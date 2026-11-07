«Оазис» для взрослых! Рассказываем, какой получилась новая зона отдыха в «Волжских термах»

Виталий Неменов, генеральный директор компании «Волжские термы»

Не беспокойтесь!

«Оазис» задуман как место, где можно полностью отключиться от суеты и восстановить внутренний ресурс. В отличие от семейного первого этажа терм, вход сюда открыт исключительно для гостей старше 18 лет — без детей и лишнего шума. К тому же количество посетителей здесь ограничивают, чтобы сохранить атмосферу.

Для погружения в релакс команда проекта предусмотрела несколько джакузи с разным составом воды, по соседству с которыми расположились сауны — более камерные, чем в основной зоне, но с особым акцентом на авторский дизайн и премиальные материалы. В их числе индивидуальные парные, контрастные холодные купели и интригующая «комната нереальности» (не будем спойлерить, это лучше увидеть лично!).

Одной из необычных деталей «Оазиса» стала янтарная сауна: специально для нее из Калининграда привезли настоящую янтарную плитку и выложили из шестимиллиметровых пластин эстетичные настенные панно. И это не только красиво: при нагревании смола наполняет воздух полезными парами.

В своем ритме

Ценителям релакса здесь предлагают индивидуальные и парные программы — от авторских парений до массажей и спа-ритуалов. Все они бронируются заранее, чтобы гарантировать гостям удобное время и внимание лучших мастеров.

Сама философия пространства выстроена вокруг тишины: в «Оазисе» предусмотрены отдельные зоны молчания и уединения. О бытовых деталях тоже позаботились — мягкий халат, полотенце и один сеанс флоатинга уже включены в стоимость посещения, так что брать с собой ничего не придется.