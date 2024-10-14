Знакомьтесь, Надежда Байра, которая стремится изменить экономику локального моделинга и готовит свою первую коллекции к «Территории моды»

О чем сегодня мечтает Надежда Байра?

Девушки, которые переезжают в другие города, часто говорили о том, что с удовольствием открыли бы филиал за пределами Самары. Поэтому я начала потихоньку начала готовить пакет франшизы. Ну, как я – у меня натура творческая, поэтому не люблю возиться с документами и бухгалтерией: к работе с этими вопросами подключился мой парень. До того, как он подключился, я даже не знала сколько я зарабатывала.

Знание огорчило или обрадовало?

Порадовало! Даже, несмотря на первый запуск, который был неприбыльный. В общем, не знаю, как получится с франшизой, но после Нового года мы планируем открыть филиал в Саратове и Санкт-Петербурге.

Давайте на время отвлечемся от модельного агентства: о чем Надежда мечтала в детстве?

О домике на берегу моря. Чтобы в такую же пасмурную погоду, как сегодня, можно было зайти туда, сесть у камина и выпить чаю после прогулки под дождем.

Тебя узнают на улицах?

Иногда узнают. Это, конечно, приятно для девчонки, которая до одиннадцатого класса жила в Безенчуке, а теперь ее узнают на улицах такого большого города.

Складывается такая интересна аналогия: знаете, Илья Муромец же тоже лежал на печи тридцать лет и три года, а потом насовершал столько подвигов, что на троих хватит. Вы шли к собственному агентству чуть меньше, но все-таки: чему научили вас эти годы? Есть ли какой-то «главный» урок, который вы запомнили на всю жизнь?

Мне очень помогло мое увлечение волейболом: я лет пять тренировалась, в сборной была, медальки получала. Так вот, спорт научил меня жесткой выдержке и умению терпеть. И не только физически, но и ментально. А еще дисциплине и командной игре. И структурному мышлению тоже: спорт научил меня систематизировать деятельность и раскладывать все по полочкам. Правда, это относится только к работе, увы. Вчера, например, я завалила экзамен по вождению и сидела потом, ревела, как ребенок: сыграли свою роль шесть часов ожидания перед провалом.

Что делает вас счастливой, скажите?

На самом деле мелочи. У меня вот, например, непереносимость лактозы уже больше пяти лет, поэтому я радуюсь, когда нахожу какие-то вкусняшки, которые мне можно.

Как обычно проходит ваш день?

Все начинается с йоги: каждый день начинаю с нее, потому что у меня с детства проблемы с копчиком: упала однажды и потом три дня ходить не могла. А теперь, если с утра не разомнусь, под вечер и в обед у меня все ломит, как у старушки.

А йогой вы случайно не с первыми лучами солнца занимаетесь?

Да нет: ложусь я поздно, поэтому просыпаюсь, как получится. После йоги я пью витрограсс, потом иду в душ, готовлю завтрак. А вот после завтрака начинаются рабочие моменты: открываю чаты, которых у меня около пяти сотен, разгребаю рабочие вопросы, созвоны, встречи. Потом или обед готовлю, или оформляю доставку. Но, бывает так, что с утра уезжаю на мероприятие и провожу на работе весь день. Я даже научилась совмещать работу и отдых: недавно мы работали на показе на Станкозаводе, где было четыре показа. В перерывах ели, болтали и расслаблялись.

А каким из своих достижений вы гордитесь больше всего?

Почему-то у меня первая мысль: я воспитала лучшего кота! Вы даже не представляете, насколько он у меня классный: даже есть без команды не начинает. Серьезно, скажу ему: «Нельзя!» и он сидит, ждет. Люблю его: он же со мной восемь лет колесил по стране, и мы многое пережили вместе.

А какой из школьных предметов был любимым?

Физкультура! Я ее любила за то, что физические нагрузки помогали «разгрузиться». Мне, вообще, нравится спорт. В девятом классе я заняла первое место на школьных соревнованиях по настольному теннису, даже мальчишек обыграла. И в тот же год я заняла первое место по стрельбе из воздушки. Самое интересное, что меня в институт заманили обещанием хорошего спортивного зала. Я спросила у женщины, которая экскурсию проводила: «У вас же есть волейбол?» И, получив утвердительный ответ, подала документы и поступила. А потом узнала, что из спорта в моем вузе только фитнес-аэробика. Так что меня можно считать жертвой обмана.

А кроме спорта и моделинга у вас остается время на какое-то хобби? Чтение? Кино? Музыка?

Удивительно, но да! Вот сейчас, например, я читаю книгу о рекламном агентстве SETTERS: я просто обожаю команду Саши Жарковой и все, что она делает. Вдохновляюсь ими, наверное, с восемнадцатого года, а во время пандемии они показывали много лекций. Но художественная литература мне тоже нравится: Эльчина Сафарли, например, читаю.

А как с кино? «Марвел» или DC?

«Марвел», конечно!

А что, кроме неудачи на экзамене по вождению, разумеется, может заставить вас заплакать?

Усталость! Когда у меня уже нет сил и я понимаю, что устала, мне надо поплакать. Потому что, если я не поплачу, то взорвусь. А, когда я взрываюсь, страдают близкие, что, разумеется, не очень хорошо. Потому что у меня в детстве так было: когда мне плохо, становится плохо всем вокруг. Такой заразой сразу становлюсь. Поэтому стараюсь не доводить себя до такого состояния.

Что бы вы взяли, например, на необитаемый остров?

Подушку, наверное. Недавно ездила в Москву, остановилась по рекомендации подруги в одном хорошем отеле, а там подушка такая скомканная, что я всю ночь уснуть не могла. А, когда я не могу выспаться, все идет плохо. А, когда мне плохо, вы помните, да?

А в каком городе мира вы хотели бы встретить старость?

Выбрала бы городок в Италии.

Вы всегда знаете, чего хотите?

Нет, я неопределенная. Мне иногда хочется всего, и сразу. И побольше! А иногда никак не могу понять, чего мне хочется. Ни с заказом не могу определиться, ни с выбором одежды.

Это из серии «Нечего надеть?»

Да нет: одежды много. Правда, слишком большой выбор — тоже нехорошо. Но я регулярно избавляюсь от лишних вещей: часть отдаю на «Авито», а часть переделываю. Например, однажды сделала из красных джинс юбку, выставила ее в сетях, а потом видела, как человек пять сделали что-то похожее и даже бренд один отшил такую же. И это увлечение довело меня до «Территории моды»: мне дали шанс принять участие в фестивале и готовлю свою коллекцию. Покажу коллекцию аксессуаров: это будут объемные рукава, которые могут мгновенно преобразовать ваш образ и умещаются даже в маленькой сумочке. Смотрела статистику: в Самаре такого нет.