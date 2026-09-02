Героям мужского стиля — 13: парикмахерская OTTO (музыкально!) отпразднует день рождения

Эти ребята заявили именно так: 13 лет — возраст, когда за плечами уже есть (солидный!) авторитет, но главный драйв только начинается! Мужская парикмахерская OTTO в свое время первыми взяли руль локального барберинга в свои руки и по случаю красивой даты команда готовит громкий музыкальный уикенд.

Праздничный марафон стартует в эту субботу в 10 вечера с джазового джема, а на следующий день в девять часов за пульт встанет диджей Чаркин.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб