Волга помнит больше, чем кажется, — по крайней мере, так уверяет короткометражный триллер «КВОК». Но даже если вы не готовы встретить гигантского сома, в Самаре на выходных найдется кое-что поспокойнее: идем разбираться в модернизме, слушаем современный рэп в хоровом исполнении, пачкаем руки мукой (и глиной!) и узнаем любимый город лучше на фотопрогулке!
Собака.ru нашла девять причин отложить уборку и бесконечный скроллинг ленты — начинаем уже сегодня!
20 ноября
Лекция «Отношение к модернизму», рестобар «яТь»
Только живые примеры и никаких сухих терминов. В рестобаре «яТь» узнаем, как литературный модернизм поживает в Самаре (с ее ритмом, историей и характером!). Кандидат филологических наук и музейный сотрудник Илья Саморуков разберет, почему это направление в искусстве пугает (и притягивает одновременно!) и чем оно отличается от старой доброй классики.
20 ноября
Вечер винила, кофейня Surf Coffee x Kusto
Она научила нас быстро ездить, ориентироваться в незнакомом городе и открывать для себя музыку. Да-да, мы про GTA! В Surf Coffee x Kusto послушаем плейлист легендарной игры на виниле — от James Brown и Bobby Byrd до Bob James и The Blackbyrds. Разберемся, почему эти записи пережили эпоху и стали источником сэмплов для хип-хопа. Без спешки, погонь и сохранений!
20 ноября
Вечеринка «Дурные манеры», бар «Вечно молодой»
Думаете, хоровая музыка — это про строгие костюмы, ноты и академическую сдержанность? «ХИМ» доказывает обратное: проект превращает хор в живой сценический инструмент и адаптирует под него треки современной рэп-сцены. В «Вечно молодом» проект представит специальный номер «Дурные манеры» — знакомые биты, куплеты и хуки никуда не денутся, но зазвучат совершенно иначе: через множество голосов, пространство сцены и новую эмоциональную подачу!
21 ноября
Мастер-класс по приготовлению домашней пасты, кафе «Ходят слухи»
Иногда лучший способ устроить себе итальянские выходные — не покупать билет в Рим, а испачкать руки мукой! В кафе «Ходят слухи» готовим домашнюю пасту по всем правилам. А в финале пробуем, обсуждаем тонкости процесса и получаем удовольствие (не только эстетическое, но и гастрономическое!).
21 ноября
Фотопрогулка «Детально», музей-галерея «Заварка»
Учимся замечать то, что обычно остается за кадром! Отправляемся на фотопрогулку «Детально» вместе с фотографом Кириллом Гуровым и экскурсоводом Олегом Баулиным. Вместе пройдем по Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской улицам — и попробуем разгадать город через фактуры (и ракурсы!). Фотоаппарат или телефон берем с собой, любопытство тоже не забываем.
21 ноября
Мастер-класс «Неидеальная форма», Галерея «Виктория»
Кажется, самое время хорошенько испачкать руки! В галерее «Виктория» — мастер-класс по керамике. Вместе с Оксаной Жадновой разберемся, как древнее ремесло чувствует себя в современном искусстве, а затем создадим собственную форму на гончарном круге!
21 ноября
Открытие новой «Мерч Станции», «Станкозавод»
Тусовка для тех, кто привык всегда продумывать свой образ до мелочей! На «Станкозаводе» открывается новая «Мерч Станция». В программе: презентация коллекции с художницей Юлией Сильверхув, угощения от Ирины Казаченко и афтепати в «Волжайне». Берем из дома шоппер или хлопковую футболку либо покупаем на месте: принт сделают совершенно бесплатно!
22 ноября
Фильм «КВОК», кинотеатр «Художественный»
История о том, что река помнит больше, чем кажется, а глубина может скрывать не просто тайну, а нечто живое (и голодное!). Смотрим короткометражный триллер «КВОК» в кинотеатре «Художественный». По сюжету водолаз Антон приезжает в глухую деревню на берегу Волги, чтобы расследовать исчезновение рыбака. Местные шепчутся о гигантском соме из древних легенд, а каждое погружение все сильнее размывает границу между реальностью и мифом.
22 ноября
Фильм «Таксист», бар «Проливка»
Мартин Скорсезе, Роберт Де Ниро и Нью-Йорк (который кажется одновременно родным и абсолютно враждебным!). Фильм «Таксист» покажут в «Проливошной». Бывший военный Трэвис Бикл берется за ночную смену в такси, чтобы убежать от бессонницы. Вместо этого он находит Нью-Йорк, одиночество и версию себя, которую лучше не встречать в темном переулке!
Текст: Ксения Баканова
Фото: Илья Саморуков, Кирилл Гуров, Михаил Денисов, Андрей Павлов, Юлия Сильверхуф, бар «Проливошная», архивы пресс-служб
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