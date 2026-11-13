Теплее, чем кажется: чем заняться в Самаре с 14 по 15 ноября

Зима близко, а долгожданные выходные — еще ближе. Составляя культмаршрут на этот уикенд, не забудьте подготовить свой любимый теплый образ и обязательно ознакомиться с гайдом на выходные (читать: планами) от Собака.ru!

Как и всегда, максимум пользы, минимум скуки: согреваем тело активностями на тусовке от «Продленки», турнире по настольному теннису и прогулке по Жигулевским горам, а тепло для души идем поглощать на спектакль-концерт «Медная бабочка» и читку-перфоманс от актеров театра «Грань».

14 ноября