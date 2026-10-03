На октябрьских движениях: что делать в Самаре с 3 по 4 октября

Встречаем октябрь идеальным балансом между арт-вдумчивостью и (дерзким!) городским весельем. Пока утренняя прохлада располагает к теплым свитерам и неспешным лекциям про купеческую Волгу и осеннюю поэзию, вечера обещают быть максимально горячими — от ностальгических рейвов под легендарные треки 2017 года до симфо-фолк каверов на Агутина в азиатском стиле. Город предлагает выбирать своего бойца (это мы про формат!) гедонизма: искать имидж Алексея Толстого, обсуждать миллионы в самарском совриске или учить английский в атмосфере дождливого Форкса.

Собака.ru вновь посерчила и нашла девять локаций для этих выходных. Собираем друзей, освобождаем память в телефоне для новых кадров и отправляемся напитываться культурной энергией Самары!