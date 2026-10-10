Локальный фэшн на максимум: в торговом центре «МЕГА Самара» пройдет фестиваль «Территория моды»

Забываем про фразу «нечего надеть»: на подиуме в торговом центре «МЕГА Самара» развернется настоящий модный марафон: от студенческого авангарда кафедр дизайна до коллекций самарский брендов.

Помимо дефиле в субботу (с полудня до восьми вечера!) пройдет маркет, где можно будет лично пообщаться с авторами вещей, примерить сезонные новинки и собрать осенний капсульный гардероб. Главным интеллектуальным хайлайтом станет лекция Станислава Зимина: в воскресенье, в три часа дня он расскажет о визуальных направлениях и трендах сезона весна-лето 2027 года. А завершится двухдневный праздник перформансом проекта «Теплосиняя».

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Лилия Файзуллова