Самаре — 440: собираемся на праздничный уикенд смотреть космос, балет и закупаться локальным на маркете

Город-сказка, город-мечта существует больше четырех веков (и это невозможно не отметить!) и все больше с каждым днем становится тем местом, где настолько хорошо, что мы не знаем, как объяснить это чувство!

Собака.ru (уже в праздничном колпаке!) проштудировала все события этих выходных и бережно упаковала их в гид! Развязываем подарочную ленточку, готовимся задувать 440 свечей всей Самарой и читаем подборку мероприятий ко Дню города.

12 сентября