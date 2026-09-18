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Уикенд

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Складываем планы в карманы тренча:что делать в Самаре с 19 по 20 сентября

Предвкушаем последние теплые дни (и просто не можем сидеть дома!): эти выходные проводим на осенне-свитерно-уютных вайбах! Собака.ru отобрала девять атмосферных сценариев для вау-уикенда, чтобы вспоминать не только с любовью лето, но и осень: в городе на Волге откроют новый спот Surf Coffee, прогуляют нас (и вас!) в купеческих усадьбах при свечах, устроят апсайкл-чаепитие, отметят праздник урожая и на этом не остановятся!

19-20 сентября

Апсайкл-чаепитие, «Винтажка»

Красиво и по-девчачьи круто: в час дня на ллетней зоне «Винтажки» пройдет душевный мастер-класс на открытом воздухе. Будем создавать броши, брелки и обвесы для сумок из вторичного денима под хруст печенья и неспешные разговоры о стиле. Заранее уметь ничего не нужно — подготовят материалы, трафареты и подскажут идеи!

19 сентября

Открытие спота Surf Coffe х Ladya

На всех волжских волнах мчим в новый спот! В честь открытия, с пяти вечера, гостей ждет диджей-сет, а также специальный напиток и лимитированные стикеры.

19 сентября 

Экскурсия при свечах, Самарский литературный музей 

Это весомый повод стать главным героем загадочного произведения: в шесть вечера, Самарский литературный музей устраивает прогулку-расследование «Тайны усадьбы Бострома» по залам единственной уцелевшей деревянной усадьбы города. Предстоит разгадать тайны, считывая скрытые подсказки: расшифровывать символы на фамильных портретах, изучать назначение старинных предметов и ловить скрытые смыслы в строках звучащих стихотворений (которые нашепчут гораздо больше, чем положено!).

До 30 ноября 

Выставка «Михаил Митряшкин в кругу друзей», Самарский художественный музей 

К юбилею Михаила Митряшкина музей собрал более 40 редких работ: автопортреты, графику и советские плакаты 1950-х годов. В центре внимания — портреты семьи и близких друзей, включая легендарного самарского живописца Валентина Пурыгина. Хорошая возможность побыть наедине с искусством  прочувствовать атмосферу старого Куйбышева.

20 сентября 

Экскурсия «Флора Самарского края», музей имени Алабина 

Можно цвести вне зависимости от сезона (и по секрету — в час дня можно посмотреть на это лично!): приходим музей имени Алабина и заново влюбляемся в дикую красоту родной земли. На экскурсии эксперты покажут краснокнижные растения области и расскажут о полезных свойствах.

20 сентября 

Праздник урожая, Третьяковка в Самаре 

Знаем, где проводить тепло красиво и собрать весь урожай (творческий в том числе!): во дворе Третьяковки в Самаре, с трех часов дня будет проходить осенний марафон. Гостей ждут: мастер-классы по цианотипии и дачной линогравюре, лектории, а также модный показ локальной апсайкл-коллекции от «Швейного цеха». Главными хайлайтами программы станут выступление «Огородного хора», общие круговые танцы и вечерний концерт инди-группы «ЛЕТО ЛУНА» в семь вечера! 

20 сентября 

Лекция «Лето в Самаре: как менялась жизнь в теплое время года с XVI по XXI век», Музей Модерна 

Исследуем генетический код волжского гедонизма вместе с основателем «Том Сойер Феста» Андреем Кочетковым в пять вечера! Узнаем, как самарцы проводили самые жаркие месяцы года на протяжении пяти веков и чем горожане занимались летом в эпохи Засекина, Разина, Петра I, а главное — как разбойничьи берега Самарской Луки шаг за шагом трансформировались в курорт. 

20 сентября 

Кинопоказ фильма «Карьера Димы Горина», музей Эльдара Рязанова 

Ламповая советская классика на большом экране: в шесть вечера смотрим комедийную мелодраму 1961 года В кадре — обаятельный Александр Демьяненко еще задолго до (всенародного!) образа Шурика, молодой Владимир Высоцкий в роли сибирского шофера и та самая романтика великих строек, где среди морозов находят настоящую любовь. Готовимся ностальгировать!

20 сентября 

Кинопоказ «Овсянка для чемпионов», Третьяковка в Самаре 

Закрываем Beat Weekend очаровательным фильмом (в духе Уэса Андерсона!) о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Анна Кунаева, Анна Киселева, Андрей Большаков, Евгений Шаров, Кирилл Гуров, Архивы пресс-служб

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