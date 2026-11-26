Поиск подарков и ревизия гардероба уже с нами! Записываем: 19 декабря в пространстве тольяттинского технопарка «Современник» пройдет большой предновогодний маркет «Луковица».

Главное «это нам надо!» — масштабная распродажа гардеробов, где можно будет отыскать уникальные вещи с историей. Рядом развернется маркет локальных брендов с подарками, новогодним декором и авторскими изделиями.

Программа продумана до мелочей: пока взрослые слушают полезные лекции, дети смогут проявить себя на творческих мастер-классах. Для тех, кто ценит осознанность, организуют специальный книгообмен и обмен комнатными растениями, а для питомцев предусмотрят свой собственный уютный уголок.



Фото: Архивы пресс-служб