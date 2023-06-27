Основательница бренда Eigengrau Россана Подлесецкая: «Мы сами формируем свою реальность»

Есть ли у вас очки, которые помогают настраиваться на счастье? И что делает счастливой вас?

Знаете, если любовь и радость – это эмоции, на которые можно настроиться, то счастье – оно для каждого свое. И то, что делает счастливой меня, скорее всего не сделает счастливым другого человека. Именно поэтому в моих коллекциях нет очков, которые помогают настроиться на счастье – потому что значение этого слова всегда относительное. Оно гораздо обширнее, чем эмоция. Меня, например, делают счастливой мелочи. Простые житейские мелочи: луч солнца, глоток свежего лесного воздуха, аромат травы после дождя – все большие решения начинаются с мелочей. С одной стороны, я веду себя, как ребенок, у которого бабочки в животе появляются от таких простых вещей, а с другой – я могу сама создавать атмосферу, которая делает меня счастливой. Не забывайте: внешняя жизнь всегда результат внутренней, а не наоборот. Это похоже на поиск нужной радиоволны на старом приемнике: крутишь ручку, пока не зазвучит музыка, которую ты хочешь услышать. Сначала нужно настраивать себя на нужную волну, а со временем, это случается «на автомате». И когда это начнет получаться само собой, вы сможете жить в том состоянии, в котором хотите находиться. И сможете выбирать это состояние . Я вот настраиваю себя на волну благодарности и уверенности в своих силах, и сама делаю себя счастливой – мне не нужны внешние помощники потому что мое счастье находится внутри меня.

А если бы по какому-то стечению обстоятельств, вы бы не стали дизайнером, чем бы вы хотели заняться? Какую сферу выбрали для реализации своих талантов?

Не могу представить себя в другой сфере, потому что влюблена в то, что делаю. К тому же, это не я выбрала эту сферу, а она меня! А после того, как я связала свою работу со своим хобби, она превратилась в творчество, поэтому я в творчестве 24 часа в день. Иногда я устраиваю перезагрузку, чтобы после нее творить с новой силой, а перезагружаться мне помогает тишина и природа: ставлю все происходящее на паузу и гуляю по лесу или медитирую.

И последний вопрос: расскажите, пожалуйста, о своих планах на ближайшее будущее? Новые коллекции? Новые решения? Новые вибрации?

К сентябрю мы готовим очень большой сюрприз для поклонников Eigengrau. Пока могу сказать только одно: к солнцезащитным очкам добавятся оптические оправы. Но это не все, чем мы собираемся удивить: мы творим и создаем с любовью. Так что ждите кое-что невероятное, чему нет аналогов во всем мире!

