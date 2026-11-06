Встречаем уикенд первым снегом: что делать в Самаре с 7 по 8 ноября

Закругляем первую неделю ноября и, конечно же, делаем это активно! Собака.ru не сидит дома, уже вовсю ловит снежные хлопья и пытается ухватиться за планы (а их действительно много!): бежим уютно греться на мастер-класс по созданию картин в рамках, изучаем моду по показам Victoria’s Secret или поэзию Серебряного века, создаем зин, рассматриваем фольклорное на выставке, отмечаем день рождения парикмахерской (брутально!) или меняем обстановку — едем смотреть «Волжскую Швейцарию», говорим о здоровье и напоследок берем в руки кий и играем в американский бильярд.

7-8 ноября