный костюм, а послезавтра — отдать предпочтение классике с бадлоном, лоферами и сумкой-дипломатом. Я бы не стал ограничиваться «красными» и «зелеными» флагами в стиле. Важно просто тренировать насмотренность и хороший вкус. Я, если честно, даже не против скинни-джинс. Посмотрите на Джонни Деппа в скинни, казаказах, рубашке и жилете с обвесом — он выглядит потрясающе. Но есть то, что я не хотел бы видеть ни у себя в гардеробе, ни в гардеробе клиентов, с которыми я работаю, — и это логомания. Огромные надписи, черепа из страз — все это точно не мое. Еще в следующий сезон я не хотел бы забирать с собой кроше и все сетчатые истории, например, вязаные платья, которые носят поверх купальников.
Рад, что многие люди все чаще обращаются к профессиональным стилистам, наблюдают за блогерами и вырабатывают свою насмотренность. Мне, конечно, не особо нравятся тренды в соцсетях из разряда «хочу-могу». Считаю, всегда нужно стремиться к тому, что ты хочешь. Тогда все будет супер.
Тома Купцова
Сейчас в мире существует большое количество разных коров, стилей и тенденций. Помните, как когда-то в 2000-х были модными и эмо, и готы, и панки, и ска. Такая же история происходит и сейчас. Сложно назвать какие-то «точечные» тренды, потому что в каждом стиле они свои. Если смотреть массово, сейчас заметна мода на конкретные цвета: так, осенью 2024 года все закупились вещами цвета бордо и сливочного масла. В будущем, как мне кажется, нас настигнет тенденция зеленого. Я большой адепт азиатской моды: обожаю и объемные штаны в спортивном стиле, и большие футболки, и жилетки. Нравится, когда люди «заигрывают» с разными фактурами и принтами: например, берут рубашку с цветочным принтом, а брюки — с леопардом. Конечно, такие вещи нужно уметь носить и обыгрывать.
Для меня самый зимний топ — это скандинавский стиль: понятные прямые джинсы, свитеры и джемперы в спокойной цветовой гамме. Прямо сейчас в тренде перчатки-краги — такие, как из модных показов Miu Miu. Удобно прикупить себе пару таких цветных перчаток и носить их, например, с тренчем или пальто. Главное, чтобы верхняя одежда была прямого кроя и из плотной шерсти. Еще я чувствую, что скоро в моду ворвуться шапки-ушанки и кепки с ушами. Мощный тренд на головные уборы нам, жителям средней полосы, очень даже на руку.
Да, быть в тренде зимой — это очень сложно, и я всегда говорю, что главное — это думать о тепле. Мода — это всего лишь игра. Советую использовать в холодное время года многослойность: она точно пойдет всем на руку. Также рекомендую присмотреться к отечественным брендам, которые знают, что такое настоящий мороз. Классные варианты есть у бренда KAKVATA и CHOUX. Для меня самым стильным пуховиком остается тот самый оверсайз: он должен быть с капюшоном, а по длине — закрывающим заднюю поверхность бедра. Из обуви — второе дыхание сейчас открывается у полюбившихся угг. И это неудивительно — комфорт в тренде.
Самое главное — развивать насмотренность и искать тех, за кем нравится наблюдать, кто вдохновляет своим стилем. Например, мне очень нравится Наташа Денежкина. Как раз сейчас в одной из своих соцсетей она показывает, как одеваться зимой не только тепло, но еще и стильно.
Я не хочу говорить о том, что существуют вещи вне трендов. Может показаться, что те же брюки карго уже не в моде, и это будет большой ошибкой: в аутдор-стилистике, которую я обожаю, брюки карго — это классика. Я «за» то, чтобы люди носили то, что им хочется и нравится. Это самое главное.
Фото: Архивы пресс-служб
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