ЖД-дресс-код (что? да!) на рейв: советы от Елизаветы Петуховой, в чем встречать «Станцию метро Горьковская» на «Волжском хвате»

Мы знаем ее по взрывным образам на каждой вечеринке: да, это она была Колобком (когда это еще не было мейнстримом!) и даже Иваном Грозным (наш любимый выход!).
К рейву, который мы все очень ждем, попросили продюсера Собака.ru и главную по самым безбашенно-прекрасным лукам Елизавету Петухову раздать советов по стилю и составить фэшн-мудборд под дресс-код (ЖД + рабочие вайбы!).
Тут самое время напомнить: промогруппа «Волжский хват», 12 сентября, клуб LOT, хедлайнеры — «Станция метро Горьковская», старт — в десять вечера. Погнали!
Совет первый: ПЕРЕСТАТЬ СТЕСНЯТЬСЯ!
Вообще неважно, сколько вам лет, каких знакомых вы встретите, кто и как на вас там посмотрит. Жизнь коротка, хороших тусовок в ней еще меньше, и в ваших руках — сделать ее незабываемой! Чего вы переживаете, чего вы боитесь? Расслабьтесь (для блеска глаз там одну, вторую — и вперед, дурить!).
Совет второй: ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮСТИ ДРЕСС-КОД!
Написано «необязательно», а я говорю — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Да, пустят вас и так, но все же лайкают эти забивные тусовки. Хотите так? Так помогите и раздайте атмосферы своим костюмом, своим настроением. Начните с малого, хотя бы каску какую-нибудь нацепите. У вас останутся классные кадры, а про воспоминания и говорить нечего!
Совет третий: НАЙТИ ТО, ЧТО В ДРЕСС-КОДЕ ОТКЛИКАЕТСЯ ИМЕННО ВАМ!
Никто не заставляет делать костюм поезда вручную — всегда можно адаптировать элементы тематики тусовки под любой ваш наряд. Например, погоны работника РЖД приделать к какой-то модной шмотке! Еще можно подобрать вещь по цветам, которые указаны в дресс-коде. Красный комбез + кочерга уже отлично подойдут в качестве аутфита.
Совет четвертый: НЕ ЗАБЫТЬ ПРО ДЕТАЛИ!
Если уж решили заморочиться, то внимательно изучите, какими аксессуарами можно дополнить выбранный наряд. Железный подстаканник в качестве подставки под пенное, газета со статьей про станцию «Театральная», вагонный ключ, тележка с «Дошираком»... Самое дикое — самое интересное!
Совет пятый: ОТ ДУШИ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ!
Все, что вы делаете на тусовке в костюме, принадлежит созданному образу, а не вам. Когда часы пробьют полночь, а облачение спадет, все запомнят веселую атмосферу, а не что-то плохое о том, кто исполнял там больше всех.
Фото: Максим Монахов, архивы пресс-служб
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