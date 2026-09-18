Складываем планы в карманы тренча:что делать в Самаре с 19 по 20 сентября

Предвкушаем последние теплые дни (и просто не можем сидеть дома!): эти выходные проводим на осенне-свитерно-уютных вайбах! Собака.ru отобрала девять атмосферных сценариев для вау-уикенда, чтобы вспоминать не только с любовью лето, но и осень: в городе на Волге откроют новый спот Surf Coffee, прогуляют нас (и вас!) в купеческих усадьбах при свечах, устроят апсайкл-чаепитие, отметят праздник урожая и на этом не остановятся!
19-20 сентября
Апсайкл-чаепитие, «Винтажка»
Красиво и по-девчачьи круто: в час дня на ллетней зоне «Винтажки» пройдет душевный мастер-класс на открытом воздухе. Будем создавать броши, брелки и обвесы для сумок из вторичного денима под хруст печенья и неспешные разговоры о стиле. Заранее уметь ничего не нужно — подготовят материалы, трафареты и подскажут идеи!
19 сентября
Открытие спота Surf Coffe х Ladya
На всех волжских волнах мчим в новый спот! В честь открытия, с пяти вечера, гостей ждет диджей-сет, а также специальный напиток и лимитированные стикеры.
19 сентября
Экскурсия при свечах, Самарский литературный музей
Это весомый повод стать главным героем загадочного произведения: в шесть вечера, Самарский литературный музей устраивает прогулку-расследование «Тайны усадьбы Бострома» по залам единственной уцелевшей деревянной усадьбы города. Предстоит разгадать тайны, считывая скрытые подсказки: расшифровывать символы на фамильных портретах, изучать назначение старинных предметов и ловить скрытые смыслы в строках звучащих стихотворений (которые нашепчут гораздо больше, чем положено!).
До 30 ноября
Выставка «Михаил Митряшкин в кругу друзей», Самарский художественный музей
К юбилею Михаила Митряшкина музей собрал более 40 редких работ: автопортреты, графику и советские плакаты 1950-х годов. В центре внимания — портреты семьи и близких друзей, включая легендарного самарского живописца Валентина Пурыгина. Хорошая возможность побыть наедине с искусством прочувствовать атмосферу старого Куйбышева.
20 сентября
Экскурсия «Флора Самарского края», музей имени Алабина
Можно цвести вне зависимости от сезона (и по секрету — в час дня можно посмотреть на это лично!): приходим музей имени Алабина и заново влюбляемся в дикую красоту родной земли. На экскурсии эксперты покажут краснокнижные растения области и расскажут о полезных свойствах.
20 сентября
Праздник урожая, Третьяковка в Самаре
Знаем, где проводить тепло красиво и собрать весь урожай (творческий в том числе!): во дворе Третьяковки в Самаре, с трех часов дня будет проходить осенний марафон. Гостей ждут: мастер-классы по цианотипии и дачной линогравюре, лектории, а также модный показ локальной апсайкл-коллекции от «Швейного цеха». Главными хайлайтами программы станут выступление «Огородного хора», общие круговые танцы и вечерний концерт инди-группы «ЛЕТО ЛУНА» в семь вечера!
20 сентября
Лекция «Лето в Самаре: как менялась жизнь в теплое время года с XVI по XXI век», Музей Модерна
Исследуем генетический код волжского гедонизма вместе с основателем «Том Сойер Феста» Андреем Кочетковым в пять вечера! Узнаем, как самарцы проводили самые жаркие месяцы года на протяжении пяти веков и чем горожане занимались летом в эпохи Засекина, Разина, Петра I, а главное — как разбойничьи берега Самарской Луки шаг за шагом трансформировались в курорт.
20 сентября
Кинопоказ фильма «Карьера Димы Горина», музей Эльдара Рязанова
Ламповая советская классика на большом экране: в шесть вечера смотрим комедийную мелодраму 1961 года В кадре — обаятельный Александр Демьяненко еще задолго до (всенародного!) образа Шурика, молодой Владимир Высоцкий в роли сибирского шофера и та самая романтика великих строек, где среди морозов находят настоящую любовь. Готовимся ностальгировать!
20 сентября
Кинопоказ «Овсянка для чемпионов», Третьяковка в Самаре
Закрываем Beat Weekend очаровательным фильмом (в духе Уэса Андерсона!) о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Анна Кунаева, Анна Киселева, Андрей Большаков, Евгений Шаров, Кирилл Гуров, Архивы пресс-служб
Комментарии (0)