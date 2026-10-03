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Уикенд

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На октябрьских движениях: что делать в Самаре с 3 по 4 октября

Встречаем октябрь идеальным балансом между арт-вдумчивостью и (дерзким!) городским весельем. Пока утренняя прохлада располагает к теплым свитерам и неспешным лекциям про купеческую Волгу и осеннюю поэзию, вечера обещают быть максимально горячими — от ностальгических рейвов под легендарные треки 2017 года до симфо-фолк каверов на Агутина в азиатском стиле. Город предлагает выбирать своего бойца (это мы про формат!) гедонизма: искать имидж Алексея Толстого, обсуждать миллионы в самарском совриске или учить английский в атмосфере дождливого Форкса.

Собака.ru вновь посерчила и нашла девять локаций для этих выходных. Собираем друзей, освобождаем память в телефоне для новых кадров и отправляемся напитываться культурной энергией Самары!

3 октября 

Коллажный мастер-класс, Дача со слонами

Последний шанс попасть на выставку Алины Серовой, а после рассказа о снах, готике и мемах создать вместе с художницей коллажный арт-объект.

3 октября 

Лекция «Осенняя дорога», Музей Модерна 

Литературовед Ольга Полякова прочтет лучшие осенние стихотворения русских поэтов и расскажет, как листопад и утренние туманы вдохновляли авторов разных эпох.

3 октября 

Лекция «Волга купеческая» в русской живописи», Третьяковка в Самаре 

Искусствовед Анастасия Карбовничая покажет, как русские живописцы по-разному изображали мир волжского купечества — от ярмарок и особняков до суровой повседневности и речных пейзажей.

3-4 октября

Неделя издательского дома ВШЭ, Галерея «Виктория» 

Маркетплейс смыслов: 3 октября разбираем причины современной тревожности на паблик-токе «Тонкий срез», а 4 октября выясняем, где крутятся все деньги самарского совриска. 

3 октября 

Концерт «Пираты корейского моря», рюмочная  «Боря»

Симфо-фолк группа с азиатским колоритом выдаст шоу под открытым небом (или в уютном зале «Бори»!). В программе — авторские треки и кавер-версии на хиты группы «Дюна», Леонида Агутина, Михаила Шуфутинского и Михаила Круга!

3 октября 

«Туса 2к17», КЗ «Сигнал»

Команда «Продленка» возвращает «скр-скр», вайб и культовые гимны 2010–2017 годов. За пультами — Blazey, ZPB, Xochurapp, Raze, Woo. Готовимся танцевать до самого утра!

4 октября 

Экскурсия «Смена оптики», Самарский Литературный Музей 

Иван Котов предлагает разобрать личность графа Толстого без привычной хрестоматийной глянцевости. Поговорим о советских анекдотах и творческом методе, а в финале подберем классику совершенно новый имидж.

4 октября 

Обзорная экскурсия по Дому Маштакова, Музей-галерея «Заварка» 

Исследуем красивое: на прогулке по залам особняка рассмотрим сохранившиеся сокровища — старинные печи, фрагменты штукатурки и обоев, а также узнаем истории владельцев дома и самарской доходной недвижимости.

4 октября 

Alias на английском, Surf Coffee x Ladya 

Прокачиваем разговорный инглиш, объясняем слова и угадываем термины из культовой саги о вампирах и оборотнях! 

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Мария Хлевина, Кирилл Гамалий,  социальные сети рюмочной «Боря», Максим Монахов, Ринат Калимуллин, Архивы пресс-служб

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