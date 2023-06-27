Основательница бренда Eigengrau Россана Подлесецкая: «Мы сами формируем свою реальность»

Эксперт по работе с люксовыми оптическими брендами увлеклась квантовой физикой, создала собственный бренд и представила новую коллекцию в самарском салоне «Роскошное зрение», который получил статус эксклюзивного представителя Eigengrau. После презентации Россана рассказала «Смр.Собака.ru», как ее жизненная философия отражается в каждой модели ее очков и что делает ее счастливой.
Ваши детские мечты были как-то связаны с модой и дизайном?
В детстве я всегда творила добро: спасала кошечек, уносила улиток с дороги, чтобы никто на них не наступил, и старалась накормить всех бездомных. С тех пор прошло много лет и можно сказать, что ничего не изменилось: я работаю, чтобы, настраивать людей на любовь, веру в себя и в свои силы — на свою ценность. Просто так сложилось, что мне посчастливилось делать это через свое творчество, а очки – это не просто моя любовь, но еще и аксессуар, через который мы на этот мир смотрим. Получилась отличная синергия.
Когда у вас появилось желание заняться созданием коллекций солнечных очков и что привело вас к этой идее?
Долгое время я была сапожником без сапог: почти десять лет занималась дистрибьюцией люксовых оптических брендов, но редко носила очки. О собственном бренде я впервые задумалась давно, но перейти от мыслей к делу получилось только два года назад: первая коллекция Eigengrau попала в магазины в декабре 2021 года. Свою первую коллекцию я создала для себя, поэтому мои очки – это отражение моей личности. И это проявляется не только в философии бренда, которая полностью совпадает с моим взглядом на жизнь: я проверяю на себе каждую деталь от цветовой гаммы до длины заушника. И мне нравится создавать! Меня вдохновляет каждый этап работы над новой моделью: от прослойки линз до особенностей полировки. И сегодня я уже не представляю себя без очков, но ношу только свои, потому что знаю, из каких материалов они сделаны.
У вас есть представление об идеальной модели солнечных очков? Этот идеал достижим?
Создание каждой модели всегда начинается с идеи, которая перетекает в чертежи и становится еще лучше, потому я дорабатываю ее до тех пор, пока не понимаю, что уже нельзя сделать лучше. Только после того, как это ощущение «все, хватит!» приходит, я могу перейти к работе над следующими моделями. Поэтому я могу с полной уверенностью говорить о том, что каждую модель в моей коллекции можно назвать идеальной: она целостна, закончена и я в ней уверена. А если говорить про какой-то универсальный идеал на все времена, мне кажется, что его не существует. Да и есть ли, вообще, смысл в его существовании? Если он появится, закончится развитие. А мне кажется, что всегда должна оставаться возможность улучшить, развить, дополнить или открыть что-то новое!
Теория вибраций, на которой построена ваша последняя коллекция, как-то связана с вашим увлечением квантовой физикой?
Все, что отражает философия моего бренда связано с квантовой механикой, в том числе и теория вибраций. Я не устану говорить о том, что все, что нас окружает – это энергия. И придумала это не я — это доказали такие ученые, как Нильс Бор, Макс Планк, Пол Дирак и Альберт Эйнштейн. Мы не видим более 90% того, что происходит вокруг нас: человеческий глаз не может уловить физические движения мыслей и колебания эмоций. Но то, что мы их не видим, вовсе не означает, что их нет: каждый цвет, каждая мысль и каждая эмоция обладает своей частотой вибрации. Поэтому, зная, что по закону притяжения подобное притягивает подобное, можно влиять на свою реальность. Например, у нас есть модель с вибрацией 528 Гц в зеленом цвете, у которой на заушнике написано «Я – любовь». Что останется, если разделить зеленый цвет на частицы? Атомы, которые колеблются на одной частоте с эмоцией, которую мы называем любовь. Поэтому, глядя на мир через зеленую линзу, можно настроить свою реальность на частоты любви.
Есть ли у вас очки, которые помогают настраиваться на счастье? И что делает счастливой вас?
Знаете, если любовь и радость – это эмоции, на которые можно настроиться, то счастье – оно для каждого свое. И то, что делает счастливой меня, скорее всего не сделает счастливым другого человека. Именно поэтому в моих коллекциях нет очков, которые помогают настроиться на счастье – потому что значение этого слова всегда относительное. Оно гораздо обширнее, чем эмоция. Меня, например, делают счастливой мелочи. Простые житейские мелочи: луч солнца, глоток свежего лесного воздуха, аромат травы после дождя – все большие решения начинаются с мелочей. С одной стороны, я веду себя, как ребенок, у которого бабочки в животе появляются от таких простых вещей, а с другой – я могу сама создавать атмосферу, которая делает меня счастливой. Не забывайте: внешняя жизнь всегда результат внутренней, а не наоборот. Это похоже на поиск нужной радиоволны на старом приемнике: крутишь ручку, пока не зазвучит музыка, которую ты хочешь услышать. Сначала нужно настраивать себя на нужную волну, а со временем, это случается «на автомате». И когда это начнет получаться само собой, вы сможете жить в том состоянии, в котором хотите находиться. И сможете выбирать это состояние . Я вот настраиваю себя на волну благодарности и уверенности в своих силах, и сама делаю себя счастливой – мне не нужны внешние помощники потому что мое счастье находится внутри меня.
А если бы по какому-то стечению обстоятельств, вы бы не стали дизайнером, чем бы вы хотели заняться? Какую сферу выбрали для реализации своих талантов?
Не могу представить себя в другой сфере, потому что влюблена в то, что делаю. К тому же, это не я выбрала эту сферу, а она меня! А после того, как я связала свою работу со своим хобби, она превратилась в творчество, поэтому я в творчестве 24 часа в день. Иногда я устраиваю перезагрузку, чтобы после нее творить с новой силой, а перезагружаться мне помогает тишина и природа: ставлю все происходящее на паузу и гуляю по лесу или медитирую.
И последний вопрос: расскажите, пожалуйста, о своих планах на ближайшее будущее? Новые коллекции? Новые решения? Новые вибрации?
К сентябрю мы готовим очень большой сюрприз для поклонников Eigengrau. Пока могу сказать только одно: к солнцезащитным очкам добавятся оптические оправы. Но это не все, чем мы собираемся удивить: мы творим и создаем с любовью. Так что ждите кое-что невероятное, чему нет аналогов во всем мире!
Фото: Михаил Баженов
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