Знакомьтесь, Надежда Байра, которая стремится изменить экономику локального моделинга и готовит свою первую коллекции к «Территории моды»

В результате нашего эксперимента с народным голосованием, мы познакомились с Надеждой Байра – основательницей модельного агентства Bayra models, которая собирается совместить свой юбилей – 25 ноября ей исполняется 30 лет – с первым днем рождения агентства и устроить 28 ноября масштабный праздник на «Станкозаводе».
Надежда, почему вы выбрали для саморазвития именно эту сферу? Все-таки моделинг, это не самый очевидный выбор.
В моем случае, все было просто: в студенчестве мне предложили поработать в детской модельной школе, и я за полгода прошла путь от администратора до управленца буквально за полгода. Помогла моя системность, которая проявляется только в работе: в жизни все не так просто – она непредсказуема. В модельной школе я проработала полтора года: нужно было защищать диплом, а я не могла подвести родителей , которые платили за мое обучение.
А какая была тема вашего диплома?
Я училась в Международном Институте Рынка, а темой дипломной работы было «Влияние дословного перевода в музыке: в джазе, в рэпе и в регги».
А после защиты снова вернулись в моду?
Нет. После окончания института я решила попробовать свои силы в разных сферах и направлениях: работала продавцом в H&M, уезжала в Краснодар на несколько месяцев, работала в Тольятти графическим дизайнером… Я даже не вспомню всего! Но мода была мне интересна всегда. Как и все девчонки я смотрела «Топ-модель по-американски» и мне нравилось смотреть, как героини этого шоу преображаются почти в прямом эфире. Оказаться на месте героинь мне никогда не хотелось, а вот создавать условия для подобных трансформаций, не скрою, хотелось.
И тогда вы создали свое модельное агентство?
Почти! Сначала я вернулась в Самару и организовала свое пространство, которое специализировалось на хендмейде – такой постоянный маркет – и услугах мастеров по стилю. Говорить о перспективах этого проекта сложно, потому что его «закрыла» пандемия, после которой я ушла в фотографию. У меня был старенький Canon600, подаренный папой, я как-то лениво увлекалась фотосъемками, поэтому решила попробовать превратить хобби в профессию. У меня получилось: я даже заработала негласный титул «Королева фото-дней». И вот уже во время подготовки своих фото-дней, я поняла, что способна работать стилистом и организатором съемок. А потом нашла вакансию директора крупной модельной школы и отправила резюме на «взрослое» направление: мне с детства нравилось общаться с людьми постарше. Ни в коем случае не хочу задеть сверстников: мне просто интересен опыт людей, у которых больше жизненного опыта. И вот меня берут в эту школу, и я два месяца я работаю без отдыха практически: отрабатываю негатив, доставшийся в наследство от предшественников, налаживаю связь с торговыми центрами и организую показы.
Но, что-то подсказывает мне, что из найма вы в итоге ушли. Почему? Устали? Переросли?
И то, и другое, наверное. Полтора года я отдавала себя работе: не только организовывала показы, но еще и вела соцсети, занималась стилизацией съемок, общалась с клиентами и старалась сделать школу лучше. Увы! Обязанностей становилось все больше, на оплате моего труда это никак не отражалось, а мои идеи и предложения отправлялись в корзину. И тогда я ушла из модельной школы, устроила в «Ладье» вечеринку «Гуд бай, Байра!» и погрузилась в депрессию, из которой меня вытащили друзья и мой парень.
И тогда вы создали свое модельное агентство?
Да! Тогда я создала свое модельное агентство! Хотя я очень долго отнекивалась на предложения «тебе надо что-то свое!», даже сферу деятельности хотела сменить. А потом поняла, что не могу без своих девчонок. Сначала провела мастер-класс, на который привезла режиссера-постановщика «Нева Fashion Week» и «Волга Fashion Week» Ричарда Людкуса. А потом запустила свой первый экспресс-курс: написала текст, поставила суфлер, записала рилз. Посмотрела потом на результат и плакала: «Боже, что это за ужас! Что у меня с глазами? Почему у меня волосы торчат во все стороны?» А пока я занималась самобичеванием, видео набрало 7000 просмотров за несколько дней и помогло мне набрать первую группу. И все как-то пошло-поехало: на следующей неделе начнется мой седьмой экспресс-курс «Стань моделью за пять недель». Это моя авторская методика: без воды и лишних слов. Возраст участниц курсов разный, но в основном приходят женщины 35-40 лет. Хотя у нас есть одна возрастная модель: ей 63. Я очень горжусь тем, что мое агентство предоставляет моделям работу после обучения. Мне не хочется «наживаться» на курсах, я пытаюсь изменить экономику моделинга!
Получается?
Мне кажется, что да! В Самаре, к сожалению, привыкли к тому, что модель счастлива поработать за TFP или упоминание в соцсетях. Мы меняем подход, добиваясь того, чтобы моделям платили за участие в показах. И тем, что мне с молодым агентством удалось пробиться на «Территорию моды» к Марии Казак тоже горжусь. Но мы принимаем участие не только в локальных фестивалях: наши модели участвовали в показах на «Московской неделе моды».
А что вы считаете для себя успехом модели? Есть ли у них какой-то показатель успешности?
Одной из главных задач, которые я хочу решить, можно считать создание условий для трансформации. Мне нравится наблюдать за тем, как меняется человек. Нравится, когда после первого показа люди благодарят меня за эмоции – это заряжает энергией не хуже фитнеса. Но, если говорить о показателях успеха, это все-таки контракты. Пусть даже эти контракты довольно скромные: на уровне рекламных роликов для торговых центров. В Самаре очень сложно с коммерцией: все привыкли работать за бартер или на низкие чеки. Но мы стараемся изменить ситуацию. И у нас даже получается: недавно моих моделей пригласили сниматься для рекламы Carrie. В Москве все иначе: там платят за все. Даже за выезд на примерку. У меня одна модель переехала в столицу и уже снялась на канале «Россия-24» и приняла участие в показе «Москва-2030». А еще я работаю над созданием модельного комьюнити. И дело не только в совместных мероприятиях: мне хочется повысить юридическую грамотность моделей, чтобы они научились защищать свои права и не допускали грубых ошибок.
Пока из того, что я слышу, складывается впечатление, что на текущий момент самарский моделинг работает как один из вариантов арт-терапии, помогая людям раскрыться, выйти на новый уровень принятия себя и снять какие-то психологические блоки. Тогда как цель модели в условном Нью-Йорке – заключить контракт с каким-то крупным брендом.
Об этом я и говорю, когда заявляю, что хочу изменить экономику моделинга. Это я и хочу изменить. Поэтому собираюсь учить моделей, как вести соцсети, как искать интересные предложения и как превратить увлечение в профессию. И некоторые из моих учениц уже превратились в микроблогеров: недавно три модели Bayra Models отправились на Мальдивы, а я предложила самарским брендам предоставить им одежду для нативной рекламы. Пять брендов откликнулись на предложение и подарили предоставленную одежду девушкам. Так что какие-то шаги по изменению ситуации мы делаем. Понятно, что многие самарские компании по-прежнему считают, что даже гонорар в две тысячи за показ – это масштабный бюджет, но сознание постепенно меняется. И это радует.
О чем сегодня мечтает Надежда Байра?
Девушки, которые переезжают в другие города, часто говорили о том, что с удовольствием открыли бы филиал за пределами Самары. Поэтому я начала потихоньку начала готовить пакет франшизы. Ну, как я – у меня натура творческая, поэтому не люблю возиться с документами и бухгалтерией: к работе с этими вопросами подключился мой парень. До того, как он подключился, я даже не знала сколько я зарабатывала.
Знание огорчило или обрадовало?
Порадовало! Даже, несмотря на первый запуск, который был неприбыльный. В общем, не знаю, как получится с франшизой, но после Нового года мы планируем открыть филиал в Саратове и Санкт-Петербурге.
Давайте на время отвлечемся от модельного агентства: о чем Надежда мечтала в детстве?
О домике на берегу моря. Чтобы в такую же пасмурную погоду, как сегодня, можно было зайти туда, сесть у камина и выпить чаю после прогулки под дождем.
Тебя узнают на улицах?
Иногда узнают. Это, конечно, приятно для девчонки, которая до одиннадцатого класса жила в Безенчуке, а теперь ее узнают на улицах такого большого города.
Складывается такая интересна аналогия: знаете, Илья Муромец же тоже лежал на печи тридцать лет и три года, а потом насовершал столько подвигов, что на троих хватит. Вы шли к собственному агентству чуть меньше, но все-таки: чему научили вас эти годы? Есть ли какой-то «главный» урок, который вы запомнили на всю жизнь?
Мне очень помогло мое увлечение волейболом: я лет пять тренировалась, в сборной была, медальки получала. Так вот, спорт научил меня жесткой выдержке и умению терпеть. И не только физически, но и ментально. А еще дисциплине и командной игре. И структурному мышлению тоже: спорт научил меня систематизировать деятельность и раскладывать все по полочкам. Правда, это относится только к работе, увы. Вчера, например, я завалила экзамен по вождению и сидела потом, ревела, как ребенок: сыграли свою роль шесть часов ожидания перед провалом.
Что делает вас счастливой, скажите?
На самом деле мелочи. У меня вот, например, непереносимость лактозы уже больше пяти лет, поэтому я радуюсь, когда нахожу какие-то вкусняшки, которые мне можно.
Как обычно проходит ваш день?
Все начинается с йоги: каждый день начинаю с нее, потому что у меня с детства проблемы с копчиком: упала однажды и потом три дня ходить не могла. А теперь, если с утра не разомнусь, под вечер и в обед у меня все ломит, как у старушки.
А йогой вы случайно не с первыми лучами солнца занимаетесь?
Да нет: ложусь я поздно, поэтому просыпаюсь, как получится. После йоги я пью витрограсс, потом иду в душ, готовлю завтрак. А вот после завтрака начинаются рабочие моменты: открываю чаты, которых у меня около пяти сотен, разгребаю рабочие вопросы, созвоны, встречи. Потом или обед готовлю, или оформляю доставку. Но, бывает так, что с утра уезжаю на мероприятие и провожу на работе весь день. Я даже научилась совмещать работу и отдых: недавно мы работали на показе на Станкозаводе, где было четыре показа. В перерывах ели, болтали и расслаблялись.
А каким из своих достижений вы гордитесь больше всего?
Почему-то у меня первая мысль: я воспитала лучшего кота! Вы даже не представляете, насколько он у меня классный: даже есть без команды не начинает. Серьезно, скажу ему: «Нельзя!» и он сидит, ждет. Люблю его: он же со мной восемь лет колесил по стране, и мы многое пережили вместе.
А какой из школьных предметов был любимым?
Физкультура! Я ее любила за то, что физические нагрузки помогали «разгрузиться». Мне, вообще, нравится спорт. В девятом классе я заняла первое место на школьных соревнованиях по настольному теннису, даже мальчишек обыграла. И в тот же год я заняла первое место по стрельбе из воздушки. Самое интересное, что меня в институт заманили обещанием хорошего спортивного зала. Я спросила у женщины, которая экскурсию проводила: «У вас же есть волейбол?» И, получив утвердительный ответ, подала документы и поступила. А потом узнала, что из спорта в моем вузе только фитнес-аэробика. Так что меня можно считать жертвой обмана.
А кроме спорта и моделинга у вас остается время на какое-то хобби? Чтение? Кино? Музыка?
Удивительно, но да! Вот сейчас, например, я читаю книгу о рекламном агентстве SETTERS: я просто обожаю команду Саши Жарковой и все, что она делает. Вдохновляюсь ими, наверное, с восемнадцатого года, а во время пандемии они показывали много лекций. Но художественная литература мне тоже нравится: Эльчина Сафарли, например, читаю.
А как с кино? «Марвел» или DC?
«Марвел», конечно!
А что, кроме неудачи на экзамене по вождению, разумеется, может заставить вас заплакать?
Усталость! Когда у меня уже нет сил и я понимаю, что устала, мне надо поплакать. Потому что, если я не поплачу, то взорвусь. А, когда я взрываюсь, страдают близкие, что, разумеется, не очень хорошо. Потому что у меня в детстве так было: когда мне плохо, становится плохо всем вокруг. Такой заразой сразу становлюсь. Поэтому стараюсь не доводить себя до такого состояния.
Что бы вы взяли, например, на необитаемый остров?
Подушку, наверное. Недавно ездила в Москву, остановилась по рекомендации подруги в одном хорошем отеле, а там подушка такая скомканная, что я всю ночь уснуть не могла. А, когда я не могу выспаться, все идет плохо. А, когда мне плохо, вы помните, да?
А в каком городе мира вы хотели бы встретить старость?
Выбрала бы городок в Италии.
Вы всегда знаете, чего хотите?
Нет, я неопределенная. Мне иногда хочется всего, и сразу. И побольше! А иногда никак не могу понять, чего мне хочется. Ни с заказом не могу определиться, ни с выбором одежды.
Это из серии «Нечего надеть?»
Да нет: одежды много. Правда, слишком большой выбор — тоже нехорошо. Но я регулярно избавляюсь от лишних вещей: часть отдаю на «Авито», а часть переделываю. Например, однажды сделала из красных джинс юбку, выставила ее в сетях, а потом видела, как человек пять сделали что-то похожее и даже бренд один отшил такую же. И это увлечение довело меня до «Территории моды»: мне дали шанс принять участие в фестивале и готовлю свою коллекцию. Покажу коллекцию аксессуаров: это будут объемные рукава, которые могут мгновенно преобразовать ваш образ и умещаются даже в маленькой сумочке. Смотрела статистику: в Самаре такого нет.
Фото: Архивы пресс-служб
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