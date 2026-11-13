Теплее, чем кажется: чем заняться в Самаре с 14 по 15 ноября

Зима близко, а долгожданные выходные — еще ближе. Составляя культмаршрут на этот уикенд, не забудьте подготовить свой любимый теплый образ и обязательно ознакомиться с гайдом на выходные (читать: планами) от Собака.ru!
Как и всегда, максимум пользы, минимум скуки: согреваем тело активностями на тусовке от «Продленки», турнире по настольному теннису и прогулке по Жигулевским горам, а тепло для души идем поглощать на спектакль-концерт «Медная бабочка» и читку-перфоманс от актеров театра «Грань».
14 ноября
Вторая встреча нового сезона семейной мастерской «Нити», Музей-галерея «Заварка»
На встрече нового сезона мастерской «Нити» в Музее-галерее «Заварка» творим прекрасное с любовью и на память! В рамках второй встречи гости музея создадут собственные карты-бродилки и памятные коллажи, на которых смогу запечатлеть важные точки и места родного города.
14 ноября
Мастер-класс по акварели «Грани цвета», Галерея «Виктория»
Наполняем выходные творчеством и забегаем в Галерею «Виктория» не только на новую выставку современного искусства, но и на субботний мастер-класс по акварели. Под профессиональным руководством художницы Натальи Суботиной будем создавать настоящие шедевры в стиле абстракционизма.
14 ноября
Лекция из цикла «Краткая история театра» — «Актуальный театр», Музей Модерна
За культпросветом по всем волнующим вопросам театра и драматургии отправляемся в Музей Модерна — слушать лекцию «Актуальный театр» из цикла «Краткая история театра». Узнаем, чем отличается постдраматический театр и перформанс, и почему современная драматургия все дальше от текста и все ближе к визуальному искусству.
14 ноября
Спектакль-концерт «Медная бабочка», Дом культуры «Победа»
Думать о высоком, рефлексировать и слушать чарующую душу музыку отправляемся на спектакль-концерт «Медная бабочка». За виртуозное открытие шоу отвечают ребята из плейбэк театра «Между строк», а за яркий финал — молодежный хор «Нэ́ос».
14 ноября
«Продленка» x Молодой Платон, Клуб «Сигнал»
Город засыпает, просыпается Продленка! В эту субботу промо-группа представят свой подарок для всей тусовочной Самары (барабанная дробь!): в ивент-холе «Сигнал» они организуют вечеринку, хедлайнером которой станет рэпер Молодой Платон. Такое топ-событие месяца пропускать точно не стоит!
15 ноября
Поход по склонам от «Точки на карте», Жигулевских горы
Для всех фанатов туристического досуга проект «Точка на карте» подготовил особый подарок: вместе экскурсоводом и знатоком Самарской луки Анжелой Маныловой они организуют живописный поход по вершинам Жигулевских гор. Суперская возможность запечатлеть в памяти не только красоты гор Солонцовой и Лысой, но и увидеть лучшую панораму Волги, ГЭС и Могутовой горы.
15 ноября
Лекция «Что может рассказать фотография о прошлом», музей Алабина
Под руководством историка и культуролога Рудольфа Голубева пройдет лекция «Что может рассказать фотография о прошлом». Узнаем, как фотография изменила мир (или наше представление о нем?).
15 ноября
Турнир по настольному теннису, Бар «Кутеж»
Спортивное состязание в баре — вот это уже настоящий кутеж, и с этим точно не поспоришь! В баре «Кутеж» нас ждет турнир по настольному теннису от команды «Фанерный самурай». Приходим и с шикарным настроением тестируем новые игровые столики.
15 ноября
Читка-перформанс от актеров театра «Грань», Бар «Рюмочка»
Скрашивать холодный и пасмурный вечер отправляемся в Бар «Рюмочка», где пройдет романтическая читка-перформанс от актеров театра «Грань» «Lettres. Письма: о жизни, о любви, о Женщине». За бокалом игристого окунемся с головой в поэзию на стыке ночной жизни и услышим французские песни по «Письмам незнакомке» Андрэ Моруа.
Текст: Екатерина Узилова
Фото: Кирилл Гуров, Михаил Годовник, Анжела Манылова, Сергей Конкин, Виктория Усанова, Ксения Glossa, архивы пресс-служб.
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