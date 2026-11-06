Встречаем уикенд первым снегом: что делать в Самаре с 7 по 8 ноября

Закругляем первую неделю ноября и, конечно же, делаем это активно! Собака.ru не сидит дома, уже вовсю ловит снежные хлопья и пытается ухватиться за планы (а их действительно много!): бежим уютно греться на мастер-класс по созданию картин в рамках, изучаем моду по показам Victoria’s Secret или поэзию Серебряного века, создаем зин, рассматриваем фольклорное на выставке, отмечаем день рождения парикмахерской (брутально!) или меняем обстановку — едем смотреть «Волжскую Швейцарию», говорим о здоровье и напоследок берем в руки кий и играем в американский бильярд.
7-8 ноября
Выставка «Путь к новому», музей Алабина
Маршрут — традиции! Узнаем через экспозиции о культурном и обрядовом наследии народов Самарской губернии. Более 100 предметов из фондов музея Алабина, инсталляции и мультимедиа раскрывают связь древних ритуалов с современными праздниками.
7 ноября
Обсуждение Victoria’s Secret, Surf Coffee x Pool
Предлагают отправится в мир подиумного гламура! Вместе с клубом «Посмотрим» обсудим Victoria’s Secret Fashion Show 2026 и вспомним историю легендарного, разберем культовые образы и заглянем за кулисы создания костюмов.
В программе также — разговор о выборе «ангелов», музыкальных выступлениях и первой коллекции Victoria’s Secret для животных.
7 ноября
Лекция «Поэзия Серебряного века. Покой нам только снится», Музей Модерна
Серебряный век — это время больших чувств! На лекции Ольги Поляковой попробуют разобраться, почему поэзия этой эпохи до сих пор звучит современно и что скрывается за ее знаменитыми строками.
7 ноября
Создание зина, Галерея «Виктория»
Творим описание своей недели: вместе с Наташей Прокофьевой сделаем коллажный зин, придадим каждому дню свой символ и найдем для него образ.
Каждый участник расскажет свою историю, придумает ей название и в группе обсудит, что интересного проявилось в работах с художественной точки зрения. В начале занятия будет короткая лекция на 25 минут с показом примеров.
7 ноября
«Фанк День рождения Фест», парикмахерская Otto
Субботний вечер переходит в музыкальный режим: Otto отмечает день рождения вечеринкой с фанком. В программе — группа «Два льва», фанком 101 beats per minute и афтепати с диджеем Чаркиным.
8 ноября
Экскурсия «Тайны купеческих вилл» от «Города-Курорта», Дача Соколова
Самара умеет хранить секреты — особенно в старых домах. На прогулке найдем настоящий купеческий дворец — Дачу Соколова с видовой террасой и обзором на Волгу и Жигули!
8 ноября
Лекция о здоровье, движении и восстановлении, «Станкозавод»
Рассуждаем с клиникой Андреева о теле без фитнес-мифов: как двигаться, восстанавливаться и внимательнее относиться к своему здоровью. Полезный пункт программы для тех, кто хочет начать заботиться о себе не с понедельника, а с этих выходных.
8 ноября
Мастер-класс «Свечи и кино», «Гостиная»
Участники создадут ароматические свечи, распишут керамические подсвечники в форме тыкв и все это вместе с просмотром кино!
8 ноября
Турнир по американскому бильярду, бар «Вечно молодой»
Финал выходных — с киями, точными ударами и азартом. Можно участвовать, болеть за игроков или просто провести вечер отрываясь под диджей-сет.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Михаил Годовник, Кирилл Гамалий, Ксения Вострикова, группа ВКонтакте Otto, Настя Сурок, архивы пресс-служб.
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