Гости из будущего: в городе появились собаки, созданные нейросетью

«Собака.ру» возвращается в Самару после перерыва: триумфальный камбэк организовала «цифровая» редакция.

Над первым номером после долгого возвращения кроме живых редакторов работали нейросети, которые помогли нарисовать портрет героя завтрашнего дня и ответить на самые важные вопросы о будущем города: когда Самару перестанут путать с Саратовым и какие мышцы нужны для идеального волжского хвата. А еще в первом номере обновленной «Собака. ру» можно найти гастрономический маршрут на лето, список центров культурного развития и арт-объекты, созданные самарскими дизайнерами.