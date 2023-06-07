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Гости из будущего: в городе появились собаки, созданные нейросетью

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«Собака.ру» возвращается в Самару после перерыва: триумфальный камбэк организовала «цифровая» редакция.

Над первым номером после долгого возвращения кроме живых редакторов работали нейросети, которые помогли нарисовать портрет героя завтрашнего дня и ответить на самые важные вопросы о будущем города: когда Самару перестанут путать с Саратовым и какие мышцы нужны для идеального волжского хвата. А еще в первом номере обновленной «Собака. ру» можно найти гастрономический маршрут на лето, список центров культурного развития и арт-объекты, созданные самарскими дизайнерами.

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