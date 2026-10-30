Разгон от чашки кофе до галактики: куда сходить в Самаре 31 октября и 1 ноября

Провожаем октябрь (и с размахом встречаем ноябрь!): едем гулять в Рачейский бор, учимся готовить тыквенный латте, изучаем заводскую летопись «АвтоВАЗа», днем встречаемся с «Черным квадратом» (да, да, с тем самым!), а вечером ловим Сатурн в телескоп!
Собака.ru собрала все способы перезагрузки: съедобные, интеллектуальные (и почти межгалактические!).
31 октября
Выставка «Ожидания в квадрате», Surf Coffee х Globe
Ищем баланс между желаемым и происходящим на выставке «Ожидания в квадрате» художницы Татьяны Рассказовой! Знакомимся с работами о хрупких надеждах, сомнениях и разочарованиях (которые все-таки можно пережить!). А после просмотра берем любимый кофе и делимся впечатлениями.
31 октября
Выставка «Заводы и люди», музей Алабина
Как выглядел автогигант до того, как стал легендой? Выясняем на выставке «Заводы и люди» Игоря Дубровина — художника, превратившего строительство Волжского автозавода в многолетнюю графическую летопись. С 1966 года он буквально жил на стройке и запечатлел ее без ретуши: как пространство труда, ожиданий и больших перемен!
31 октября
Каппинг, Skuratov Coffee
Кофе, специи и тыква — идеальный осенний триптих! На каппинге в Skuratov Coffee разбираемся, как устроено наше восприятие вкусов и ароматов. Финал предсказуемо вкусный: готовим два варианта тыквенного латте (классический и на овсяном молоке!). Пробуем, сравниваем и выбираем свой фаворит! Встречаемся в кофейне на Максима Горького.
31 октября
Экскурсия по звездному небу, «АстроСамара»
План — космос: утепляемся и отправляемся за 30 километров от Самары, чтобы полюбоваться ночным небом! В большой телескоп увидим двойные и кратные звезды, туманности, галактики и Сатурн. А в конце встречи сделаем атмосферные кадры и поохотимся за метеорами!
1 ноября
Поход в Рачейский бор и Скрипинские Кучуры с «Точкой на карте»
Точка на карте: Рачейский бор! Едем из Тольятти на машинах организаторов или из Самары (и других городов!) на личном автомобиле. Маршрут — насыщенный: прогуляемся по настоящему таежному лесу, дойдем до знаменитой Поляны колдунов и вместе покорим камень Чертов палец. Затем пересечем границу с Ульяновской областью — ради не менее впечатляющих Скрипинских Кучур (каменного леса с потрясающими видами!).
1 ноября
Лекция «История театра миниатюр», Музей Модерна
Как появился театр миниатюр? Чем он жил в Петербурге и Москве? И что из его яркого мира успели увидеть зрители в Самаре? Все это узнаем на лекции Нины Рычковой в Музее Модерна! Встреча пройдет в рамках выставки «Как быть гедонистом?».
1 ноября
Выставка «Воображаемый космос», Третьяковка в Самаре
Отправляемся к звездам на выставке «Воображаемый космос» в Третьяковке: 88 произведений о Вселенной, бесконечности и фантазиях человечества о других мирах. Главные находки: «Черный квадрат» Малевича 1929 года, эскизы к фильму Тарковского «Солярис» и проекты летающих городов. Дополнительное снаряжение не нужно: у каждого зала своя музыка, а ИИ-гид подскажет, куда смотреть.
1 ноября
Выставка «Нечеткая логика», «Новое пространство»
Красивый хаос с собственной системой координат! Выставка «Нечеткая логика» художницы Лилии Сафоновой — про мир, где «да» и «нет» давно перестали быть единственными ответами. Здесь масло встречается с акрилом, ткань — с деревом, а батик — с коллажем. Эскизов почти нет: автор доверяет интуиции и позволяет работе самой решать, чем она станет. Живопись на границе импрессионизма, экспрессионизма и примитивизма!
1 ноября
Экскурсия «НЕпарадная Самара» от «Города-Курорта»
Маршрут для тех, кто любит замечать детали! На экскурсии «НЕпарадная Самара»
пройдем сквозь дореволюционные парадные с метлахской плиткой и коваными перилами, найдем деревянного «идола» во дворе, заглянем в секретный арт-дворик художников и узнаем, при чем здесь Эльдар Рязанов.
Текст: Ксения Баканова
Фото: Самарский клуб любителей астрономии «АстроСамара», музей Алабина, Алексей Проняхин, Мария Николаева, Евгений Шаров, Лилия Сафонова, «Город-Курорт», архивы пресс-служб.
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