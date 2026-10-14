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Папы в деле: на «Станкозаводе» пройдет День отца

Самарские папы принимают поздравления: 18 октября на «Станкозаводе» пройдет День отца. Участников ждет (большая!) интерактивная программа: пока юные гости будут погружаться в творчество на мастер-классах от развивающего клуба «Молодо-зелено» и веселиться с аниматорами агентства детских праздников «Домми», пап ждет не менее важное и полезное.

В полдень начнется лекция от врача клиники доказательной медицины «ДиплоДок», посвященная вакцинации: эксперт подробно разберет, какие прививки действительно необходимы детям, и ответит на вопросы аудитории в формате живого диалога.

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
«Станкозаводе»

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