Конец ноября в Самаре оглушителен: «ХОРУС» отмечает двухлетие сразу в трех городах, «БРАК» собирает отвергнутое искусство, а в «Вечно молодом» обещают бассейн и глэм-поп. Между танцполом, белым полотном, камерным хором и разговором о будущем Безымянки — выбираем маршрут выходных (но обязательно оставляем место для спонтанных планов!).
27 ноября
«ХОРУС», бар «ХВАТ»
«ХОРУС» празднует двухлетие с масштабом: знаменитый фестиваль пройдет сразу в трех городах — Самаре, Уфе и в Казани. Самарский юбилейный ивент прогремит 27 ноября в шесть вечера в пространстве бара «ХВАТ». Настраиваемся на правильные частоты и главную тусовку сезона!
27 ноября
Лекция Виолетты Гришиной, Галерея «Виктория»
Можно ли создать картину из пустоты? В Галерее «Виктория» пройдет лекция Виолетты Гришиной о магии белого цвета. Художница раскроет секреты работы с белым полотном, опираясь на раздел «Невозможный белый» выставки «Идите по моему следу».
28 ноября
Финальная экскурсия-медиация по «Коду уязвимости», SPACE13 gallery
Успеваем на финал: 28 ноября в шесть вечера в SPACE13 gallery пройдет последняя экскурсия-медиация по проекту Марины Нико «Код уязвимости». Настраиваемся на живой диалог с автором и обсуждаем смыслы выставки.
28-29 ноября
Фестиваль отвергнутого искусства «БРАК», «КАБИНЕТ»
Обмениваемся артом, ищем работам владельцев и начинаем новые истории. В общем, говорим «да!» искусству (и не отвергаем его!).
28 ноября
Лекция Виталия Самогорова, Третьяковка в Самаре
Будущее Безымянки: спасти или перестроить? В субботу, 28 ноября в Третьяковской галерее в Самаре пройдет лекция профессора Виталия Самогорова «Безымянка: будущее без прошлого?». Обсудим, как проекты комплексного развития могут уничтожить уникальное советское архитектурное наследие района и какие локации жизненно важно сохранить для идентичности Самары.
28 ноября
Вечеринка с бассейном, бар «Вечно молодой»
Вечеринка с бассейном в конце ноября? Легко! Отправляемся на музыкальный шоукейс с мощным лайв-звучанием. В программе — все от глэм-попа до гранжа и эмокора, а на сцене — «МАТЬМАЧЕХА», TWINKLE PARK, «СТОЛКНОВЕНИЕ», «ИНСТИНКТЫ» и FRESHMAIN.
28 ноября
TOUR130, клуб LOT
Пацанская романтика и электроника: от андеграунда до глэм-звука! Готовимся к вечеру контрастов: от крепкого до игристого, от любви до ненависти. В программе — ироничный рэп о жизни обычных парней от ростовских фрешменов OLD HONDA и SELFISH, а также виртуозный баян-сет от московского аккордеониста FUCKUSENY.
28-29 ноября
Открытие магазина «Подполье: угол», проспект Ленина
Встречаем новое место в Самаре: магазин от «Подполья»! В этот уикенд, 28 и 29 ноября мерч-компания открывает свою офлайн-локацию «Подполье: Угол». Идем за свежим дропом и атмосферой!
29 ноября
Выступление камерного хора SOLARIS, музей Алабина
Праздновать 140-летие надо хором! В это воскресенье всех зовут на концерт камерного хора Самарского государственного института культуры, который пройдет в музее Алабина. В программе — шедевры великих композиторов: от Рахманинова и Шостаковича до Артемьева и Орфа.
Фото: Максим Бубнов, Максим Монахов, Андрей Павлов, Армен Арутюнов, группа «ВКонтакте» «ПОДПОЛЬЕ», архивы пресс-служб
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