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Самаре — 440: собираемся на праздничный уикенд смотреть космос, балет и закупаться локальным на маркете

Город-сказка, город-мечта существует больше четырех веков (и это невозможно не отметить!) и все больше с каждым днем становится тем местом, где настолько хорошо, что мы не знаем, как объяснить это чувство! 

Собака.ru (уже в праздничном колпаке!) проштудировала все события этих выходных и бережно упаковала их в гид! Развязываем подарочную ленточку, готовимся задувать 440 свечей всей Самарой и читаем подборку мероприятий ко Дню города.

12 сентября 

Концерт «Разноцветные странички», Самарский литературный музей

Уютность на максимум: во дворе усадьбы Алексея Толстого будем слушать классическую музыку в исполнении учащихся «Детской музыкальной школы имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича» и смотреть балетные постановки от «Мастерской балета в Самаре».

12-13 сентября

Киномарафон «Снято в Самаре, кинотеатр под открытым небом «Филин»

В знаковом месте города (по умолчанию!), конечно же, гуляем, но если особенно хочется проникнуться искусством города заглядываем на показы в кинотеатр «Филин». В этот раз не просто классика и современность, а киноработы (от мультиков до документалок!), созданные в Самаре и о Самаре! 

12-13 сентября

Выставка «Космос дело самарское!», МФЦ «Самара космическая»

Здесь можно ощутить всю мощь города: экспозиция раскрывает легендарный путь от арсенала Победы со сборкой штурмовиков Ил-2 до статуса признанной космической столицы с полным циклом создания ракет-носителей «Союз».

12-13 сентября

Выставка-продажа «Сделано в Самаре», II очередь набережной Волги между Маяковским и Полевым спусками

Продолжаем неспешный променад у воды (в этот раз совмещаем его с шоппингом!). На набережной ожидается масштабный маркет + выставка. Поддерживаем локальные бренды и уверяем, что глаза точно разбегутся от авторской одежды, интерьерного декора, сувениров с волжским характером. 

13 сентября 

Выставка «Волжские ландшафты», Дом Архитектора

Восхищаемся городскими контекстами: в Доме Архитектора в это воскресенье будет открыта экспозиция живописи и графики от признанных мастеров ландшафтного искусства, запечатлевших световоздушную пластику самарских просторов и прибрежных территорий!

13 сентября 

Постоянные экспозиции и выставка «От крепости до мегаполиса», Музей Алабина

Главный краеведческий музей региона дарит свободный вход на все залы постоянной экспозиции (залы древней и современной природы, этнографии, археологии, истории!), а также предлагает присоединится к выставке «От крепости до мегаполиса» и к обзорной экскурсии.

13 сентября

Мастер-класс «Символ Самары», Горький-центр

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

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