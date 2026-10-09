Листопадный променад: что делать в Самаре с 10 по 11 октября

После прохладных будней и шумной пятницы переключаемся на созерцательный вайб долгожданных выходных! Оставляем позади всю рабочую суету, берем курс на неспешные прогулки (обязательно шурша листьями!) и открываем традиционный культурный гид от Собака.ru. На этот раз нас ждет синтез творчества и пользы: отправляемся на арт-терапию — создавать коллажи и красивое из мозаики, узнавать на лекциях о знаковых системах. Уверяем: на свежем воздухе скучать не придется — на выбор: трекинг по Жигулевским горам или экопрогулка с субботником в Рождествено.
10 октября
Экоакция у протоки Недошвино, проект «Путь Реки»
Проводим субботу с максимальной пользой для любимого края: отправляемся на экоинтенсив Заволгу. В программе — прогулка-исследование с историческим экскурсией по Рождествено и совместная уборка берегов.
10 октября
Поход на гору Отважная и Шишка, Точка на карте
Пора планировать побег от городской суеты в Жигулевские горы! Вместе с профессиональным гидом отправляемся в неспешный поход на горы Шишка и Отважная, чтобы поймать лучшие панорамные виды осеннего сезона. Финальный аккорд маршрута — спуск через Овраг сказок к самой Волге и прогулка вдоль монументального каменного Откола.
10 октября
Презентация и дегустация нового зерна, Skuratov Coffee
Начинаем бодрые выходные с чашечки фильтр кофе! Команда Skuratov Coffee устраивает тест-драйв нового секретного зерна, который (только!) готовится занять место на полках. Бариста заварят зерно разными способами и устроят бесплатную дегустацию для всех гостей.
10 октября
Проект «Лето в октябре», Третьяковка в Самаре
За теплом и ностальгией забегаем в павильон «Летней кухни», где будут презентовать итоги арт-проекта «Лето в октябре». Здесь собрали работы участников мастер-классов — от фактурных скульптур из дерева до яркой авторской графики о прошедшем лете. Познакомиться с авторами и обсудить концепцию проекта можно на камерных встречах с художницей Анастасией Иванниковой.
10 октября
Мастер-классе «Коллажная анималистика», Surf Coffee x Ladya
Синергия кофеина и чистого вдохновения: В Surf Coffee x Ladya устраивают настоящую арт-терапию «Коллажная анималистика»! Будем придумывать животных-героев и смело экспериментировать с фактурами, масштабом и цветом.
10 октября
Лекция «Эпистолярное сокровище», Самарский Литературный музей
Для тех, кто предпочитает интеллектуальный досуг, в Самарском Литературном музее пройдет лекция-исследование «Эпистолярное сокровище». Гостям предстоит погрузиться в мир писем, дневников и откровений Алексея Толстого, Максима Горького и Степана Скитальца. Готовимся обсуждать вместе с Сергеем Семеновым неочевидные биографические открытия, редкие материалы и забытые имена, которые создавали локальный литературный код и тот самый «самарский текст».
10 октября
Лекция «Пиктограммы, шифры, коды: искусственные знаковые системы в нашей жизни», Галерея «Виктория»
Что общего у дорожного знака и азбуки Морзе? Ответы на эти вопросы ищем на лекции Ксении Кутович в Галереи «Виктория». Вместе с ней разберем разницу между кодом и шифром, проследим путь человечества от наскальных рисунков до изобретений Алана Тьюринга, а в финале сыграем в интерактивную игру с дешифровкой.
10-11 октября
Мастер-классы от студии «Мозаичная история», «Станкозавод»
Студия «Мозаичная история» на Станкозаводе зовет на сеанс уютной арт-терапии для взрослых и детей. В субботу пробуем медитативный формат «Мозаика в формочках», а в воскресенье создаем главный интерьерный маст-хэв — стильные мозаичные подносы.
11 октября
Концерт «Музыка городских усадеб», Музей Модерна
Городские романсы XIX — начала XX века прозвучат в исполнении тандема: сопрано Юлии Олисовой и пианистки Валентины Яхьяевой. Поэтичный способ завершить уик-энд под аккомпанемент живой классики!
Текст: Екатерина Узилова
Фото: Евгений Шаров, Елена Кабанова, архивы пресс-служб
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