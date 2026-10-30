Разгон от чашки кофе до галактики: куда сходить в Самаре 31 октября и 1 ноября

Провожаем октябрь (и с размахом встречаем ноябрь!): едем гулять в Рачейский бор, учимся готовить тыквенный латте, изучаем заводскую летопись «АвтоВАЗа», днем встречаемся с «Черным квадратом» (да, да, с тем самым!), а вечером ловим Сатурн в телескоп!

Собака.ru собрала все способы перезагрузки: съедобные, интеллектуальные (и почти межгалактические!).

31 октября