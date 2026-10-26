Искусство замедляться: как устроить максимальный ретрит за два дня

Иногда для перезагрузки не нужен длинный отпуск — достаточно сменить маршрут. В Imperial Resort & SPA в Ульяновске для этого существует «Отдых в Imperial»: проживание, завтрак и доступ к спа-комплексу и аквапарку «Улет» собраны в одном сценарии!

Уикенд можно начать с прогулки, продолжить в панорамном бассейне с гидромассажем, хаммаме или сауне, а после процедур заглянуть в фитобар за чаем, травяным настоем или смузи. Никаких обязательных планов — только номер, где можно выспаться и провести время вдвоем, не отвлекаясь на городскую суету.

Такой вариант подходит для короткого путешествия, когда хочется получить максимум впечатлений без сложной логистики. В день заезда гостей ждут спа, водные горки, бассейны и комфорт пятизвездочного отеля, а утром следующего дня — завтрак без спешки и возможность снова отправиться в аквапарк (даже после выезда из номера!).

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб