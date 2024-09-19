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Что нового в мире высокой моды? Отвечает Кристина Харлашкина

Финалистка XIX сезона Project Runway ответит на вопросы самарских ценителей моды.

В эту пятницу на «Станкозаводе» пройдет творческая встреча с дизайнером Кристиной Харлашкиной. Финалистка XIX сезона Project Runway, которая работала с Tom Ford, Carolina Herrera, Thom Browne, Marc Jacobs, Valentino, Celine и Oscar de la Renta расскажет о своем творческом пути и ответит на вопросы самарских ценителей моды в новом пространстве «Цех». Организовал встречу с Кристиной, которая начинала свою карьеру в Самаре - с победы в «Поволжских сезонах» Александра Васильева - мультибрендовый шоу-рум региональных брендов «Территория моды».

 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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