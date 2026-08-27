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Мы на грани! Резидент Odessey ANTURAGE везет темный саунд на финальную летнюю вечеринку Nebo

Шок-новость номер раз: последняя пятница лета уже на этой неделе. Шок-новость номер два: 28 августа в ресторане Nebo пройдет большое финальное мероприятие! За диджейским пультом окажется Виктор Петров — автор проекта ANTURAGE, резидент Odessey, диджей и основатель лейбла PARALLEL LIVES. Его треки регулярно выходят на культовых мировых пластинках Stil Vor Talent, Disco Halal, Frau Blau и Global Underground, а в свои сеты его музыку включают гиганты электронной сцены — Solomun, Pete Tong, Toto Chiavetta и Nick Warren.

Все, что нужно запомнить: сбор гостей в восемь вечера на 15 этаже. А об остальном просто не думаем — отключаемся!

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Nebo

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