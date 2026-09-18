Складываем планы в карманы тренча:что делать в Самаре с 19 по 20 сентября

Предвкушаем последние теплые дни (и просто не можем сидеть дома!): эти выходные проводим на осенне-свитерно-уютных вайбах! Собака.ru отобрала девять атмосферных сценариев для вау-уикенда, чтобы вспоминать не только с любовью лето, но и осень: в городе на Волге откроют новый спот Surf Coffee, прогуляют нас (и вас!) в купеческих усадьбах при свечах, устроят апсайкл-чаепитие, отметят праздник урожая и на этом не остановятся!