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Уикенд

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Теплее, чем кажется: чем заняться в Самаре с 14 по 15 ноября

Зима близко, а долгожданные выходные — еще ближе. Составляя культмаршрут на этот уикенд, не забудьте подготовить свой любимый теплый образ и обязательно ознакомиться с гайдом на выходные (читать: планами) от Собака.ru

Как и всегда, максимум пользы, минимум скуки: согреваем тело активностями на тусовке от «Продленки», турнире по настольному теннису и прогулке по Жигулевским горам, а тепло для души идем поглощать на спектакль-концерт «Медная бабочка» и читку-перфоманс от актеров театра «Грань».

14 ноября

Вторая встреча нового сезона семейной мастерской «Нити», Музей-галерея «Заварка» 

На встрече нового сезона мастерской «Нити» в Музее-галерее «Заварка» творим прекрасное с любовью и на память! В рамках второй встречи гости музея создадут собственные карты-бродилки и памятные коллажи, на которых смогу запечатлеть важные точки и места родного города.

14 ноября

Мастер-класс по акварели «Грани цвета», Галерея «Виктория» 

Наполняем выходные творчеством и забегаем в Галерею «Виктория» не только на новую выставку современного искусства, но и на субботний мастер-класс по акварели. Под профессиональным руководством художницы Натальи Суботиной будем создавать настоящие шедевры в стиле абстракционизма.

14 ноября

Лекция из цикла «Краткая история театра» — «Актуальный театр», Музей Модерна

За культпросветом по всем волнующим вопросам театра и драматургии отправляемся в Музей Модерна — слушать лекцию «Актуальный театр» из цикла «Краткая история театра». Узнаем, чем отличается постдраматический театр и перформанс, и почему современная драматургия все дальше от текста и все ближе к визуальному искусству.

14 ноября

Спектакль-концерт «Медная бабочка», Дом культуры «Победа» 

Думать о высоком, рефлексировать и слушать чарующую душу музыку отправляемся на спектакль-концерт «Медная бабочка». За виртуозное открытие шоу отвечают ребята из плейбэк театра «Между строк», а за яркий финал — молодежный хор «Нэ́ос».

14 ноября

«Продленка» x Молодой Платон, Клуб «Сигнал» 

Город засыпает, просыпается Продленка! В эту субботу промо-группа представят свой подарок для всей тусовочной Самары (барабанная дробь!): в ивент-холе «Сигнал» они организуют вечеринку, хедлайнером которой станет рэпер Молодой Платон. Такое топ-событие месяца пропускать точно не стоит!

15 ноября

Поход по склонам от «Точки на карте», Жигулевских горы

Для всех фанатов туристического досуга проект «Точка на карте» подготовил особый подарок: вместе экскурсоводом и знатоком Самарской луки Анжелой Маныловой они организуют живописный поход по вершинам Жигулевских гор. Суперская возможность запечатлеть в памяти не только красоты гор Солонцовой и Лысой, но и увидеть лучшую панораму Волги, ГЭС и Могутовой горы.

15 ноября

Лекция «Что может рассказать фотография о прошлом», музей Алабина 

Под руководством историка и культуролога Рудольфа Голубева пройдет лекция «Что может рассказать фотография о прошлом». Узнаем, как фотография изменила мир (или наше представление о нем?).

15 ноября

Турнир по настольному теннису, Бар «Кутеж» 

Спортивное состязание в баре — вот это уже настоящий кутеж, и с этим точно не поспоришь! В баре «Кутеж» нас ждет турнир по настольному теннису от команды «Фанерный самурай». Приходим и с шикарным настроением тестируем новые игровые столики.

15 ноября

Читка-перформанс от актеров театра «Грань», Бар «Рюмочка» 

Скрашивать холодный и пасмурный вечер отправляемся в Бар «Рюмочка», где пройдет романтическая читка-перформанс от актеров театра «Грань» «Lettres. Письма: о жизни, о любви, о Женщине». За бокалом игристого окунемся с головой в поэзию на стыке ночной жизни и услышим французские песни по «Письмам незнакомке» Андрэ Моруа.

Текст: Екатерина Узилова
Фото: Кирилл Гуров, Михаил Годовник, Анжела Манылова, Сергей Конкин, Виктория Усанова, Ксения Glossa, архивы пресс-служб.

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