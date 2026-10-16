Слышим — город, видим — концепт: на «Станкозаводе» пройдет Форум Новых Урбанистов имени Виталия Стадникова

Городу приготовиться: 17 октября самарское отделение ВООПИиК проведет в пространстве «Цех» на «Станкозаводе» большой Форум Новых Урбанистов имени Виталия Стадникова. Это событие — одновременно и дань памяти легендарному архитектору и исследователю, ушедшему от нас в этом году, и продолжение его дела. Тема встречи — «Цемент патриотизма» — про ту самую идентичность и уязвимое наследие Самары.
Эксперты из Самары, Тольятти, Ульяновска, Москвы и — внезапно! — Роттердама соберутся, чтобы обсудить, как превратить историческое поселение в инструмент развития, а не консервации. Дискуссии затронут все самые острые (и болезненные!) вопросы: от бесконфликтной реновации и поиска инвесторов для старых кварталов до потенциала Безымянки, которую важно сохранить. Особое внимание уделят советскому модернизму и объектам, которые мы только учимся называть наследием, а в финале дня архитектор Ира Фишман презентует долгожданную книгу о самарском элеваторе.
Ира Фишман, главный архитектор и управляющий партнер «ТМ/бюро», заместитель председателя Самарского отделения ВООПИиК, соорганизатор Форума
Новый урбанизм — это человекоцентричный подход к городу, противопоставленный модернистским взглядам, где в центре внимания был автомобиль. В России до сих пор во многом следуют концепции «лучезарного города» Ле Корбюзье: это огромные многоэтажные многоквартирные дома, не формирующие улиц, но связанные автодорогами, где человек — показатель численности населения. Улица в эпоху модернизма не воспринималась как живой организм, как драйвер развития города, внимание уделялось не столько среде, сколько объектам. Это было время «архитектора-демиурга», реализующего свои амбиции через масштабные проекты.
Новые урбанисты же смещают фокус на среду, отодвигая личные амбиции на второй план. Для них важна не столько архитектура конкретных зданий, сколько создание человекомасштабной среды, следование концепции «пятнадцатиминутного города». При этом произведения эпохи модернизма — в том числе Элеватор, ДК «Звезда», Дворец бракосочетания и Рашпиль — уже являются для них наследием.
Виталий Стадников исповедовал новый урбанизм. Он верил в людей, верил в саморазвитие, которое ярко проявляется, например, в самарском историческом центре. Изначально Форум Новых Урбанистов придумал именно он: это были ежегодные урбан-туры Виталия с друзьями и коллегами по разным городам, включающие велосипедные и пешие исследования ценных аутентичных задворок. Каждый год друзья ярко анонсировали свои путешествия остроумными афишами и лозунгами.
Мы решили дополнить неформальную часть деловой программой, потому что Виталий как никто умел выносить на повестку самые острые и актуальные вопросы для города — как это было во время его легендарного выступления в 2015 году на Московском урбанистическом форуме в Самаре. Так что Форум — его изобретение, а новый урбанизм — то, чем он занимался по жизни, поэтому ФНУ справедливо носит его имя.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов, архивы пресс-служб
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