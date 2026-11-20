Волга помнит больше, чем кажется, — по крайней мере, так уверяет короткометражный триллер «КВОК». Но даже если вы не готовы встретить гигантского сома, в Самаре на выходных найдется кое-что поспокойнее: идем разбираться в модернизме, слушаем современный рэп в хоровом исполнении, пачкаем руки мукой (и глиной!) и узнаем любимый город лучше на фотопрогулке!

Собака.ru нашла девять причин отложить уборку и бесконечный скроллинг ленты — начинаем уже сегодня!