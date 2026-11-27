Пацанская романтика и электроника: от андеграунда до глэм-звука! Готовимся к вечеру контрастов: от крепкого до игристого, от любви до ненависти. В программе — ироничный рэп о жизни обычных парней от ростовских фрешменов OLD HONDA и SELFISH, а также виртуозный баян-сет от московского аккордеониста FUCKUSENY.

28-29 ноября