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Уикенд

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Искусство замедляться: как устроить максимальный ретрит за два дня

Иногда для перезагрузки не нужен длинный отпуск — достаточно сменить маршрут. В Imperial Resort & SPA в Ульяновске для этого существует «Отдых в Imperial»: проживание, завтрак и доступ к спа-комплексу  и аквапарку «Улет» собраны в одном сценарии! 

Уикенд можно начать с прогулки, продолжить в панорамном бассейне с гидромассажем, хаммаме или сауне, а после процедур заглянуть в фитобар за чаем, травяным настоем или смузи. Никаких обязательных планов — только номер, где можно выспаться и провести время вдвоем, не отвлекаясь на городскую суету.

Такой вариант подходит для короткого путешествия, когда хочется получить максимум впечатлений без сложной логистики. В день заезда гостей ждут спа, водные горки, бассейны и комфорт пятизвездочного отеля, а утром следующего дня — завтрак без спешки и возможность снова отправиться в аквапарк (даже после выезда из номера!).

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Imperial Resort & SPA, спа-комплексу, аквапарку «Улет»

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