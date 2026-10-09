Листопадный променад: что делать в Самаре с 10 по 11 октября

После прохладных будней и шумной пятницы переключаемся на созерцательный вайб долгожданных выходных! Оставляем позади всю рабочую суету, берем курс на неспешные прогулки (обязательно шурша листьями!) и открываем традиционный культурный гид от Собака.ru. На этот раз нас ждет синтез творчества и пользы: отправляемся на арт-терапию — создавать коллажи и красивое из мозаики, узнавать на лекциях о знаковых системах. Уверяем: на свежем воздухе скучать не придется — на выбор: трекинг по Жигулевским горам или экопрогулка с субботником в Рождествено.

10 октября