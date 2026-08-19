Папа вам не мама: на летнике бара «Турбаза Ветерок» пройдет встреча Отцовского клуба

Как вам такой план на воскресенье? Уже 23 августа на летнике бара «Турбаза Ветерок» собирается сообщество пап: будут говорить про воспитание без крика и жесткости и просто классно проводить время.

В программе: паблик-ток «Слушается или боится?» (разбираем, как строить здоровый авторитет и где проходит грань с жесткостью), творческий мастер-класс для детей, игровая зона, еда и напитки. Старт отец-пати — в час дня.

Не знаем, как мы оказались в одном мире с этим инфоповодом, но нам он нравится!