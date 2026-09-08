Чужая рубашка ближе к телу! В кластере «Артист» пройдут большой своп и кастом-мастерская

Устраиваем честный гардеробный детокс: прячем легкие платья, достаем любимые свитера и наконец разбираемся с вещами, которые месяцами скучают на вешалках. В следующее воскресенье, 20 сентября, творческий кластер «Артист» приглашает самарцев на осенний своп — вечеринку-обмен, где можно подарить классным предметам вторую жизнь.

Что можно принести с собой? На обмен принимают одежду, обувь, сумки, украшения, аксессуары, книги, детские вещи и даже домашние растения. Единственное золотое правило — вещи должны быть чистыми, целыми и в хорошем состоянии (представляем, что отдаете вещь близкому другу!).

Кроме обмена вещами организаторы подготовили насыщенную программу: гостей ждут лекции об осознанном стиле, интерактивы и мастер-классы по кастомизации одежды. Участие и вход свободные (старт — в час дня, финал — в семь вечера!).

Фото: Архивы пресс-служб