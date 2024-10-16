Покажите свою сумочку: заглянули в сумочку владелицы бутика JOY и VOLNASTORE.com Екатерины Заводчиковой

Нет, это вовсе не досмотр, скорее — наше безудержное любопытство. Заглянули в сумочку владелицы бутика JOY и VOLNASTORE.com Екатерины Заводчиковой: внутри нашли идеальный крем для предстоящих холодов, книгу в жанре мистического реализма и — на всякий случай — маленькие итальянские конфеты.

Каждый день со мной, конечно же, мой телефон. Давно пользуюсь Iphone — уже сложно представить себя с другой маркой. В сумочке всегда ношу разные увлажняющие средства для губ и любимый крем для рук испанского бренда LeviSsime. Он шикарно впитывается, увлажняет кожу и, что важно, не оставляет пленок. А вот всю остальную косметику, которая может понадобиться мне в течение дня, например, пудра, консилер и гель для бровей, держу в косметичке в машине.

Я очень люблю читать, поэтому в моей сумке можно найти книги. Причем не «карманные», а, скорее, большие исторические романы — с каплей фантастики. Да, у меня редко получается читать вне дома, но я все равно каждый раз кладу книгу в сумку — она согревает меня весь день. Сейчас я читаю «Альтист Данилов» Владимира Орлова. Она не самая простая, но мне очень близки и язык, которым написано произведение, и сюжет. А вот наушниками совсем не пользуюсь: они лежат дома на полочке. Я не выработала в себе привычку всегда и везде слушать музыку.

Из необычного — со мной всегда маленькие итальянские конфеты из черного шоколада Perugina Grifo. Я настоящая сладкоежка, так что небольшие сладости, которые ношу с собой, буквально «спасают» меня от десертов в кафе и ресторанах.