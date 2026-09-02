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Героям мужского стиля — 13: парикмахерская OTTO (музыкально!) отпразднует день рождения

Эти ребята заявили именно так: 13 лет — возраст, когда за плечами уже есть (солидный!) авторитет, но главный драйв только начинается! Мужская парикмахерская OTTO в свое время первыми взяли руль локального барберинга в свои руки и по случаю красивой даты команда готовит громкий музыкальный уикенд. 

Праздничный марафон стартует в эту субботу в 10 вечера с джазового джема, а на следующий день в девять часов за пульт встанет диджей Чаркин.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
Мужская парикмахерская OTTO

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